Dow Jones avansează, în timp ce comercianții se uită la datele privind inflația și câștigurile iminente

Indicii bursieri americani au crescut ușor marți, comercianții fiind precauți în așteptarea datelor privind inflația din martie, care ar putea determina următoarea decizie a Rezervei Federale privind rata dobânzii, precum și începutul sezonului de raportare a rezultatelor corporative, cu sectorul bancar în avangardă.

Cum se tranzacționează indicii bursieri

S&P 500

SPX,

+0.07%

a crescut cu 4 puncte, sau 0,1%, până la 4.113

Media industrială Dow Jones

DJIA,

+0.40%

a adăugat 120 de puncte, sau 0,4%, la 33.705

Nasdaq Composite

COMP,

-0.44%

a scăzut cu 42 de puncte, sau 0,4%, până la 12.042

Luni, Dow Jones Industrial Average a crescut cu 101 puncte, sau 0,3%, la 33.587, S&P 500 a crescut cu 4 puncte, sau 0,1%, la 4.109, iar Nasdaq Composite a scăzut cu 4 puncte, sau 0,03%, la 12.084.

Ce stimulează piețele

Principalii indici de pe Wall Street au avansat marți la mijlocul zilei, după ce la deschidere au fost în surdină, în timp ce investitorii așteptau publicarea indicelui prețurilor de consum din martie și începutul sezonului de câștiguri pentru primul trimestru, sectorul bancar urmând să raporteze cifrele în cursul acestei săptămâni.

Indicele S&P 500 se află la mai puțin de 0,5% de cel mai bun nivel de la jumătatea lunii februarie, deoarece investitorii au devenit mai relaxați în ceea ce privește perspectivele economiei americane și au acceptat mai mult calea politicii Rezervei Federale.

Raportul privind ocuparea forței de muncă din martie, publicat vinerea trecută, a arătat un ritm constant de creare de locuri de muncă, dar fără semne mari de accelerare a inflației salariale, știri care au ajutat la calmarea temerilor privind o încetinire economică bruscă și creșterea mai rapidă a ratei dobânzii Fed.

De ce raportul IPC din martie ar putea supăra piața bursieră, sigilând acordul privind următoarea creștere a ratei dobânzii

Dar acum atenția se îndreaptă spre raportul IPC din SUA care urmează să fie publicat miercuri, care este văzut ca unul dintre ultimele puncte de date cheie înainte de următoarea mișcare a dobânzii Rezervei Federale.

Citirea IPC din martie de la Biroul de Statistică a Muncii, care urmărește modificările prețurilor plătite de consumatori pentru bunuri și servicii, este de așteptat să arate o creștere de 5,2% față de anul precedent, încetinind de la o creștere de 6% de la un an la altul în luna precedentă, potrivit unui sondaj de economiști de către Dow Jones.

IPC de bază, care elimină costurile volatile ale alimentelor și combustibililor, este de așteptat să crească cu 0,4% față de luna precedentă, sau cu 5,6% de la an la an. Creșterea ratei de bază pe o perioadă de 12 luni a scăzut la 5,5% în februarie.

Între timp, datele de marți din China, care arată că inflația de consum a scăzut în martie la cel mai scăzut nivel din mai mult de un an, contribuie, de asemenea, la atenuarea temerilor privind presiunile globale asupra prețurilor.

Seema Shah, strateg șef global la Principal Asset Management, se așteaptă ca scăderea inflației în 2023 să fie probabil “incompletă, inflația rămânând peste țintele băncii centrale”, complicând deciziile sale de politică.

“Inflația globală se temperează, dar până acum această decelerare a fost determinată în mare parte de deznodământul vârfului de preț al energiei de anul trecut. Inflația de bază rămâne inconfortabil de ridicată și, în unele economii, continuă să crească”, a declarat Shah în comentariile trimise prin e-mail marți.

“Băncile centrale au făcut mai puține progrese în direcția dezinflației decât au sperat. Este probabil ca inflația să rămână lipicioasă și se va situa în continuare peste țintele băncilor centrale la sfârșitul anului.”

Inflația și ratele ridicate ale dobânzilor vor afecta economiile americane și globale timp de mai mulți ani, potrivit FMI

Economia americană și cea mondială vor avea probabil dificultăți în a crește în următorii ani, deoarece țările se luptă să reducă inflația ridicată și să facă față ratelor de dobândă în creștere, a declarat marți Fondul Monetar Internațional.

Între timp, FMI a declarat că stresul recent din sectorul bancar ar putea reduce capacitatea băncilor americane de a acorda împrumuturi în următorul an și ar putea reduce semnificativ creșterea economică a SUA.

FMI a estimat a spus că capacitatea de creditare în SUA ar putea scădea cu aproape 1% în anul următor. Acest lucru ar reduce produsul intern brut real al SUA cu 44 de puncte de bază în acest interval de timp, toate celelalte fiind egale, a declarat FMI.

A se vedea: De ce o recesiune lungă și superficială este mai probabilă decât o “contracție profundă și lungă a crizei creditelor”, spune Mizuho

Apoi, vineri, sezonul de câștiguri corporative din primul trimestru se pregătește, cu sectorul financiar în avangardă.

“Băncile vor fi un test timpuriu al rezistenței investitorilor pe mai multe fronturi, nu în ultimul rând vor fi primele consecințe ale recentelor turbulențe bancare, deoarece JP Morgan Chase, Wells Fargo și Citigroup deschid sezonul”, a declarat Richard Hunter, șeful piețelor la Interactive Investor.

“În special, creșterea împrumuturilor va fi examinată cu atenție și s-ar putea dovedi a fi călduță, având în vedere condițiile de creditare mai stricte, în timp ce va exista, de asemenea, o privire atentă asupra oricărei creșteri a împrumuturilor acide, având în vedere încetinirea economiei. La rândul său, acest lucru ar putea determina băncile să majoreze încă o dată provizioanele pentru creditele neperformante, presiunile suplimentare ale unei secete de tranzacții și volatilitatea tranzacțiilor putând, de asemenea, să cântărească veniturile”, a adăugat Hunter.

Taurii vor spera că un sezon de câștiguri bine primit poate ajuta la împingerea indicelui S&P 500 prin partea superioară a intervalului 3.800 – 4.200 în care a fluctuat timp de aproape șase luni.

“Recenta impasare a SPX nu pare prea gravă, iar prețurile rămân la o distanță frapantă de o posibilă depășire a nivelului 4200”, a remarcat Mark Newton, șeful strategiei tehnice la Fundstrat.

“În timp ce un declin mai mic sub 4039 ar putea sugera că o mică retragere minoră este în curs de desfășurare, este încă dificil să se facă un caz tehnic puternic de scădere. Tendințele de la jumătatea lunii martie rămân bullish, în timp ce impulsul este înclinat pozitiv, deși nu este supracumpărat”, a adăugat Newton.

Un trio de oficiali ai Fed urmează să vorbească marți: Președintele Fed Chicago Fed Goolsbee la 1: 30 p.m.; Președintele Fed Philadelphia Fed Harker la 6: 30 p.m.; și președintele Fed Minneapolis Fed Kashkari la 7: 30 p.m. Toate orele Eastern.

Companii în centrul atenției

WW International, Inc.

WW,

+49.03%

acțiunile au avansat marți cu 42,3%, după ce compania de gestionare a greutății și de wellness a declarat că a finalizat achiziția Weekend Health Inc, compania de telesănătate care își desfășoară activitatea sub numele de Sequence.

Virgin Orbit Holdings, Inc.

VORB,

-31.52%

acțiunile s-au scufundat cu 2,7%, după ce firma a declarat că bursa Nasdaq a planificat să îi retragă acțiunile de la tranzacționare, după ce dezvoltatorul de sisteme de lansare spațială a cerut săptămâna trecută protecția Capitolului 11 al Legii falimentului și a declarat că se află în căutarea unui cumpărător.

Acțiunile CarMax, Inc.

KMX,

+10.58%

au sărit cu 9,1% după ce retailerul de mașini de ocazie a dezvăluit un profit pentru al patrulea trimestru care a fost mai mult decât dublu față de așteptări, în ciuda faptului că a raportat venituri mai slabe decât se aștepta.

Sursa – www.marketwatch.com