MyBnk solicită 30 de ore pe an de educație financiară în școlile din Marea Britanie

Tinerii au nevoie de o săptămână de lucru de instruire în fiecare an pentru a fi alfabetizați din punct de vedere financiar în momentul în care părăsesc școala, potrivit unui nou raport.

MyBnk, organizația caritabilă pentru educație care conduce atelierele financiare ale Serviciului de bani și pensii pentru tinerii de 16 și 17 ani, a declarat că 30 ore de educație financiară în fiecare an pentru tinerii de la 11 la 18 ani ar stimula în mod semnificativ gestionarea banilor și abilitățile practice de matematică.

Aceste recomandări vor fi publicate într-un raport luni, alături de o măsură de educație financiară dezvoltată de consultanța Centre for Economics and Business Research (Cebr). Noua măsurătoare, bazată pe datele sondajelor din februarie și martie, arată că doar 41% dintre tineri ar putea fi clasificați ca având cunoștințe financiare.

Aproape două treimi dintre tinerii adulți nu își amintesc să fi primit educație financiară la școală, potrivit Cebr. Directorul executiv al MyBnk, Leon Ward, a declarat că guvernul ar trebui să exploreze extinderea educației financiare în afara curriculumului de bază pentru a include premii extracurriculare.

“Ar trebui să ne gândim în sens larg la educație, se poate întâmpla în casă între familii și nu doar legat de educația formală și de un cadru controlat”, a spus Ward. Indivizii ar fi răspuns mai bine la inflație dacă ar fi primit o pregătire formală în gestionarea banilor, a spus el.

Climatul economic actual a accentuat nevoia de conștientizare financiară în rândul celor care se luptă cu datoriile și presiunile legate de costul vieții.

Mark Bailie, directorul executiv al site-ului de comparare a prețurilor Compare the Market, care a finanțat cercetarea, a declarat că lipsa de încredere financiară a avut un impact asupra procesului decizional în gospodării.

Mai multe organizații de caritate, inclusiv Financial Literacy and Inclusion Campaign (FLIC) a FT și National Numeracy, au făcut presiuni asupra guvernului pentru furnizarea adecvată a educației financiare. CBI a estimat anterior că acordarea de prioritate educației financiare ar stimula economia britanică cu 6,8 miliarde de lire sterline în fiecare an.

“Profesorii și părinții au o mulțime de presiuni asupra timpului lor, astfel încât FT FLIC a prioritizat crearea de resurse educaționale ușor de utilizat privind finanțele de bază”, a declarat Aimée Allam, director executiv al FLIC.

În februarie, grupul parlamentar al tuturor partidelor (APPG) pentru educație financiară a declarat că școlile se străduiesc să predea educația financiară, în ciuda faptului că aceasta este o parte obligatorie a curriculumului național. Acesta a declarat că cerințele bugetare și de formare reprezintă o barieră în calea predării finanțelor.

Un sondaj al profesorilor comandat de APPG a constatat că aproximativ jumătate dintre toți respondenții au declarat că nu au avut un buget rezervat pentru predarea educației financiare în școala lor.

Allam a adăugat: “Am saluta o aprobare explicită din partea guvernului cu privire la importanța educației financiare pentru a ajuta la împuternicirea următoarei generații să navigheze într-un peisaj economic din ce în ce mai complex.”

