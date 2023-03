Autoritatea germană de supraveghere antitrust investighează puterea de piață a Microsoft

Organismul de supraveghere antitrust din Germania a lansat o investigație asupra Microsoft pentru a evalua puterea sa pe piață, într-o mișcare care ar putea prevesti o acțiune de reglementare împotriva gigantului tehnologic american.

Biroul federal pentru carteluri, sau Bundeskartellamt, a declarat marți că va examina dacă Microsoft ar trebui să fie desemnat de “importanță capitală pentru concurența pe toate piețele”.

Acțiunea este lansată în temeiul secțiunii 19a din Legea germană privind concurența, o lege care plasează Berlinul în avangarda încercărilor europene de a restricționa puterea Big Tech.

Legea, care a intrat în vigoare în ianuarie 2021, conferă autorităților antitrust din Germania puteri pentru a se îndrepta împotriva așa-numiților gatekeepers, cum ar fi Meta, Google și Amazon, inclusiv capacitatea de a impune sancțiuni precum dezinvestiții forțate împotriva companiilor și chiar de a le desființa.

“O astfel de constatare ne-ar permite să luăm măsuri într-un stadiu incipient și să interzicem posibile practici anticoncurențiale”, a declarat Andreas Mundt, șeful agenției.

Investigația are loc în contextul în care Microsoft se află deja sub o monitorizare intensă din partea autorităților de reglementare din SUA, Marea Britanie și UE din cauza încercării sale de a achiziționa compania de jocuri Activision, proprietara popularului joc Call of Duty. Cu toate acestea, concluziile provizorii recente din Marea Britanie și UE au redus îngrijorările acestora.

Ancheta germană este primul pas dintr-un proces în două etape și nu implică încă o evaluare a practicilor comerciale ale Microsoft, a declarat Bundeskartellamt.

Acesta a precizat că, în cazul în care vor exista indicii că Microsoft se angajează în practici potențial anticoncurențiale, va trebui să fie emisă “o decizie separată în această chestiune – de asemenea, în consultare cu Comisia Europeană și, eventual, cu alte autorități de concurență”.

Autoritățile de reglementare din Germania susțin că secțiunea 19a este cu ani înainte de actul legislativ antitrust de referință al UE, Legea privind piețele digitale, și cu potențialul de a capta și mai multe comportamente ilegale, fiind mai puțin prescriptivă în ceea ce privește ceea ce constituie un comportament anticoncurențial.

De la intrarea în vigoare a legii, Bundeskartellamt a stabilit că Alphabet, Alphabet, Meta și Amazon, care este părintele Google, sunt de o importanță capitală pentru concurența pe toate piețele. Amazon a făcut apel împotriva acestei constatări.

Mundt a remarcat “poziția foarte puternică” a Microsoft în ceea ce privește sistemele de operare și software-ul de birou, importanța crescândă a serviciilor sale de cloud Azure și OneDrive, “care sunt adesea legate de alte aplicații Microsoft”, și “succesul răsunător” al Teams, software-ul său de videoconferință.

De asemenea, a făcut aluzie la consola sa de jocuri Xbox, la platforma LinkedIn, la motorul său de căutare Bing și la aplicațiile sale de inteligență artificială, pe care le-a integrat recent.

Bundeskartellamt a declarat că se poate considera că o companie are “o importanță capitală pentru concurența pe toate piețele” dacă a creat un “ecosistem digital care se extinde pe diferite piețe”.

Microsoft a declarat că este “conștientă de responsabilitatea noastră sporită de a sprijini un mediu concurențial sănătos” și a adăugat că “se va angaja în mod constructiv cu Bundeskartellamt în timp ce încearcă să înțeleagă rolul nostru pe piețele digitale”.

În cazul în care se consideră că societățile au o “importanță capitală pentru concurența de pe piețe”, autoritatea de reglementare le poate interzice să se angajeze în practici potențial anticoncurențiale – cum ar fi clasificarea propriilor servicii înaintea rivalilor, refuzarea accesului rivalilor la date și împiedicarea utilizatorilor de a-și transfera propriile date către alte servicii concurente.

