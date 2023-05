Banca canadiană TD Bank renunță la tranzacția pentru creditorul american First Horizon

Banca canadiană TD Bank renunță la achiziția planificată de 13,4 miliarde de dolari a creditorului american First Horizon, au declarat joi companiile.

Tranzacția, care a fost anunțată pentru prima dată în februarie 2022, a fost în limbo de reglementare timp de luni de zile, cu închiderea amânată în mod repetat. Politicienii din SUA și-au exprimat îngrijorarea cu privire la TD, care este a doua cea mai mare bancă din Canada, devenind un jucător american prea mare și cu privire la tratamentul clienților americani.

Acțiunile First Horizon s-au prăbușit cu 41% în tranzacțiile de dinaintea pieței, reflectând temerile că va fi înghițită de criza bancară regională mai largă declanșată de prăbușirea din martie a Silicon Valley Bank. Acțiunile sale au scăzut deja cu aproape 40% în acest an.

Într-o declarație comună, băncile au spus: “Deoarece există incertitudini cu privire la momentul în care și dacă aceste aprobări de reglementare pot fi obținute, părțile au convenit de comun acord să rezilieze acordul de fuziune.”

Tranzacția ar fi transformat TD, cu sediul la Toronto, în al șaselea cel mai mare creditor din SUA. În urma deciziei de a renunța la acord, TD va face o plată în numerar de 200 de milioane de dolari către First Horizon, cu sediul în Memphis.

Directorul executiv al First Horizon, Bryan Jordan, a declarat că rezilierea acordului a fost “nefericită și neașteptată”, dar banca va “continua pe calea creșterii sale, operând dintr-o poziție de putere și stabilitate”.

TD a oferit 25 de dolari pe acțiune, o primă de 37%, pentru First Horizon în februarie 2022, dar unii investitori au cerut recent băncii canadiene să renunțe la fuziune.

“Această decizie le oferă colegilor și acționarilor noștri claritate. Deși dezamăgiți de rezultat, mergem mai departe cu o franciză puternică și în creștere în Statele Unite, deservind peste 10mn de clienți în toată zona noastră de acoperire”, a declarat Bharat Masrani, directorul general al TD.

Marile bănci canadiene au fost într-o serie de achiziții în SUA în ultimii ani. Bank of Montreal a încheiat achiziția Bank of the West la începutul acestui an.

Refuzul autorităților de reglementare din SUA de a aproba tranzacția TD ridică semne de întrebare cu privire la rolul pe care acestea îl vor permite băncilor de peste ocean pentru a contribui la consolidarea sectorului bancar regional fragmentat.

Această întrebare a devenit una urgentă acum că băncile mijlocii și regionale au suferit scăderi abrupte ale prețului acțiunilor și ieșiri de depozite de la prăbușirea SVB.

