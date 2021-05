Te confrunti cu episoade depresive? Iata cateva moduri prin care sa le depasesti mult mai simplu!

Depresia este una dintre cele mai comune afectiuni mentale ce afecteaza anual milioane de oameni din toate colturile lumii. Una dintre problemele pe care depresia le ridica este faptul ca aceasta afecteaza negativ o multime de aspecte ale vietii de zi cu a celui suferind. Cu totii avem momente cand ne simtim tristi si neimpliniti, insa in general aceste trairi trec destul de repede, lucru care din pacate nu se intampla si in cazul depresiei. Simptomele in cazul depresiei se manifesta pe o perioada mai indelungata de 2 saptamani si pot avea o durata foarte lunga. Din fericire insa, depresia poate fi tratata, de aceea este foarte important sa ne adresam medicului specialist atunci cand simptomele de tristete, oboseala, insomniile sau neimplinirile sufletesti devin o parte integrata din viata noastra de zi cu zi.

Mecanismele de functionare ale depresiei sunt complexe si inca nu pe deplin intelese, insa se crede ca aceasta are legatura cu biochimia, cu genetica, personalitatea, dar si cu diferiti factori de mediu. Este insa greu de exprimat in ce masura fiecare dintre acesti factori determina aparitia depresiei. Cert insa este faptul ca avem la indemana cateva solutii prin care putem combate simptomele neplacute ale depresiei.

Adresarea la un specialist

Depresia poate ca nu pare pentru multi o afectiune grava, care necesita o vizita in cabinetul psihologului sau a psihoterapetului, insa din pacate acest tip de gandire este unul cat se poate de periculos. In stadiile incipiente, depresia este foarte usor de tratat, insa neglijata pentru o perioada mai lunga de timp, presupune un tratament mai complex si in anumite situati, aceasta afectiune ii poate determina pe pacienti sa recurga la diferite gesturi periculoase pentru viata lor. Din acest motiv, este imperios necesar sa apelam la specilisti, pentru ca acestia sunt cei mai in masura sa ne ofere cel mai eficient tratament pentru depresie.

Nu te izola, ci fi cat mai activ.

Foarte multi dintre cei care sufera de depresie aleg sa se izoleze complet, lucru care va duce la o accentuare a simptomelor depresiei. O cale simpla de combatere a simptomelor neplacute este prin incercarea de a ne deconecta mintea de la neplacerile create de depresie. Acest lucru este posibil in special atunci cand desfasuram diferite activitati care ne plac. Spre exemplu, cateva jucarii interesante pentru animalute pot sta la baza unor momente deosebite cu animalul tau de companie, lucru care te va face sa uiti pret de cateva clipe de problematica depresie. Nu refuza discutiile cu cei din jur si nu evita sub nicio forma iesirile pentru ca iti vor fi de un real folos in combaterea depresiei.

Invata sa accepti faptul ca te confrunti cu depresia

Un lucru destul de dificil de asumat este acela ca suferim de depresie. De indata ce vom accepta acest lucru, automat vom incepe sa gandim mai rational, sa cautam solutii cu adevarat eficiente si sa ne informam mult mai temeinic despre aceasta afectiune. Din acest punct, lupta cu depresia devine una mai simpla, mai ales daca alegem sa pastram o legatura permanenta cu medicul specialist.