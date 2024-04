Tot ce trebuie sa stiti despre hernia abdominala

Fiind o afectiune des intalnita, in mod special in randul adultilor, cu siguranta cu totii am auzit la un moment dat cate ceva despre hernia abdominala, sau poate cunoastem chiar persoane care s-au confruntat cu aceasta. Cele mai des intalnite tipuri de herie abdominata sunt hernia hiatala, hernia inghinala si hernia ombilicala.

Dar ce reprezinta o hernie abdominala de fapt?

Hernia abdominala se dezvolta atunci cand o portiune a organelor interne iese ori patrunde prin peretele abdominal, care e deteriorate sau fragil. Este esential sa stim ca cele trei tipuri de hernie, ce fac obiectul articolului nostru, pot afecta persoanele de orice varsta sau sex, insa exista o predispozitie crescuta, intr-adevar, a barbatilor, cu o varsta inaintata, de a le dezvolta. Cu toate acestea, este important sa consultati un medic specialist in cazul in care veti recunoaste o parte sau chiar toate simptomele mentionate in randurile urmatoare. Desi herniile abdominale sunt afectiuni comune, lipsa tratamentului adecvat poate contribui la scaderea calitatii vietii pacientului sau chiar poate pune in pericol viata acestuia.

In functie de tipul herniei, gravitatea acesteia si particularitatile specifice fiecarui pacient, gestionarea herniilor poate fi mai usoara sau mai dificila pentru pacienti. In repetate cazuri diagnosticul a fost pus dupa un timp indelungat din momentul in care simptomele au inceput sa apara, iar ignorarea acestora sau tratamentul necorespunzator au atras complicatii severe pentru pacienti. Din aceste considerente, in prezentul articol vom povesti despre trei cele mai cunoscute tipuri de hernie abdominala, simptomele acestora, cauzele si formele de tratament potrivite. Vom aborda, de asemenea si subiecte delicate precum complicatiile ce pot aparea in cazul unei hernii abdominale, eventratiile si sfatul specialistului pentru cei ce se confrunta cu aceasta afectiune.

Cuprins:

Hernie inghinala- cauze ale aparitiei, simptome Hernie hiatala- cauze ale aparitiei, simptome Hernie ombilicala- cauze ale aparitiei, simptome Metode de tratament Complicatii ale herniei abdominale Eventratiile Sfatul medicului

Hernie inghinala- cauze ale aparitiei, simptome

Hernia inghinala reprezinta una din principalele tipuri de hernie abdominala intalnite. Aceasta este o afectiune in care o portiune a intestinului sau a altor tesuturi din interiorul abdomenului iese printr-o slabiciune sau o deschidere din peretele abdominal, in zona inghinala.

Acest tip de hernie abdominala este mai des intalnit la barbati, acestia avand sanse mai mari sa o dezvolte odata cu inaintarea in varsta, insa nu trebuie sa fie exclusa posibilitatea aparitiei unei hernii inghinale si in cazul persoanelor de sex feminin.

In cazul herniei inghinale, exista o serie de factori ce favorizeaza aparitia acestei afectiuni, iar cei mai comuni fac referire la:

• Varsta

• Sexul

• Efort fizic intens

• Tusea cronica

• Factori genetici

• Obezitatea

• Constipatia cronica

• Nasterea

In ceea ce priveste simptomele cu care pacientii ce dezvolta aceasta afectiune, se confrunta, acestea sunt variate si difera in functie de gravitatea si marimea herniei. De regula, cele mai des intalnite simptome in randul pacientilor cu hernie inghinala, se traduc prin:

Balonare, varsaturi, iar in cazurile grave, pacientul se poate confrunta chiar si cu ocluzie intestinala.

Disconfort in zona afectata- Senzatia de discomfort poate fi suportabila in cazurile usoare, sau poate fi reprezentata de dureri puternice, daca hernia este mare.

Umflatura evidenta sau o proeminenta in zona inghinala

Senzatie de greutate sau presiune in zona inghinala

Hernie hiatala- cauze ale aparitiei, simptome

Hernia hiatala se dezvolta atunci cand o parte a stomacului patrunde in cavitatea toracica prin deschiderea esofagului, numita hiatus esofagian. Acest tip de hernie abdominala este cunoscut ca fiind mai frecvent in cazul persoanelor in varsta, de orice sex.

In cazul herniilor hiatale, cauzele aparitiei pot fi, de asemenea, diverse, iar cele mai des intalnite in randul pacientilor, sunt:

• Varsta

• Fumatul

• Leziunile sau slabirea muschilor diafragmei

• Cresterea presiunii intra-abdominale

• Obezitatea

• Factori genetici

• Sarcina

La fel ca si in cazul herniilor inghinale, simptomele pot varia in functie de gravitatea si dimensiunea herniei, insa putem spune ca cele mai comune se refera la:

• Refluxul acid sau regurgitarea acidului gastric

• Arsuri puternice la nivelul stomacului si in partea superioara a pieptului

• Durere sau disconfort in localizat in zona pieptului sau abdomenului superior

• Tulburari ale gatului, cum ar fi tusea sau ragușeala

• Senzatia de satietate rapida la masa

Hernie ombilicala– cauze ale aparitiei, simptome

Hernia ombilicala reprezinta o afectiune comuna in care tesuturile sau organele interne ale corpului ies din cavitatea abdominala prin zona din jurul ombilicului (buricului). Acest tip de hernie este produsa de inchiderea necorespunzatoare a orificiului ombilical si poate aparea atat la adulti, cat si la copii, ori chiar la sugari, in cazuri izolate.

Asa cum deja ne-am obisnuit, cauzele ce pot duce la aparitia unei hernii ombilicale, sunt diverse si pot consta in:

• Predispoziție genetică

• Obezitate

•Constipație cronică

•Tuse persistentă

• Ridicarea obiectelor grele

•Schimbări hormonale semnificative

•Creșterea presiunii abdominale

•Traume sau intervenții chirurgicale anterioare

La fel ca si in cazul celorlalte tipuri de hernie abdominala, simptomele herniei ombilicale sunt diverse si pot varia in functie de mai multi factori, printre care: particularitati specifice ale pacientului, dimensiunea herniei si gravitatea acesteia. Cele mai comune simptome pe care le poate provoca o hernie ombilicala, sunt:

Durere locala sau disconfort

Voma sau stari de greata

Protuberanta

Disconfort abdominal

Sensibilitate ridicata

Metode de tratament

Metodele utilizate in tratarea herniilor abdominale sunt diverse si difera in functie de tipul, gravitatea si dimensiunea herniei. Exista hernii usoare, ce nu afecteaza viata pacientilor, iar la polul opus se afla herniile ce pot contribui semnificativ la scaderea calitatii vietii persoanelor afectate, ori chiar pot pune in pericol viata acestora.

Variantele de tratament extinse pentru cazurile de hernie abdominala, se traduc prin:

Observatie si monitorizare

Atunci cand hernia nu este periculoasa, are dimensiuni reduse si nu afecteaza viata pacientului, medicul poate alege doar sa o tina sub observatie, cu ajutorul vizitelor periodice pe care pacientul este necesar sa le efectueze, la specialist. In felul acesta, medicul poate observa constant evolutia herniei si poate propune metode de tratament adecvate, in functie de nivelul acesteia.

In perioada de monitorizare, este posibil ca pacientii care se confrunta cu o hernie abdominala, sa fie nevoiti sa faca modificari in stilul de viata, pentru a gestiona simptomele aferente si, totodata, in vederea preventiei unor potentiale riscuri sau agravarii herniei. In general, aceste schimbari se traduc prin: pierderea in greutate, renuntarea la fumat sau bauturi alcoolice, evitarea ridicarii unor obiecte grele, mentinerea regulata a tranzitului intestinal si evitarea factorilor care pot creste presiunea abdominala.

Tratament medicamentos si dispozitive pentru sustinere

Exista o serie de medicamente potrivite in vederea controlarii simptomelor pe care le poate provoca o hernie de acest fel, iar de cele mai multe ori sunt destinate reducerii aciditatii gastrice, sau in scopul gestionarii arsurilor stomacale ori a refluxului gastroesofagian.

In cazul anumitor tipuri de hernii abdominale, cum ar fi cele ombilicale sau inghinale, medicul poate recomanda utilizarea unor dispozitive medicale dedicate sustinerii precum braurile si centurile speciale, ce au rolul de a reduce disconfortul creat de hernie.

Chirurgie

Atunci cand vorbim de hernii mari, grave, ce provoaca simptome severe sau chiar pot pune in pericol viata pacientului, medicul specialist poate recomanda ca si metoda de tratament, interventia chirurgicala. Aceasta se poate realiza prin doua metode diferite: interventie chirurgicala deschisa si laparoscopica.

Indiferent daca ne raportam la hernie hiatala operatie, inghinala sau ombilicala, este cunoscut faptul ca interventia chirurgicala laparoscopica are o serie de beneficii importante pentru pacient, comparativ cu cea deschisa, printre care: timp mai scurt de spitalizare, nivel mai redus de durere postoperatorie, risc mai scazut de infectii, recuperare mai usoara si rapida.

Complicatii ale herniei abdominale

Exista o serie de complicatii ce pot aparea in cazul herniei abdominale, acestea fiind variate si influentate de tipul si gravitatea herniei. Unele dintre aceste complicatii includ:

Refluxul gastroesofagian

Incarcerarea herniei

Strangularea herniei

Ulceratii si sangerări

Infectie

Pentru a evita posibilele complicatii si expunerea la un factor crescut de risc, este crucial sa consultati medicul specialist inca de la primele semne ale unei posibile hernii. In caz contrar, o hernie tratata necorespunzator sau netratata va poate pune viata in pericol.

Eventratiile

O eventratie, cunoscuta si sub denumirea de hernie incizionala, este o afectiune ce se manifesta prin iesirea tesutului sau a organelor printr-o incizie chirurgicala sau un punct slab al muschilor abdominali. In cele mai multe cazuri, aparitiai unei eventratii se realizeaza din cauza unui proces de vindecare necorespunzator in perioada postoperatorie.

In special in cazul chirurgiei deschise, este esential sa va asigurati ca respectati intocmai sfaturile medicului dupa operatia dumneavoastra, astfel incat sa evitati o posibila eventratie.

Sfatul medicului

Adesea, multi pacienti cu hernie abdominala tind sa ignore simptomele usoare sau sa inceteze din a mai face vizite periodice la medicul specialist. Este esential sa ne dam seama de importanta obtinerii unui diagnostic precis, oferit de un profesionist medical, cum ar fi un medic chirurg Cluj, si sa urmam cu strictete schema de tratament propusa.

De multe ori, cazurile de hernie care necesita interventie chirurgicala sunt rezultatul pacientilor care au ignorat simptomele sau care nu au respectat schema de tratament initiala. Acest comportament poate duce la agravarea afectiunii si la necesitatea unor masuri mai radicale pentru a o trata.

Astfel, este esential sa consultam specialistul si sa urmam tratamentul propus de acesta, pentru a ne asigura ca hernia abdominala cu care ne confruntam, nu ne pune viata in pericol.

In concluzie, cazurile de hernie abdominala nu sunt o raritate, ci afectiuni comune ce pot aparea la orice persoana, indiferent de sex sau varsta. Acestea au o serie de factori ce conduc la aparitia diverselor forme de hernie abdominala, iar simptomele pot sa difere in functie de tipul herniei, marimea si gravitatea acesteia, dar si particularitati specifice ale pacientului. Schema de tratament este infuentata de aceleasi elemente precum cele mentionate anterior, fiind reprezentata de mai multe metode, incepand cu o monitorizare periodica a evolutiei herniei si pana la interventia chirurgicala.

Este crucial sa consultam medicul specialist in vederea tratarii herniei, astfel incant sa avem siguranta ca aceasta nu ne va afecta calitatea vietii sau chiar sa ne-o puna in pericol!