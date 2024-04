Laura Lauran, trofeu pentru „Performanţă în Dermatologie Estetică”, la gala Health, Beauty and Lifestyle

Health, Beauty and Lifestyle, evenimentul cu tradiţie marca I Success, care premiază realizările notabile din mediul antreprenorial, şi-a desemnat câştigătorii, în cadrul primei gale din anul 2024! Printre premiaţi se numără şi experta în frumuseţe, Laura Lauran, recompensată cu trofeul „Performanţă în Dermatologie Estetică”, graţie propriei clinici de înfrumuseţare, care a reuşit să revoluţioneze întreaga industrie de profil din nordul ţării.

Gala Health, Beauty and Lifestyle şi-a desemnat câştigătorii!

Laura Lauran: „De la început, Dermetique a fost un pionier în industrie!”

Cu o experienţă de peste 7 ani în industria frumuseţii, Laura Lauran este una dintre cele mai tinere laureate ale evenimentului de prestigiu Health, Beauty and Lifestyle. La gala care a avut loc pe 19 martie 2024, la un pas de Bucureşti, Laura Lauran a primit premiul „Performanţă în Dermatologie Estetică”, prin conceptul al cărei fondator şi owner este, Dermetique, astăzi o destinaţie de încredere pentru cei care caută servicii de înfrumuseţare premium.

„De la început, Dermetique a devenit un pionier în domeniu, fiind prima clinică din Baia Mare care funcționează după un program extins de 12 ore pe zi, inclusiv în weekenduri, și totuși având programul complet rezervat. În prezent, suntem singurii din regiune care scoatem în evidenţă progresele şi satisfacţia clienţilor noştri, printr-o fişă de tratament detaliată şi prin feedback-ul autentic al celor care ne trec pragul!”, a declarat Laura Lauran la eveniment.

Pasionata de frumuseţe a manifestat încă de la vârsta majoratului o pasiune deosebită pentru această arie de activitate: succesul său se traduce prin abilitatea de a aduce un salon din Baia Mare pe primul loc în ţară, dintre toate celelalte 49 de centre francizate sau prin obţinerea calificativelor maxime la examenul Mistery Shopping. Toate au stat la baza creării conceptului Dermetique de astăzi, susţine fondatoarea, care a reuşit să îl transforme în realitate în 2023.

Dermetique aduce procedurile momentului din Frumuseţe sub acelaşi acoperiş

Sub motto-ul „Frumuseţea se îngrijeşte”, Dermetique propune servicii cu rezultate de top, bazându-se pe tehnologii de ultimă generaţie şi personal calificat. Tratamentele sunt nechirurgicale şi complet lipsite de durere şi se adresează atât feţei, cât şi corpului, Laura Lauran demonstrând astfel că frumuseţea se poate obţine şi în lipsa bisturiului.

„Am dezvoltat protocoale personalizate pentru fiecare pacient, punând accent pe siguranţă, pe calitate premium şi pe rezultate de excepţie. Abordarea noastră, echipa de experţi şi angajamentul nostru faţă de excelenţă ne defineşte ca fiind unul dintre cei mai de încredere furnizori de servicii estetice şi de înfrumuseţare.”

(Laura Lauran, fondator şi owner Dermetique)

Pe lista serviciilor se regăseşte tratamentul BB Glow Skin, unul dintre cele mai „trendy” tratamente faciale, mezoterapia părului, epilarea definitivă cu laser, remodelare corporală prin radiofrecvenţă sau manichiură.

Premiile Health, Beauty and Lifestyle, simbol al excelenţei

Peste 50 de vedete, de specialişti şi de antreprenori s-au întâlnit pe covorul roşu, şi-au celebrat reuşitele şi au primit trofee pentru contribuţia lor în cele mai variate domenii de activitate, la gala Health, Beauty and Lifestyle, ediţia de primăvară. Premiile marca Health, Beauty and Lifestyle au devenit un simbol al excelenţei şi sunt considerate un semn al performanţei în industrie. Dincolo de recunoaşterea realizărilor, antreprenorii care sunt parte din povestea Health, Beauty and Lifestyle reuşesc să îşi extindă vizibilitatea afacerii lor, să stabilească parteneriate de afaceri solide şi chiar să apară pe micile ecrane, în cadrul unor interviuri realizate de diverse posturi de televiziune. Evenimentul este, de altfel, recunoscut de ani întregi pentru relațiile de business fructoase pe care le leagă, aducând sub același acoperiș personalităţi care împărtăşesc apetitul pentru succes.

„Prin conceptul Health, Beauty and Lifestyle, vrem să demonstrăm că frumuseţea îmbracă mai multe forme şi că poate veni din domenii diverse. Ne propunem ca şi în continuare să aducem în faţa voastră poveşti de succes, care merită promovate. Gala este o oportunitate de a onora, în fel propriu, contribuţiile remarcabile ale unor profesionişti şi branduri care aduc plus valoare imaginii ţării noastre prin activitatea desfășurată.”, declară antreprenoaele Flavia Covaciu şi Oana Irimia, creatoarele galei Health, Beauty and Lifestyle şi ale conceptului I Success, care de 10 ani premiază excelenţa.

Dermetique, o destinație unde luxul, eleganța și calitatea se întâlnesc, îşi aşteaptă clienţii pe strada Victoriei, la numărul 73, în VIVO Mall, Baia Mare. Pentru detalii, puteţi apela numărul 0746.131.206