Cum îți poți îmbunătăți productivitatea cu două monitoare?

Programatorii, inginerii IT, designerii web și foarte mulți alți specialiști își petrec o bună parte din zi în fața unui computer, așa că ergonomia devine mai importantă ca oricând. Majoritatea specialiștilor în IT folosesc două monitoare pentru a-și îndeplini sarcinile mult mai rapid. Pe lângă două monitoare, mai există un lucru pe care îl puteți implementa în mediul de lucru pentru a minimiza daunele inevitabile asupra sănătății. Este vorba de utilizarea unui suport pentru monitor care are rolul de a reduce oboseala ochilor și gâtului.

De ce sunt necesare două monitoare în mediul de lucru?

Sondajele efectuate în ultimii ani arată că productivitatea poate crește cu până la 40% atunci când utilizați mai multe monitoare. Totuși, această creștere a productivității nu ar trebui să vă afecteze sănătatea. Din magazinul IT SH puteți achiziționa la prețuri foarte accesibile monitoare cu suporturi reglabile, care vă ajută să vă îmbunătățiți productivitatea în timpul programului de lucru, fără să vă afecteze sănătatea și starea de bine. Dacă dețineți deja mai multe monitoare, dar care nu sunt prevăzute cu suporturi reglabile, puteți instala un suport pentru monitor cu două brațe. În mod ideal, monitoarele ar trebui instalate la nivelul ochilor. Un suport pentru monitor cu două brațe este un echipament flexibil care vă permite să faceți ajustări adecvate la înclinarea și înălțimea ecranelor, în loc să fiți forțat să priviți într-o singură direcție.

De ce să optați pentru monitoare reglabile?

Cele mai comune tipuri de dureri pentru majoritatea specialiștilor în IT, dar și pentru cei care lucrează la birou sunt durerile de cap, durerile de ochi și de gât. Puteți achiziționa monitoare sh cu suporturi reglabile pentru a vă configura propriul mediul de lucru conform necesităților personale. De exemplu, puteți plasa un monitor pe orizontală, iar celălalt pe verticală sau chiar să folosiți trei monitoare și să vă întoarceți ușor capul în timp ce lucrați. În plus, puteți utiliza diferite niveluri de luminozitate atunci când lucrați pe diferite ecrane, în loc să rămâneți blocat privind un monitor fix. Atunci când priviți două sau mai multe monitoare care sunt plasate la un nivel optim pentru ochi veți simți imediat diferența. Gâtul nu va fi la fel de solicitat și veți scăpa de durerile de cap cauzate de tensiunea oculară.

Când sunt necesare mai multe monitoare și calculatoare?

Dacă mediul de lucru este prevăzut cu mai multe calculatoare sau monitoare amplasate la un nivel adecvat pentru corp și ochi, productivitatea se poate îmbunătăți cu peste 40%. Pe de o parte, veți lucra dintr-o poziție mai confortabilă, fără să vă suprasolicitați gâtul, partea superioară a corpului sau ochii, iar mai mult confort în timpul programului de muncă aduce întotdeauna rezultate mai bune. Pe de altă parte, monitoarele sau calculatoarele care sunt amplasate la o distanță adecvată de corp și la un nivel ideal față de ochi vă ajută să creați un mediu de lucru mai captivant, echipamentele devenind astfel punctul focal al mediului de lucru. Veți observa totodată și o îmbunătățire a puterii de concentrare, ceea ce contribuie la un randament mai bun. Dacă sunteți programator, designer, streamer, gamer sau trebuie să vă împărțiți munca pe mai multe fluxuri sau trebuie să comutați între mai multe programe tot timpul, atunci mai multe monitoare sau calculatore sunt ideale în mediul de lucru. Puteți să vă configurați propriul mediu de lucru sau biroul de acasă la un preț mult mai accesibil achiziționând monitoare și calculatoare second hand.

În plus, puteți configura astfel un mediu de lucru foarte compact, care vă permite să potriviți toate echipamentele de care aveți nevoie într-un spațiu mai mic, ceea ce este un mare avantaj mai ales dacă vă amenajați propriul birou acasă și aveți la dispoziție doar un colț al camerei de zi.