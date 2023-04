Ce este Bloomberg fără Bloomberg?

Bloomberg se gândește la un viitor fără Mike

Bloomberg privește dincolo de “terminal

În afară de Warren Buffett, nimeni nu a făcut mai mulți bani din afacerile cu bani decât Michael Bloomberg.

Într-o perioadă în care mulți alți miliardari și-au văzut bucăți din avere evaporate, fondatorul imperiului de date omonim care domină birourile de pe Wall Street este acum a șaptea cea mai bogată persoană de pe planetă, potrivit estimărilor Forbes.

Averea sa de 94 de miliarde de dolari a eclipsat recent persoane precum Larry Page și Sergey Brin de la Alphabet, iar aceasta se datorează aproape în totalitate terminalului de date financiare și de analiză care îi poartă numele.

La mijlocul anilor 1980, chiar și Vaticanul a instalat un terminal Bloomberg. Când electricianul s-a chinuit să facă cablajul să funcționeze, o călugăriță se pare că a spus că va cere binecuvântarea Suveranului Pontif pentru a asigura o rezolvare rapidă. Astăzi, există aproximativ 365.000 de Bloomberg-uri pe birourile bancherilor de investiții, ale comercianților de obligațiuni, ale analiștilor de acțiuni și nu numai. Și fiecare dintre ei plătește 30.000 de dolari pe an pentru a avea acces la ele.

Cu toate acestea, după cum scrie editorul FT Alphaville, Robin Wigglesworth, în FT din această săptămână, Bloomberg LP se confruntă acum cu două provocări majore care vor pune la încercare compania ca niciodată. În linii mari, ambele pot fi reduse la o singură întrebare: care este viitorul Bloomberg după Bloomberg?

Bloomberg a împlinit 81 de ani în februarie. Aceasta înseamnă că, dacă fostul primar al New York-ului nu a descoperit o modalitate de a trăi veșnic, gigantul său de date financiare se va confrunta în cele din urmă cu propria mortalitate a fondatorului său.

Mai devreme sau mai târziu (și probabil mai devreme), cei din interiorul companiei se așteaptă ca el să-și transfere proprietatea de 88% din Bloomberg LP către un “perpetual purpose trust” care își va vărsa profiturile în Bloomberg Philanthropies pentru totdeauna – similar cu o mișcare făcută de fondatorul Patagonia Yvon Chouinard anul trecut.

În același timp, însă, Bloomberg LP trebuie să se lupte și cu modul în care arată viitorul afacerii sale. Terminalul său distinctiv și tastaturile sale personalizate au devenit iconice, justificând cândva chiar un loc într-o expoziție Smithsonian despre istoria finanțelor. Bloomberg LP este atașată ideii de un singur preț, un singur produs – pachetul suprem.

Dar mulți clienți care au apreciat cândva caracteristicile de ghișeu unic ale terminalului doresc acum doar datele brute introduse în propriile sisteme. Compania însăși a reușit să crească veniturile din afara terminalelor la aproximativ 4 miliarde de dolari, dar rămâne dependentă de singurul său produs dominant.

“Tot ce am vorbit vreodată a fost terminalul”, observă un fost director. Ce ar fi fost Bloomberg fără el?

De ani de zile, oamenii din interiorul și din afara Bloomberg au jucat “fantasy M&A”, imaginându-și potențiale achiziții, inclusiv The New York Times, FT și, mai recent, The Washington Post sau Dow Jones.

Dar unii analiști cred că o schimbare majoră la vârf, sau eșecul Bloomberg de a se adapta la o piață de date din ce în ce mai selectivă față de pachetele sale de încredere, ar putea duce compania să fie mai valoroasă în bucăți.

“Dacă Mike nu mai este în peisaj – dar nimeni nu poate înghiți o afacere de 80 miliarde de dolari – s-ar putea să vedeți succesorul său să desprindă unele părți din ea sau că Big Tech încearcă să cumpere părți ale nucleului”, a declarat Robert Iati, director general la compania de consultanță industrială Burton-Taylor.

Sursa – www.ft.com