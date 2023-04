Joe Kennedy III: Stabilitatea în Irlanda de Nord va duce la investiții americane

Întreprinderile americane doresc să investească în Irlanda de Nord datorită accesului său unic atât pe piața unică din Marea Britanie, cât și pe cea a UE, dar mai întâi doresc să vadă un guvern stabil restabilit, a declarat miercuri reprezentantul comercial special al Washingtonului în regiune.

Joe Kennedy III a adăugat că accesul la ambele piețe compensează mai mult decât ratele de impozitare mai mari decât cele de la sud de graniță, unde încasările extraordinare de la companiile americane alimentează economia.

„Taxele sunt cu siguranță un calcul important pentru o comunitate de afaceri”, a spus Kennedy reporterilor în marginea unei conferințe de la Belfast. „La fel este și talentul, la fel și angajații, la fel și calitatea vieții, la fel și celelalte servicii care pot fi furnizate.

„Ideea mea este că Irlanda de Nord are foarte multe de oferit”, a spus el. „Dacă nu ar fi, nu ai vedea aici 230 de companii americane. Au ales să fie aici. Nu au trebuit să aleagă să fie aici – au făcut-o.”

Companiile americane angajează 30.000 de angajați în Irlanda de Nord și includ firme tehnologice de profil, precum Seagate. O treime din computerele lumii includ componente Seagate, iar jumătate dintre acestea sunt fabricate în Irlanda de Nord, a spus el.

Progresul economic remarcabil al Irlandei din ultimele decenii s-a bazat pe investiții uriașe din partea companiilor americane de tehnologie și farmaceutice, atrase parțial de cota de impozitare a corporațiilor de 12,5% din Irlanda.

Plățile lor au generat o creștere de 48% a veniturilor din impozitul pe profit din Irlanda anul trecut, la aproape 23 de miliarde de euro.

Cota de impozitare a corporațiilor din Irlanda va crește la 15% conform unui acord OCDE care nu a fost încă implementat, dar aceasta va fi în continuare cu 10 puncte mai mică decât cota din Regatul Unit, care luna aceasta a crescut la 25% de la 19%.

Kennedy, numit anul trecut de Joe Biden, a sosit la Belfast cu președintele SUA săptămâna trecută și a stat de vorbă cu firme și grupuri de afaceri din Irlanda de Nord „pentru a spune de ce aveți nevoie? Ce industrii doriți și ce companii doriți să vizați? Cu care directori generali vrei să mergi?”.

Michelle O’Neill, primul ministru desemnat al Irlandei de Nord, le-a spus liderilor de afaceri luna trecută că „investiții, investiții, investiții” au fost discuțiile pentru sărbătorile de Ziua Sf. Patrick și ea a vrut ca Kennedy să-l susțină.

Dar instituțiile de împărțire a puterii din Irlanda de Nord sunt în așteptare din cauza boicotului Partidului Unionist Democrat asupra regulilor comerciale post-Brexit.

Prim-ministrul Marii Britanii, Rishi Sunak, a făcut apel direct la DUP pentru a restabili instituțiile, spunând: „Vă îndemn să lucrați cu noi pentru ca Stormont să funcționeze. . . Sunt convins că este lucrul corect de făcut pentru sindicatul nostru.”

Brexitul a lăsat Irlanda de Nord pe piața unică a mărfurilor a UE și a pus o frontieră vamală în Marea Irlandei. DUP, cel mai mare partid pro-Marea Britanie din regiune, afirmă că recentul cadru Windsor al Sunak, conceput pentru implementarea ușoară a regulilor, nu abordează pe deplin preocupările acestora.

„Dacă veți vorbi despre realizarea de investiții de mii de angajați, milioane, zeci de milioane, sute de milioane de dolari. . . legăturile cu guvernul sunt importante”, a spus Kennedy.

Irlanda de Nord are unele dintre cele mai scăzute productivități și cele mai mari defavorizări sociale din Marea Britanie. Este o problemă pe care investițiile americane au încercat să o abordeze în trecut, inclusiv în apogeul problemelor de la sfârșitul anilor 1970, când John DeLorean a încercat să-și construiască mașinile Back to the Future. Proiectul a intrat în funcțiune rapid, în ciuda fondurilor guvernamentale de 77 de milioane de lire sterline.

Cu toate acestea, Kennedy se aștepta ca Irlanda de Nord să se dovedească o destinație atractivă care ar putea atrage companiile deja stabilite în republică să se extindă spre nord.

„Nu vorbesc despre furtul de investiții de la nimeni”, a spus el. „Există companii care au baze în Republica Irlanda și care cred că ar fi interesate să încerce să exploreze posibilitățile în Irlanda de Nord. Chiar și companii care există deja în Irlanda de Nord care caută să-și extindă propria amprentă existentă aici.”

