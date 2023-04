Activitatea International Business Machines Corp. şi cotația acțiunilor (S.U.A.: NYSE)

International Business Machines Corp. este o companie de tehnologie a informației, care se angajează în furnizarea de soluții integrate care utilizează tehnologia informației și cunoașterea proceselor de afaceri. Aceasta operează prin intermediul următoarelor segmente: Software, Consultanță, Infrastructură, Finanțare și Altele.

Segmentul Software combină platforma cloud hibridă și soluțiile software pentru a ajuta clienții să devină mai orientați către date și să își automatizeze, securizeze și modernizeze mediile.

Segmentul Consulting se concentrează pe integrarea competențelor privind strategia, experiența, tehnologia și operațiunile pe domenii și industrii.

Segmentul de infrastructură oferă soluții pentru cloud hibrid și reprezintă fundația stivei de cloud hibrid. Infrastructura este optimizată pentru infuzia de inteligență artificială în tranzacțiile critice și este strâns integrată cu IBM Software, inclusiv Red Hat, pentru beneficii accelerate de cloud hibrid.

Segmentul Finanțare se referă la finanțarea clienților și la finanțarea comercială, facilitând achiziționarea de către clienții IBM de sisteme IT, software și servicii. Compania a fost fondată de Charles Ranlett Flint și Thomas J. Watson Sr. la 16 iunie 1911 și are sediul central în Armonk, New York.

Sursa – www.marketwatch.com