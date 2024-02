Tipuri de dereglari ale glandei tiroide

Problemele tiroidiene includ o varietate de tulburări care pot duce la producerea de către glanda tiroidă a prea puțin hormon tiroidian (hipotiroidism) sau prea mult (hipertiroidism). Tulburările tiroidiene pot afecta ritmul cardiac, starea de spirit, nivelul de energie, metabolismul, sănătatea oaselor, sarcina și multe alte funcții vitale. Disfuncțiile tiroidiene se diagnostichează în urma unor analize, una dintre cele mai importante fiind analiza de iod urinar. Tratamentul pentru tulburările tiroidiene este adesea de succes și, în funcție de afecțiune, poate implica medicamente, intervenții chirurgicale sau alte terapii. În acest articol îți spunem mai multe despre dereglările glandei tiroide.

Ce este boala tiroidiană?

Tiroida este o glandă în formă de fluture, situată în partea din față a gâtului. Rolul tiroidei este acela de a produce hormoni care joacă un rol-cheie în reglarea tensiunii arteriale, a temperaturii corpului, a ritmului cardiac, a metabolismului și a reacției organismului la alți hormoni. Cei doi hormoni principali produși de tiroidă sunt triiodotironina (T3) și tiroxina (T4). Glanda tiroidă produce, de asemenea, calcitonină, care ajută celulele osoase să proceseze calciul și să îl depoziteze în oase.

Boala tiroidiană este un termen general pentru afecțiunea medicală care împiedică tiroida să producă cantitatea corectă de hormoni. Atunci când tiroida produce prea mulți hormoni tiroidieni, organismul consumă energie prea repede (hipertiroidism). Utilizarea prea rapidă a energiei obosește organismul, face inima să bată mai repede, poate duce la pierderea in greutate și la accentuarea nervozității. Pe de altă parte, tiroida poate produce prea puțin hormon tiroidian (hipotiroidism). Atunci când organismul are o cantitate insuficientă de hormon tiroidian, pacientul poate fi obosit, poate lua in greutate sau poate să nu tolereze temperaturile scăzute. Aceste două tulburări principale pot fi cauzate de o varietate de afecțiuni. De asemenea, ele pot fi moștenite.

Cine este afectat de bolile tiroidiene?

Boala tiroidiană poate afecta pe oricine, bărbați, femei, bebeluși, adolescenți și seniori. O asemenea afecțiune poate fi prezentă la naștere (de obicei hipotiroidismul) și se poate dezvolta pe măsură ce pacientul înaintează în vârstă (adesea, după menopauză la femei). O femeie are de aproximativ 5-8 ori mai multe șanse de a fi diagnosticată cu o afecțiune tiroidiană decât un bărbat.

Este posibil să existe un risc mai mare de a dezvolta o afecțiune tiroidiană în următoarele situații:

istoric familial de boală tiroidiană;

afecțiune medicală: anemie pernicioasă, diabet de tip 1, insuficiență suprarenală primară, lupus, artrită reumatoidă, sindrom Sjögren, sindrom Turner;

tratament medicamentos cu un conținut ridicat de iod;

vârsta mai mare de 60 de ani, mai ales la femei;

tratament anterior pentru o afecțiune tiroidiană sau cancer (tiroidectomie sau radioterapie).

Tipuri de afecțiuni tiroidiene

Multe tulburări ale tiroidei necesită îngrijirea de către un medic specialist. Iată care sunt cele mai frecvente afecțiuni tiroidiene:

hipertiroidism: poate duce la boala Graves, care are multe simptome, inclusiv transpirație, aritmie (bătăi neregulate ale inimii), pierdere în greutate, ochi proeminenți și nervozitate.

hipotiroidism: simptomele hipotiroidismului pot include oboseală, creștere în greutate, depresie, dezvoltare anormală a oaselor și creștere întârziată. Cea mai frecventă cauză este autoimună, producerea de anticorpi care atacă glanda tiroidă.

tiroidita Hashimoto: este o afecțiune autoimună, o inflamație a glandei tiroide. Aceasta poate provoca gușă (umflătură la nivelul gâtului din cauza unei glande tiroide mărite) și alte simptome.

tumorile tiroidiene: nodulii și adenoamele tiroidiene, creșteri mici, necanceroase, încep în stratul celular care căptușește suprafața interioară a glandei tiroide. Adenomul însuși poate secreta hormon tiroidian și poate provoca hipertiroidism. Tratamentul adenomului tiroidian poate include o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea nodulul hiperactiv.

cancerul tiroidian: apare mai des la persoanele care au suferit radiații la nivelul capului, gâtului sau pieptului. Cu toate acestea, poate apărea și la cei care nu au niciun factor de risc cunoscut. Există patru tipuri principale de cancer tiroidian: cancerul tiroidian papilar, cancerul tiroidian folicular, cancerul tiroidian anaplazic și cancerul tiroidian medular. Majoritatea cazurilor de cancer tiroidian pot fi tratate cu succes.

tiroidita postpartum: este o inflamație a glandei tiroide care apare după naștere și poate provoca hipertiroidism sau hipotiroidism. Este tratabilă cu medicamente și, în aproximativ 80% din cazuri, se rezolvă după 12-18 luni.

Simptomele afecțiunilor tiroidiene

Simptomele unei tiroide hiperactive (hipertiroidism) pot include:

anxietate, iritabilitate și nervozitate;

tulburări de somn;

pierdere în greutate;

glanda tiroidă mărită sau gușă;

slăbiciune musculară și tremurături;

perioade menstruale neregulate sau întreruperea ciclului menstrual;

senzație de sensibilitate la căldură;

tulburări de vedere sau iritații ale ochilor.

Simptomele unei tiroide subactive (hipotiroidism) pot include:

senzație de oboseală;

creștere în greutate;

tulburări de memorie;

menstruații frecvente și abundente;

păr uscat și aspru;

voce răgușită;

intoleranță la temperaturi scăzute.

O boală tiroidiană este adesea o afecțiune medicală pe tot parcursul vieții, care trebuie gestionată în mod constant. Acest lucru implică adesea o medicație zilnică. Medicul specialist va monitoriza tratamentul și va face ajustări pe care le consideră necesare. În cele mai multe situații, se poate trăi cu o afecțiune tiroidiană. Poate dura ceva timp pentru a găsi opțiunea de tratament potrivită, dar apoi persoanele cu aceste tipuri de afecțiuni pot trăi de obicei o viață fără multe restricții.