Exporturile chinezești au crescut în martie, sfidând așteptările economiștilor privind o contracție, în timp ce a doua cea mai mare economie a lumii și-a revenit după luni de scădere a comerțului.

Datele vamale publicate joi au arătat că exporturile denominate în dolari au crescut cu 14,8% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, după ce au scăzut cu 6,8% în ianuarie și februarie. Analiștii intervievați de Reuters prognozaseră o contracție de 7 procente.

De asemenea, importurile au depășit puternic previziunile, scăzând luna trecută cu doar 1,4% față de anul trecut, în comparație cu așteptările unei contracții de 5%, după o scădere de 10,2% la începutul anului.

Hao Zhou, un analist al grupului chinez de valori mobiliare Guotai Junan International, a declarat că datele neașteptate privind exporturile sugerează “un anumit risc de creștere” pentru cifrele privind produsul intern brut al Chinei din primul trimestru, care urmează să fie publicate săptămâna viitoare.

Expedierile către Asia de sud-est au fost rezistente, iar cele către SUA și Europa s-au îmbunătățit, de asemenea,. Dar el a spus că “cele mai importante” câștiguri au venit de la o creștere a “așa-numitelor exporturi noi”, inclusiv vehicule electrice, litiu și baterii solare.

Datele comerciale din martie au reprezentat prima creștere a exporturilor din septembrie anul trecut, în condițiile în care o încetinire globală a cererii a cântărit asupra economiei chineze.

Forța exporturilor care a oferit anterior un colac de salvare economică în timpul pandemiei de coronavirus – când factorii de decizie politică chinezi se luptau cu o criză de lichidități în curs de desfășurare în sectorul imobiliar și cu un consum intern slab – a slăbit pe măsură ce inflația globală a crescut și focarele de virus s-au răspândit în întreaga țară.

Săptămâna trecută, Li Qiang, premierul Chinei, a prezidat o reuniune a Consiliului de Stat, cabinetul țării, axată pe promovarea stabilității în comerțul exterior. Li a cerut oficialilor să “încerce toate metodele” pentru a stabiliza exporturile către țările dezvoltate, potrivit presei de stat.

Creșterea comerțului cu oțel și îmbrăcăminte a fost, de asemenea, puternică, în timp ce exporturile de calculatoare personale, telefoane mobile și circuite integrate au scăzut. Rusia și țările din Asia de sud-est, în special Vietnam, Singapore și Malaezia, au contribuit cel mai mult la aceste creșteri.

Biroul vamal a declarat că, deși datele comerciale de la începutul anului “au arătat o rezistență relativ puternică”, riscurile geopolitice, protecționismul și inflația au rămas o preocupare.

China a stabilit un obiectiv de creștere de doar 5% pentru 2023, cel mai mic nivel din ultimele decenii, după ce economia sa a crescut cu doar 3% anul trecut.

Analiștii de la grupul de cercetare economică Capital Economics au scris că o perspectivă mai slabă a cererii globale a însemnat că orice revenire a exporturilor va fi probabil de scurtă durată, având în vedere perspectivele slabe ale cererii externe, recentele turbulențe din sectorul bancar și impactul întârziat al creșterii ratelor dobânzilor.

“Ne așteptăm ca majoritatea economiilor dezvoltate să intre în recesiune în acest an și credem că încetinirea exporturilor chinezești mai are încă ceva drum de parcurs înainte de a atinge un minim mai târziu în acest an”, au scris ei.

Analiștii de la CICC, o bancă de investiții de stat, au avertizat, de asemenea, că, în ciuda creșterii rapide a livrărilor de vehicule electrice și a componentelor acestora în acest an, China se va confrunta în continuare cu o scădere a exporturilor de 3% de la an la an.

“Cererea de peste mări rămâne pe o tendință descendentă, în timp ce riscurile financiare aduc, de asemenea, incertitudini”, au spus ei.

Sursa – www.ft.com