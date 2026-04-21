imunoterapia preoperatorie deschide noi perspective pentru tratamentul cancerului colorectal

Cercetătorii britanici au arătat că imunoterapia administrată înainte de operație poate elimina recidivele la un grup specific de pacienți cu cancer colorectal și poate reduce nevoia de chimioterapie.

Noi rezultate aduc speranță pentru pacienți

Un studiu recent prezentat la o conferință internațională de oncologie aduce vești bune pentru pacienții cu anumite forme de cancer colorectal. Pacienții care au primit imunoterapie înainte de operație au avut rezultate mult mai bune decât cei tratați prin metodele uzuale.

La aproape trei ani de la tratament, niciunul dintre cei care au răspuns bine la imunoterapie nu a avut recidivă, ceea ce înseamnă că boala nu a revenit. Acest rezultat este semnificativ mai bun comparativ cu tratamentul clasic.

De obicei, la trei ani după operație și chimioterapie, aproape un sfert dintre pacienți se confruntă din nou cu cancerul. Studiul NEOPRISM-CRC, realizat de University College London și University College London Hospitals NHS Foundation Trust, propune o alternativă pentru un anumit grup de pacienți.

Un grup de pacienți cu o caracteristică aparte

Studiul s-a concentrat pe pacienți cu cancer colorectal în stadiul doi sau trei, care au o caracteristică genetică specifică: deficit de reparare a nepotrivirilor ADN (MMR deficient) sau instabilitate microsatelitară crescută (MSI-high).

Acest profil genetic apare la aproximativ 10-15% dintre pacienții cu cancer colorectal în aceste stadii, adică între 2.000 și 3.000 de cazuri pe an în Marea Britanie. În total, 32 de pacienți au participat la studiu, provenind din cinci spitale din Regatul Unit.

În locul tratamentului clasic, care presupune operație urmată de trei până la șase luni de chimioterapie, acești pacienți au primit până la nouă săptămâni de imunoterapie cu pembrolizumab înainte de intervenția chirurgicală. După operație, au fost monitorizați pe termen lung.

Schimbări neașteptate după tratament

După tratamentul cu pembrolizumab și operația planificată, 59% dintre pacienți nu mai prezentau semne de boală, obținând un răspuns patologic complet.

Ceea ce contează cel mai mult este că, după 33 de luni de urmărire, niciunul dintre pacienții care au răspuns la tratament nu a avut recidivă. Chiar și la cei la care au rămas mici urme tumorale, acestea nu s-au modificat sau extins pe durata monitorizării.

Povestea unui pacient care a schimbat totul

Un exemplu este cel al unui pacient de 73 de ani, diagnosticat în 2023 printr-un program de screening. Acesta a primit trei doze de imunoterapie înainte de operație, iar după intervenție, medicii au observat că tumora aproape dispăruse.

La mai mult de trei ani de la tratament, pacientul nu prezintă niciun semn de cancer, ceea ce arată potențialul acestei abordări pentru cei cu profilul genetic potrivit.

Ce indicii pot schimba deciziile medicale

Cercetătorii au analizat și metode prin care pot anticipa care pacienți vor răspunde cel mai bine la imunoterapie. Au folosit teste de sânge personalizate pentru a detecta ADN-ul tumoral la pacienți.

„Am fost foarte încurajați că am putut monitoriza îndeaproape pacienții folosind teste de sânge personalizate. Atunci când ADN-ul tumoral nu mai era detectabil în sânge, pacienții aveau o probabilitate mult mai mare să nu mai prezinte boală, iar acest lucru este în concordanță cu rezultatele pe termen lung pe care le observăm acum. În plus, am constatat că analiza profilului imun din țesutul tumoral, realizată înainte ca pacienții să înceapă primul ciclu de tratament, poate ajuta la anticiparea răspunsului la terapie. Sperăm ca aceste teste să poată fi utilizate pentru a ghida deciziile terapeutice într-un mod mai practic și mai rapid.”

El a adăugat că aceste teste ar putea ajuta la anticiparea răspunsului la terapie și la optimizarea tratamentului pentru fiecare pacient.

Un pas înainte pentru tratamentul cancerului colorectal

Rezultatele studiului NEOPRISM-CRC, prezentate la reuniunea American Association for Cancer Research (AACR2026) din San Diego, arată că imunoterapia preoperatorie cu pembrolizumab poate fi o soluție eficientă pentru pacienții cu cancer colorectal MMR-deficient sau MSI-high în stadiile doi sau trei.

Acest tratament nu doar că poate elimina riscul de recidivă pe termen lung la cei care răspund, ci reduce și necesitatea chimioterapiei, care vine adesea cu efecte secundare neplăcute. Deși studiul a vizat un grup genetic specific, cercetătorii cred că această abordare ar putea fi extinsă în viitor și la alți pacienți cu cancer colorectal.

Sunt necesare studii mai ample pentru a confirma aceste rezultate și pentru a obține aprobările necesare. Totuși, speranța oferită pacienților și posibilitatea unui tratament mai eficient și mai puțin toxic reprezintă un progres important pentru medicina oncologică.