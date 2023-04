Șeful InterContinental Hotels avertizează că bursa de la Londra “nu este un loc foarte atractiv

Șeful InterContinental Hotels Group, proprietarul Holiday Inn, a avertizat că piața bursieră din Marea Britanie nu este “un loc foarte atractiv” pentru companiile listate la bursă și a făcut apel la autorități să se pună pe “picior de frunte” pentru a opri continuarea declinului.

Mai mulți acționari ai grupului, care a fost listat la Londra de când s-a desprins de la afacerea de pub-uri Mitchells & Butlers în urmă cu două decenii, au întrebat luna trecută, la un roadshow al investitorilor, dacă are planuri de a-și schimba listarea primară în SUA, a declarat directorul executiv al IHG, Keith Barr, pentru Financial Times. Grupul are o listare secundară la New York.

“Când ne-am listat, probabil că nu a existat niciun motiv să ne gândim măcar la listarea în SUA pentru listarea noastră primară, deoarece FTSE era FTSE și era incredibil de lichid … dar lucrurile s-au schimbat”, a spus Barr.

Deciziile mai multor companii mari de a evita City-ul în favoarea New York-ului au stârnit temeri cu privire la viitorul pieței bursiere londoneze.

Luna trecută, CRH, cel mai mare grup de materiale de construcții din lume, a declarat că se va lista din nou la New York, iar Arm, designer de cipuri cu sediul la Cambridge, a evitat o listare secundară la Londra, în ciuda rugăminților guvernului britanic. Flutter, cea mai mare companie de jocuri de noroc listată la bursă din lume, așteaptă rezultatul votului acționarilor cu privire la o listare secundară în SUA, în vederea schimbării listării sale primare în viitor.

Deși există motive specifice în fiecare caz în parte, fondul mai mare de capital din SUA este o atracție uriașă pentru grupurile care caută să se dezvolte.

“Consensul general este că (Londra) nu este un loc foarte atractiv pentru listarea noilor companii față de alte piețe”, a declarat Barr. El a argumentat că FTSE trebuie să atragă din nou investiții din partea fondurilor de pensii și de asigurări pentru a îmbunătăți lichiditatea și a ușura regulile de guvernanță în comparație cu cele din SUA.

Piața bursieră londoneză “nu a mai fost pe primul loc de ceva vreme și trebuie să se regăsească acolo”, a adăugat el.

Deși mai mult de jumătate din veniturile IHG provin din SUA, Barr a apărat totuși meritele Marii Britanii, spunând că “este în continuare o locație excelentă pentru a avea sediul” pentru o companie internațională. IHG are sediul central în Windsor, la 50 km vest de capitală.

El a subliniat, de asemenea, că “nu există nici o clamare” pentru o schimbare a listării din partea acționarilor și că managementul “nu ia în considerare în prezent” această chestiune, dar a recunoscut că “acest lucru s-ar putea schimba la un moment dat în viitor”.

Comentariile sale au venit în timp ce sectorul de turism își continuă recuperarea după pandemie. În ciuda temerilor că o încetinire economică ar putea submina revenirea, Barr a insistat că “nimeni nu vede nicio fisură în turism în acest moment”.

“Vorbim despre intrarea în recesiune din august anul trecut și se spune în mod constant că poate în următorul trimestru recesiunea va fi aici, dar nu a sosit”, a adăugat el.

Barr a declarat că IHG, al patrulea cel mai mare grup hotelier din lume în funcție de vânzări, cu o capitalizare bursieră de 9,2 miliarde de lire sterline, se confruntă cu un decalaj de evaluare mai mic în comparație cu rivalii săi din SUA, Hilton și Marriott, în comparație cu alte sectoare listate la Londra, datorită unei reveniri a călătoriilor care îi stimulează performanța.

IHG, care deține branduri 18, inclusiv Crowne Plaza și Regent Hotels, a raportat venituri de 3,9 miliarde de dolari în 2022, în creștere cu 33% față de anul precedent, dar încă în scădere față de vânzările de 4,6 miliarde de dolari în 2019.

Barr a declarat că împingerea IHG în segmentul de lux va contribui la alimentarea redresării sale. Hotelurile de lux și de “lifestyle” reprezintă 13% din camerele IHG, dar 20% din portofoliul său provine din acest segment.

“Vor exista mult mai multe parteneriate și mult mai multe fuziuni și achiziții mici, în special pentru că (operatorii mai mici) își dau seama cât de dificil este să se dezvolte, în special într-un mediu cu dobânzi mai mari”, a spus el.

Sursa – www.ft.com