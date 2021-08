Cum trebuie sa te pregatesti pentru un implant dentar?

Alegerea unui tratament cu implant dentar, in prezent, a devenit cea mai buna solutie in cazul dintilor lipsa sau foarte degradati. Tehnica moderna la care s-a ajuns a facut ca acest tratament sa fie solicitat de tot mai multe persoane. Doar ca, inainte de solicitarea unor implanturi, trebuie sa cunosti anumite informatii, pentru ca intreaga procedura sa decurga perfect.

In primul rand, va trebui sa afli exact toate detaliile legate de implanturi. Ce anume reprezinta un implant dentar, cate variante de implanturi exista, cat costa, in ce consta intreaga procedura si ce va trebui sa faci inainte si dupa interventie?

Dupa cum poate stii deja, implantul dentar este un dispozitiv medical in forma de surub, in general din titan, care se insereaza in osul maxilar si preia functia de radacina a viitorului dinte. Peste acesta se monteaza bontul protetic, care va face legatura dintre implant si coroana dentara.

De cele mai multe ori, intrebarea referitoare la pret este gresit formulata, deoarece este adresata sub forma „cat costa un implant?”. Practic, implantul este doar o parte din intreaga procedura. In schimb, daca vei intreba care este pretul unui tratament pe baza de implant dentar, raspunsul va fi mult mai exact si corect.

Tot in etapa de informare, vei afla cate tipuri de implanturi sunt si care ar fi cel mai potrivit pentru situatia ta dentara. Se va analiza istoricul tau medical, in functie de care vei afla daca esti apt sau nu pentru un astfel de tratament. Examenele medicale necesare pentru aceasta validare sunt cruciale pentru pacient si reusita interventiei. Asadar, va trebui sa te pregatesti pentru cateva controale riguroase, pe care medicul stomatolog ti le va solicita.

Preturile difera de la caz la caz in functie de tipul materialelor alese si de complexitatea lucrarii. Astfel, pretul final poate fi calculat doar impreuna cu medicul specialist care se va ocupa de executia lucrarii.

Alegerea cabinetului stomatologic in care vei face interventia si a medicului care se va ocupa de aceasta este deosebit de importanta. Un medic cu experienta si cu referinte foarte bune reprezinta un factor esential in reusita unui tratament cu implant dentar. De asemenea, comunicarea pacient-medic trebuie sa fie clara si sa ofere absolut toate informatiile pe care trebuie sa le stii.

Inainte si dupa aceasta interventie, va trebui sa respecti cu strictete cateva reguli de igiena orala si de dieta alimentara, care iti vor fi aduse la cunostinta de medicul tau. Implicarea ta si rigurozitatea cu care vei asculta de sfaturile primite te vor ajuta sa treci rapid si usor peste orice disconfort.

In functie si de celelalte tratamente medicamentoase prescrise de alti medici specialisti pentru o anumita afectiune de care suferi, s-ar putea sa fie nevoie de anumite modificari. De exemplu, va trebui sa eviti consumul de vitamina C, aspirina si Omega-3. Despre toate aceste detalii vei discuta cu medicul tau stomatolog.

Multi pacienti intreaba daca aceasta procedura este dureroasa. Raspunsul este nu, nu este dureroasa, deoarece interventia are loc sub anestezie, la care vei simti cel mult anumite presiuni pe frontul de lucru.

In momentul de fata, tratamentul cu implant dentar ramane una dintre cele mai bune optiuni pentru inlocuirea dintilor naturali. Insa, colaborarea dintre tine si medicul tau trebuie sa fie deschisa si clara. Nu exista loc de compromisuri, atunci cand iti doresti rezultate excelente.