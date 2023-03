Banca de Export Import a României – EximBank SA devine Exim Banca Românească SA

Banca de Export Import a României – EximBank SA va deveni Exim Banca Românească începând cu data de 10 mai 2023, schimbarea denumirii și a siglei fiind aprobată astăzi de Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor EximBank.

“Am adoptat această schimbare deoarece, deși în cei peste 30 de ani de activitate EximBank și-a extins considerabil adresabilitatea, denumirea reflecta încă o activitate restrictivă, aproape de nișă, care nu reflecta domeniul real de activitate al băncii noastre. De asemenea, brandul EximBank a fost stabilit pentru publicul larg ca fiind cel < exporters’ bank>. Acum, că EximBank este o bancă universală, după fuziunea cu Banca Românească, am considerat că este un proces firesc să adoptăm o nouă identitate care să marcheze extinderea portofoliului nostru cu activitatea de retail. Ca atare, am considerat că este important să facem această schimbare mai vizibilă, adoptând un nou brand care să reflecte tot ceea ce suntem acum: o nouă bancă românească de top, un partener bancar de încredere pentru toată lumea, retail sau corporate, iexportatori inclusiv Aceasta este, Exim Banca Românească”, a declarat Traian Halalai, președintele executiv al EximBank.

Noua identitate de brand se concentrează pe fuziunea dintre cele două bănci, valorificând notorietatea brandurilor respective – păstrează abrevierea Exim adăugând numele Băncii Românească, păstrează elementele vizuale binecunoscute ale EximBank și include în paleta cromatică culorile drapelului național (roșu, galben și albastru) pentru sublinierea rădăcinilor locale, naționale ale băncii și promovarea valorilor românești.

EximBank este o bancă universală, 100% românească, clasată în primele 10 cele mai mari instituții de credit după active. Banca oferă clienților săi, atât retail cât și corporate, o gamă largă de produse și servicii de calitate, adaptate la nevoile acestora.

EximBank operează o rețea națională de distribuție formată din 83 de sucursale și 26 de Unități Corporative, acestea din urmă fiind dedicate exclusiv companiilor, această rețea permițând băncii să fie aproape de clienții retail și corporate și să implementeze diverse programe de dezvoltare românești și europene.

Alături de componentele specifice unei bănci universale, după fuziune, Exim Banca Românească va continua să acționeze pe segmentul de garanții de stat și asigurări, conform mandatului statului român.

