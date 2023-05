Alegătorii din Beverly Hills resping hotelul de lux LVMH de pe Rodeo Drive

Alegătorii din Beverly Hills, întruchiparea bogăției și a luxului, au respins la limită o propunere a companiei LVMH a lui Bernard Arnault de a construi un hotel ultra-exclusiv pe Rodeo Drive.

Rezultatul surprinzător de vineri târziu a fost un eșec pentru Arnault, cea mai bogată persoană din lume, care alesese Beverly Hills ca prima locație din SUA pentru grupul său de hoteluri de lux. LVMH, care a devenit recent prima companie europeană care a atins o evaluare de piață de 500 miliarde de dolari, a cheltuit aproape 2,9 milioane de dolari pe campania sa pentru a obține aprobarea în cadrul scrutinului.

Propunerea hotelului Cheval Blanc a fost aprobată de oficialii orașului anul trecut. Cu toate acestea, s-a lovit de opoziția unui sindicat puternic care reprezintă 32.000 de lucrători din domeniul hotelier și din alte sectoare de ospitalitate din sudul Californiei. Grupul a adunat suficiente semnături pentru a declanșa un referendum electoral pentru a decide dacă proiectul ar trebui să meargă mai departe.

Sindicatul a argumentat că acordul de dezvoltare nu a pus deoparte prevederi pentru locuințe la prețuri accesibile în Beverly Hills, unde puțini hotelieri sau lucrători casnici își pot permite să locuiască. Beverly Hills, un oraș independent de aproximativ 32.000 de locuitori în interiorul comitatului LA, are un venit mediu pe gospodărie de peste 100.000 de dolari.

Opoziția a venit, de asemenea, din partea unui grup de rezidenți care au criticat scara hotelului planificat, spunând că acesta se va înălța peste clădirile vecine și va agrava congestionarea traficului.

“Ne opunem proiectului monolit al Hotelului Cheval Blanc pentru că este pur și simplu prea mare și prea înalt pentru satul nostru”, spuneau pliantele distribuite de Residents Against Overdevelopment, care a declarat că misiunea sa este de a “păstra calitatea vieții în Beverly Hills”.

LVMH a susținut că dezvoltarea hotelului ar genera aproximativ 780 de milioane de dolari în următorii 30 de ani în venituri fiscale pentru Beverly Hills. Ca parte a înțelegerii, compania a fost de acord, de asemenea, să contribuie cu 26 de milioane de dolari la bugetul orașului și alte 2 milioane de dolari alocate pentru artă și cultură.

“Sunt devastat”, a declarat Andy Licht, care a supravegheat aprobarea proiectului Cheval Blanc în calitate de președinte al comisiei de planificare din Beverly Hills. “Este o decizie oribilă”.

Câteva voturi au rămas să fie numărate, dar grupul susținut de LVMH pentru a face campanie pentru aprobare a recunoscut vineri târziu că era puțin probabil să treacă.

“Dacă numărătoarea finală a voturilor confirmă respingerea proiectului nostru de către alegători, vom respecta rezultatul și nu vom readuce proiectul de hotel sub nicio formă”, a declarat o declarație publicată de grup, campania Yes on B&C, numită astfel după literele de pe propunerea de vot.

Proiectat de arhitectul newyorkez Peter Marino, care a supervizat, de asemenea, renovarea somptuoasă de către LVMH a magazinului emblematic al bijutierului Tiffany & Co din New York, Beverly Hills Cheval Blanc a reprezentat cea mai recentă expansiune a grupului în industria ospitalității de lux. Planurile pentru hotelul cu 115 camere includ un spațiu pentru un club privat cu 500 de membri, precum și restaurante și magazine de lux.

Se așteaptă ca LVMH să păstreze proprietatea proprietății și are opțiunea de a o dezvolta pentru alte utilizări, inclusiv spații comerciale sau de birouri.

Cu toate acestea, aceasta refuză companiei șansa de a profita de apetitul tot mai mare pentru ospitalitate și experiențe de înaltă clasă cu un proiect în Beverly Hills. LVMH și rivalii săi au vărsat bani în sectorul ospitalității în ultimii ani, iar analiștii se așteaptă ca acesta să fie unul dintre domeniile cu cea mai rapidă creștere în domeniul luxului în următorii ani.

În 2022, piața ospitalității de lux a înregistrat o valoare mai mult decât dublă față de anul precedent, ajungând la 191 de miliarde de euro, în ciuda faptului că a rămas sub vârful său de dinaintea pandemiei, potrivit companiei de consultanță Bain.

Arnault a înființat primul dintre hotelurile Cheval Blanc în stațiunea de schi Courchevel în 2006. Lanțul de lux a crescut acum pentru a include locații de la Paris la Maldive. În 2018, grupul a anunțat că a cumpărat grupul de ospitalitate Belmond pentru 3,2 miliarde de dolari, care a venit cu un portofoliu de turism de lux, de la hoteluri de lux la serviciul de tren Orient Express.

Tranzacția a consolidat portofoliul de ospitalitate al LVMH, care includea deja Cheval Blanc și Bulgari Hotels and Resorts. Segmentul care include afacerile de ospitalitate ale LVMH a reprezentat doar o mică parte din veniturile record de 79 miliarde de euro ale grupului anul trecut, dar după ce a fost afectat în timpul blocajelor, și-a revenit puternic de la pandemie.

