Sebastian Celea investeste in proiectele unui trader celebru de pe Wallstreet!

Atunci când afacerile și relațiile de prietenie fac front comun, doar lucruri extraordinare se întâmplă! Sebastian Celea, CEO al Capital Finance Londra, un lider în industria financiară, și Thomas Kramer, filantrop german, anunță investiția momentului în domeniul educației antreprenoriale internaționale. Românul, totodată și președinte al Camerei Bilaterale de Comerț România-Letonia, își lărgește portofoliul de acțiuni și investește în proiectul prietenului său de o viață: o academie care se concentrează pe formarea antreprenorilor în două domenii de actualitate. Imobiliarele și Finanțele.

Sebastian Celea, vot de încredere pentru viitorii antreprenori

Stabiliți în puncte diferite pe harta lumii – Monaco, respectiv Dubai – Sebastian Celea și Thomas Kramer demonstrează că viziunea comună te aduce împreună, indiferent de distanțe. După ani de întâlniri în Monte Carlo, Saint-Tropez și Londra, cei doi nu mai sunt acum doar prieteni uniți de aceeași pasiune pentru afaceri, ci și parteneri de business. Sebastian Celea tocmai a anunțat investiția în cursurile de dezvoltare antreprenorială ale lui Thomas Kramer!

“T.K. are un talent special în a aduce împreună oameni deosebiți și în a crea sinergii care duc la afaceri de succes. Personal, m-am bazat mereu pe aceleași principii, tocmai de aceea am și vrut să fac acest pas. Cred cu tărie în potențialul Academiei lui Thomas Kramer, fiind ferm convins că educația este cheia dezvoltării în absolut toate domeniile, cu atât mai mult în mediul actual de business, atât de antrenant și totuși atât de fluctuant.”, declară Sebastian Celea.

Interesat de networking, Thomas Kramer, trader de succes pe Wall Street în anii '80, un dezvoltator vizionar și, totodată, speaker în domeniul de business, se află la cârma mai multor afaceri înfloritoare, inclusiv a academiei care formează noua generație de finanțatori și dezvoltatori imobiliari. Cursurile online pe care le-a creat se adresează atât investitorilor experimentați, cât și tinerilor antreprenori și îi reflectă direct viziunea asupra mediului de afaceri.

“Niciodată nu a fost un moment mai bun decât acum pentru a-ți urma visurile și pentru a avea un impact pozitiv asupra lumii. Cei mai experimentați instructori te învață secretele celor mai importante arii de interes antreprenorial, precum managementul construcțiilor, finanțarea proiectelor, managementul proprietății și chiar tehnologia blockchain, toate transmise atât practic, cât și teoretic, pentru a-ți oferi cea mai bună formare posibilă!“, transmite Thomas Kramer. Tot el ne dezvăluie, într-o notă amuzantă, că speră, pe această cale, să îl convingă pe Sebastian Celea să se mute definitiv în Dubai, locul tuturor posibilităților, și, totodată, orașul din care acesta își gestionează acum toate afacerile.

Cine este Sebastian Celea, românul inclus în lista Forbes Monaco

Sebastian Celea este unul dintre cei mai titrați oameni de afaceri români, menționat în repetate rânduri de celebra agenție de știri americană Bloomberg și inclus recent pe lista scurtă Forbes Monaco a celor mai influente personalități de business din lume. Compania sa, Capital Finance Limited, specializată în brokeraj, a reușit să ofere, prin intermediul echipei de experți dedicați, servicii financiare inteligente în valoare de peste 100 de milioane de euro. La începutul lui 2023, societatea românului a semnat un parteneriat strategic cu celebra ROTA Capital, o companie de investiții cu o reputație solidă în industria financiară, parte a ROTA International Holding, pentru creșterea calității serviciilor și a competitivității pe piețele prezente.