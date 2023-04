Deutsche Bank își va închide operațiunile IT rămase în Rusia

Deutsche Bank își desființează centrele de tehnologie software rămase la Moscova și Sankt Petersburg, în timp ce cel mai mare creditor din Germania pune capăt la două decenii de dependență puternică de expertiza IT din Rusia, în urma invaziei țării în Ucraina.

Banca cu sediul la Frankfurt a oferit pachete individuale de concediere celor 500 de experți IT care au mai rămas pe statul de plată în Rusia, au declarat pentru Financial Times persoane familiarizate cu această chestiune.

La începutul războiului, Deutsche Bank a angajat 1.500 de persoane în centrul său tehnologic din Rusia, care erau responsabile pentru dezvoltarea și întreținerea software-ului pentru activitatea sa de tranzacționare globală și pentru principalul sistem bancar corporativ.

Anul trecut, aceasta a mutat discret aproximativ 700 dintre ei într-un nou centru tehnologic din Berlin. Celor rămași li s-au oferit acum pachete de disponibilizare voluntară care pot fi luate în termen de jumătate de an, au spus oamenii.

Deutsche Bank nu a luat încă decizia formală de a-și închide complet operațiunile IT din Rusia, dar acest pas este considerat un lucru făcut la nivel intern, potrivit oamenilor. Cu toate acestea, acest lucru va adăuga mai mult timp pe lângă fereastra de concediere de șase luni, au adăugat ei.

“Continuăm să ne de-riscăm operațiunile din Centrul Tehnologic din Rusia și am extins opțiunile disponibile pentru angajații noștri pentru a include plecarea de comun acord, alături de relocalizare și rămânerea pe platformă”, a declarat banca într-o declarație, adăugând că procesul a fost “în deplină conformitate cu legislația rusă relevantă”.

Deutsche Bank se bazează pe expertiza IT din Rusia încă din 2001, iar divizia a devenit din ce în ce mai importantă în ultimul deceniu, deoarece banca a început un proces de “nearshoring” a capabilităților IT mai aproape de Germania pentru a reduce costurile. Chiar înainte ca Rusia să invadeze Ucraina în februarie anul trecut, un sfert din specialiștii IT ai băncii sale de investiții lucrau fie la Moscova, fie la Sankt Petersburg.

Ulterior, grupul german a oferit tuturor angajaților săi din Rusia opțiunea de a-și transfera locurile de muncă în Germania. Aproape jumătate dintre aceștia au acceptat oferta, iar cum mulți angajați s-au mutat împreună cu partenerii și copiii lor, aproximativ 2.000 de persoane s-au mutat.

Celor rămași în Rusia li s-a tăiat accesul direct la orice sistem IT al Deutsche Bank, principala lor sarcină devenind “transferul de cunoștințe” către colegii din afara Rusiei. Pe măsură ce acest proces se apropie de final și cu sancțiunile occidentale împotriva limitării disponibilității software-ului în țară, banca dorește acum să se debaraseze de personalul rămas în Rusia în următoarele șase luni.

Anul trecut, Deutsche Bank și-a redus expunerea netă la împrumuturi în Rusia cu 36%, până la 379 de milioane de euro, și a declarat că “rămâne angajată să reducă în continuare expunerea”. Grupul a închis deja o mare parte din activitățile sale bancare de investiții în această țară după ce a fost amendat cu sute de milioane de euro de către autoritățile de reglementare globale pentru efectuarea așa-numitelor tranzacții în oglindă care au contribuit la spălarea a 10 miliarde de dolari din Rusia între 2011 și 2014.

Sursa – www.ft.com