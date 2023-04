Editorii de cărţi din China renunță la editarea cărților despre SUA pe măsură ce tensiunile geopolitice cresc

Editorii chinezi de cărți lansează mult mai puține titluri cu tematică americană pe măsură ce tensiunile dintre superputeri se intensifică și Beijingul încearcă să limiteze ceea ce consideră a fi influența americană asupra cetățenilor săi.

Datele oficiale arată că editurile chineze au lansat anul trecut 1.960 titluri clasificate de autoritatea de reglementare a cărților ca fiind legate de SUA, cu mai mult de jumătate mai puțin decât în 2018.

Scăderea a venit în condițiile în care autoritatea de reglementare – departamentul central de propagandă al Partidului Comunist Chinez – a suspendat sau a întârziat aprobarea multor autori americani populari, cum ar fi Michael Lewis. Cartea sa Premoniția: A Pandemic Story, un bestseller în Occident, nu a reușit să găsească un editor în China.

Autoritatea de reglementare, care emite o listă oficială de recomandări de cărți cu tematică americană, a încercat, de asemenea, să promoveze titluri critice la adresa SUA, o diferență marcantă față de anii anteriori, când publicațiile despre cultura și turismul american erau în fruntea recomandărilor lor.

“În general, a existat o schimbare de gust pe piața chineză, care s-a îndepărtat de o mulțime de (subiecte) americane”, a declarat Jo Lusby, cofondator al Pixie B, o companie de consultanță cu sediul în Hong Kong care ajută editurile chineze să achiziționeze titluri americane. “O mare parte din acest lucru este în mod evident determinată de mediul geopolitic”.

Autorii americani, de la savanți la lideri de afaceri, au fost mult timp populari printre cititorii chinezi dornici să înțeleagă cea mai avansată economie din lume.

La mijlocul anilor 2010, a declarat James Wu, un editor cu sediul la Beijing care a lucrat cu Citic Press Group, cel mai mare editor de cărți de afaceri și de non-ficțiune din China, companiile ar fi achiziționat dreptul de publicare în China a “aproape toate titlurile” de pe lista celor mai bine vândute titluri din The New York Times.

“Exista un interes atât de mare pentru autorii americani cu cele mai bune vânzări încât CPG era dispus să plătească avansuri în valoare de zeci de mii de exemplare”, a declarat Wu.

Bonanza a luat sfârșit brusc odată cu războiul comercial din SUA din 2019, când departamentul de propagandă a încetat să mai emită numere de serie – necesare pentru publicare – pentru titlurile americane timp de aproximativ șase luni, a declarat un fost editor la CPG.

Doar 2.777 de titluri cu tematică americană au fost publicate în acel an, în scădere față de 4.213 în 2018. “La un moment dat, nu puteai publica nici măcar operele lui Mark Twain”, a spus Wu.

Deși autoritatea a ridicat între timp interdicția, autoritatea de reglementare are acum nevoie de două luni pentru a autoriza publicarea de cărți cu tematică americană, de aproximativ patru ori mai mult decât titlurile din alte țări, potrivit fostului editor CPG.

Editorii au devenit, de asemenea, mai precauți în ceea ce privește publicarea titlurilor legate de SUA scrise de cetățeni chinezi. Wu, un fan al cărților de istorie câștigătoare ale premiului Pulitzer, a declarat că nu ar lua în considerare publicarea acestor titluri, deoarece acestea reflectă valori americane care nu “se potrivesc în China”.

Cărțile non-politice au căzut, de asemenea, victime ale cenzurii autoimpuse. Un cercetător cu sediul în Shanghai a declarat că nu a putut găsi un editor local dispus să accepte cartea sa despre industria serviciilor financiare din SUA.

“Cartea mea este tehnică”, a spus cercetătorul, care intenționează să își lanseze cartea în Hong Kong, unde reglementările sunt mai puțin stricte, “dar editorii locali au refuzat-o de teamă că (autoritatea de reglementare) nu ar putea să nu-i placă subiectele legate de SUA”.

Mai mulți editori de cărți au declarat că departamentul de propagandă s-a abținut să definească linia roșie pentru a-i oferi o mai mare libertate de acțiune în ceea ce privește represiunea. “Pentru a controla riscurile și a gestiona incertitudinile”, a declarat fostul editor CPG, “editorii au ales să lucreze la mai puține titluri americane”.

În același timp cu restricționarea titlurilor americane, autoritatea de reglementare a făcut presiuni pentru a promova titluri critice la adresa celui mai mare rival al Beijingului. Recent, a recomandat cartea Our Malady a lui Timothy D Snyder: Lessons in Liberty from a Hospital Diary și When More Is Not Better de Roger L Martin: Overcoming the America’s Obsession with Economic Efficiency. Autoritatea de reglementare nu a răspuns la solicitările de comentarii.

Editorii au declarat că schimbarea de ton a început în urmă cu patru ani, când CPG a obținut sprijinul autorității pentru a publica “Capcana americană”, o carte despre “războiul economic secret al Americii împotriva restului lumii”. Cartea a fost scrisă de un fost director executiv al Alston, care a fost arestat de FBI pentru acuzații de corupție.

“Această carte este o piatră de hotar în colaborarea dintre autoritate și editori atunci când vine vorba de titluri americane”, a declarat Wu.

În ciuda provocărilor, editorii încă văd potențial pentru unele titluri americane. Lusby de la Pixie B a declarat că succesul uriaș al cărții Educated a lui Tara Westover, care a vândut mai mult de 1mn de exemplare de la lansarea sa în China la sfârșitul anului 2019, a sugerat că titlurile ar putea avea succes “în ciuda faptului că sunt americane”.

“Dacă un anumit titlu (american) se află în interiorul punctului dulce al ceea ce guvernul este îngrijorat, editorii vor sta departe de el”, a spus ea.

“În caz contrar, vor exista în continuare o mulțime de cărți care provin din America, care sunt foarte interesante și acceptabile din punct de vedere politic și vor funcționa în China”.

Sursa – www.ft.com