Vlad Stanislav este noul director general la JLL în România

Compania de consultanță imobiliară JLL a anunțat astăzi numirea lui Vlad Stanislav în funcția de Managing Director al JLL în România. Vlad va prelua acum rolul Silviei Petre-Badea, care a deținut această poziție în ultimii 7 ani.

Cu peste 22 de ani de experiență în management, Vlad a preluat cu succes și a condus mai multe companii la poziția de lider de piață. El s-a concentrat pe construirea și consolidarea echipelor profesionale și pe dezvoltarea unor strategii de creștere eficiente. Vlad s-a alăturat JLL în ianuarie 2022 în calitate de director general al Tetris Design & Build și își asumă acum un rol mai amplu în cadrul firmei.

Vlad este absolvent al Universității “Transilvania” din Brașov și a studiat Managementul Strategic la German Graduate School of Management & Law din Heilbronn, Germania.

“Sunt încântat să preiau conducerea Silvianei și aștept cu nerăbdare să lucrez împreună cu o echipă matură, lider de piață. Am o pasiune pentru ceea ce fac și ambiția de a face mai bine și, alături de echipă, putem realiza lucruri mărețe pentru clienții noștri, pentru oameni și pentru afacerea noastră. Succesul nu este doar o chestiune de noroc sau de coincidență. Cu o planificare corectă, o echipă responsabilă și o cultură organizațională puternică, ne putem transforma obiectivele în realitate.” a declarat Vlad Stanislav.

În ultimii ani, JLL România s-a impus ca lider pe piață, o forță în domeniul Leasingului Industrial-Logistic și al Piețelor de Capital, cu o echipă matură și coerentă, care lucrează împreună în această structură de peste 5 ani, cu o experiență cumulată de peste 245 de ani. Este un lider de opinie în utilizarea datelor pentru o experiență fără cusur a clienților și lucrează pentru a face ca sectorul imobiliar să fie transparent și pentru a crește calitatea serviciilor în regiunea noastră.

“A fost o onoare pentru mine să fiu directorul general al JLL în România în ultimii 7 ani. A fost o călătorie extraordinară și sunt mândru că am făcut parte din această echipă și că am putut lucra cu clienții și partenerii noștri. Vlad vine cu o energie reînnoită și o strategie ambițioasă. Sub conducerea sa, sunt convinsă că atât echipa, cât și clienții vor fi deserviți impecabil”, a declarat Silviana Petre-Badea

