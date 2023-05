Decesele de cai din America sunt de rău augur pentru sportul regilor

Au fost câteva decenii dificile pentru cursele de cai americane – iar ultimele săptămâni ar putea marca un nou punct scăzut pentru sportul regilor.

Aceasta ar trebui să fie o perioadă de vârf pentru acest sport: timp de câteva săptămâni magice în primăvară și vară, cai de trei ani concurează în Tripla Coroană a curselor de cai pur sânge, începând cu emblematicul Kentucky Derby.

Dar titlurile din acest sezon al Triplei Coroane – al 60-lea – au fost dominate de moarte. O duzină de cai au murit în ultima lună la Churchill Downs, pista Kentucky Derby, iar un cal, Havnameltdown, a trebuit să fie eutanasiat pe pistă – în fața tuturor acelor fani cu pălării înclinate și a altor milioane de oameni care priveau la televiziunea națională – înainte de Preakness Stakes, a doua etapă a Coroanei.

Lisa Lazarus, director executiv al noii autorități americane de integritate și siguranță a curselor de cai, spune că rata deceselor pur-sânge a scăzut de când noile reguli au intrat în vigoare în iulie anul trecut: decesele la 1.000 de starturi au scăzut de la două în 2009 la 1,25 anul trecut, potrivit bazei de date a US Jockey Club privind rănile ecvestre a US Jockey Club. Dar noile reguli nu au împiedicat recenta serie de tragedii. Lazarus mă încurajează să nu trag concluzii pripite cu privire la cauzele acestor decese, care sunt în curs de investigare. Havnameltdown, de exemplu, a fost lovit de un alt cal la startul cursei.

Peta, organizația de combatere a cruzimii față de animale, spune că acesta ar putea fi un punct de cotitură pentru cursele din America. Sportul “nu a fost niciodată mai aproape de a i se revoca “licența socială””, mi-a spus Kathy Guillermo, vicepreședintele senior al Peta pentru probleme ecvestre. Ea prezice că orice accidentare catastrofală în apropierea ultimei etape a Triplei Coroane, Belmont Stakes, din 10 iunie, ar putea fi “sfârșitul industriei”.

Asta mi-ar frânge inima: Toată viața mea am fost călăreț, cu multiple fracturi care o dovedesc, inclusiv o comoție cerebrală la 60 de ani, după ce am fost dat jos de pe un ponei furios în deșertul mongol. Dar chiar și eu am început să mă îndoiesc dacă cursele de cai pur-sânge vor supraviețui generației mele.

Cele mai faimoase curse sunt extrem de populare: 14,8 milioane de oameni au urmărit Kentucky Derby din acest an, fiind cel mai urmărit eveniment sportiv de la Super Bowl încoace. Dar acest lucru maschează un declin al curselor ca parte a structurii vieții americane: cursele au scăzut de la un vârf de 74.071 în 1989 la 33.453 anul trecut.

David McCaffrey, directorul executiv al Illinois Thoroughbred Horsemen’s Association, care reprezintă proprietarii și antrenorii, spune că cel mai bun lucru pe care îl poate spera este că cursele americane au atins acum “fundul sacului” și că își vor reveni dacă vor putea fi subvenționate în mod semnificativ de veniturile de la “racinos” (facilități de jocuri de noroc asemănătoare cazinourilor de pe hipodromuri).

Datele demografice ale fanilor nu ajută. Le-am cerut copiilor mei de douăzeci și ceva de ani să-mi dea 20 de dolari și să mă ducă la curse ca răsfăț de Ziua Mamei în acest an. Ne-am dus la singura pistă cu curse live din apropierea casei noastre din Chicago, dar atmosfera din interiorul Hawthorne Race Course a fost ca o ieșire tristă pentru clubul social al seniorilor, mai degrabă decât o zi distractivă pe pistă. Hawthorne și-a demolat tribuna pentru un “racino” care nu a fost construit, dar asta a însemnat că era greu chiar și să vedem cursa pe care am pariat, fără să mergem înăuntru să o urmărim la televizor. Am ales caii potriviți să câștige și să se plaseze, și am încasat 9,41 dolari dintr-un pariu de 2 dolari, dar niciunul dintre noi nu a vrut să mai stea să joace restul de 20 de dolari pe care îi aveam. Am încercat să le stârnesc interesul tinerilor sugerându-le o aplicație care folosește inteligența artificială pentru a plasa pariuri, dar nu au fost seduși și m-au îmbrâncit în schimb pentru tacos.

Timp de zeci de ani, pariurile de pe hipodromuri au fost singura modalitate legală de a paria în multe zone. Astăzi există o infinitate de opțiuni de pariuri sportive și de cazinou. Văd un singur punct luminos: crowdsourcing de proprietate a cailor de curse. Aproximativ 382 de investitori au cumpărat o participație la Mage, câștigătorul Kentucky Derby, prin intermediul aplicației de investiții sportive Commonwealth – proprietatea de cai pur-sânge merge la doar 50 de dolari. Utilizatorii Commonwealth s-au mai mult decât dublat după Derby, mi-a spus co-fondatorul și directorul executiv Brian Doxtator, adăugând că vârsta medie a utilizatorilor este de 36 de ani. Se pare că aceștia nu sunt încă pregătiți să lase cursele de cai să dispară: în SUA, cursele de ogari sunt aproape dispărute, din aceleași motive.

Sperăm ca ultima etapă a Triplei Coroane să se desfășoare în siguranță – încă un titlu tragic ar putea semnala sfârșitul zilelor pentru unul dintre cele mai vechi sporturi din America.

