Ponderea renminbi în finanțarea comerțului se dublează de la începutul războiului din Ucraina

Ponderea renminbi-ului în finanțarea comerțului a crescut de peste două ori de la invazia Ucrainei, potrivit unei analize a Financial Times – o creștere care, potrivit analiștilor, reflectă atât o utilizare mai mare a monedei chineze pentru a facilita comerțul cu Rusia, cât și costul în creștere al finanțării în dolari.

Datele de finanțare a comerțului de la Swift, platforma internațională de plăți și finanțare, arată că ponderea renminbi în valoare de pe piață a crescut de la mai puțin de 2% în februarie 2022 la 4,5% un an mai târziu. Aceste creșteri au plasat moneda chineză în strânsă concurență cu euro, care reprezintă 6 procente din total.

Cu toate acestea, ambele sunt încă o fracțiune minusculă din ponderea dolarului. Aceasta se situa la 84,3% în februarie 2023, în scădere de la 86,8% cu un an înainte.

“Aceasta este o mișcare substanțială”, a declarat Mansoor Mohi-uddin, economist-șef la Banca din Singapore. “Este greu să ne gândim la altceva care ar putea fi în spatele acestei schimbări de pas, în afară de ceea ce s-a întâmplat cu războiul din Ucraina”.

Ponderea tot mai mare a monedei chinezești în finanțarea comerțului – în care creditorii acordă credite pentru a facilita circulația transfrontalieră a mărfurilor – reprezintă un avantaj pentru Beijing în demersul său de a accelera internaționalizarea renminbi și o provocare dură pentru Occident, care a încercat să folosească sancțiuni pentru a împiedica principalele instituții financiare rusești să utilizeze Swift.

“Este probabil că o mare parte din acest lucru, având în vedere momentul, reprezintă comerțul rusesc (cu China) care se face prin intermediari”, a declarat Arthur Kroeber, partener fondator al grupului de cercetare Gavekal Dragonomics, axat pe China. “Faptul că Rusia însăși este izolată de Swift este poate irelevant”.

“Există în mod clar o mulțime de petrol rusesc care apare în China prin Orientul Mijlociu și Malaezia”, a adăugat el, subliniind o “explozie” a volumelor de import de petrol chinezesc din Malaezia din martie anul trecut, care depășește capacitatea de producție a țării.

Banca Populară a Chinei a desfășurat o campanie concertată de internaționalizare în anii care au precedat august 2015, când o devalorizare a dus la o gravă fugă de capital. Acest lucru a forțat banca centrală să revină asupra cursului și să impună controale draconice ale capitalului, care au blocat progresul Chinei în promovarea utilizării monedei la nivel mondial.

Cea mai recentă ascensiune a renminbi în rândul monedelor de finanțare a comerțului nu a fost însoțită de o utilizare mai mare în plățile internaționale efectuate prin Swift, care s-au stabilizat la aproximativ 2 % din totalul global.

Cu toate acestea, Rusia are acces la Cross-Border Interbank Payment System (Cips), alternativa chineză la Swift, iar anul trecut comerțul bilateral dintre cele două țări a crescut la un nivel record de 185 de miliarde de dolari, deoarece companiile rusești au plătit majoritatea achizițiilor de bunuri chinezești în renminbi. Totalul decontărilor pe Cips a ajuns la 97 de miliarde de Rmb (14,1 miliarde de dolari) în 2022, potrivit datelor băncii centrale, o creștere de 21% de la an la an.

“Există o limită la cât de mult puteți descoperi în ceea ce privește mecanica precisă a modului în care au loc aceste plăți”, a declarat Kroeber. “Dar aș bănui că o parte foarte substanțială din această creștere a finanțării comerțului, atunci când ajungi la partea de jos a acesteia, reflectă tranzacții care implică Rusia.”

Analiștii și economiștii au declarat că, de asemenea, costul în creștere al finanțării în dolari a făcut ca moneda Chinei să fie relativ mai atractivă pentru finanțarea comerțului. Rezerva Federală a SUA a majorat ratele de nouă ori de la 2022, în timp ce PBoC a redus de două ori rata de referință a dobânzii de bază pentru împrumuturi în aceeași perioadă.

Guan Tao, economist-șef global la Bank of China International și fost oficial la Administrația de Stat pentru Schimburi Externe, a declarat că creșterea monedei în finanțarea comerțului “se referă la divergența politicilor monetare din SUA și China … rolul renminbi-ului s-a schimbat de la o monedă cu dobândă ridicată la o monedă cu dobândă scăzută”.

“În ceea ce privește rata dobânzii … în condițiile în care SUA au crescut, în termeni relativi, renminbi este mai ieftin. Observăm recent că există un interes mai mare pentru finanțarea comerțului în renminbi”, a declarat Kelvin Lau, economist senior pentru China Mare la Standard Chartered. “Cu sau fără Rusia, din punct de vedere structural, asistăm la o revenire a internaționalizării renminbi”.

PBoC și-a schimbat strategia de internaționalizare a renminbi de la începutul anului 2022, potrivit unui document recent al lui Zhang Ming, director adjunct al Departamentului de Finanțe Internaționale al Academiei Chineze de Științe Sociale.

Mai degrabă decât să se concentreze pe promovarea unei mai multe prețuri în renminbi pentru țiței și pe extinderea accesului investitorilor străini la titlurile de valoare onshore, așa cum a făcut până la sfârșitul anului 2021, a declarat Zhang, banca centrală a început să promoveze agresiv o mai mare utilizare a monedei în decontarea tranzacțiilor transfrontaliere cu mărfuri și îmbunătățirea accesului global la instrumentele derivate legate de activele în renminbi.

Această concentrare mai accentuată asupra decontării mărfurilor este evidentă din acorduri precum cel încheiat luna trecută cu Brazilia, care va permite celor mai mari economii din Asia și America de Sud să efectueze tranzacții comerciale și financiare în propriile lor monede.

“China are un stimulent puternic pentru a împinge înainte internaționalizarea renminbi pentru a gestiona riscurile în creștere ale tensiunilor geopolitice și decuplarea SUA-China”, a declarat Zhi Xiaojia, șeful departamentului de cercetare pentru Asia la Crédit Agricole. “A intensificat dialogul internațional și a făcut unele progrese pozitive pe acest front, în special cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est, cu economiile din Orientul Mijlociu și cu cele latine.”

Cu toate acestea, având în vedere controalele stricte de capital menținute de banca centrală a Chinei, puțini experți se așteaptă ca renminbi să urce rapid în ierarhia monedelor de plată globale.

“Chinezii folosesc o tactică de feliere a salamului pentru a internaționaliza renminbi”, a declarat Chi Lo, strateg senior pentru China la BNP Paribas Asset Management. “Ei nu se grăbesc”.

Sursa – www.ft.com