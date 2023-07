Abia acum a aflat unde este înmormântat Radu Alexandru Negrea

O cruce de lemn printre bălării, pe care și data nașterii e greșită. Atât a rămas din Radu Alexandru Negrea. Sunt doi ani și trei luni de când familia sa nu a putut să-i aprindă o lumânare pentru că nu a știut unde se află. Bărbatul a murit într-unul din Căminele Groazei, acolo unde reţeaua lui Ştefan Godei i-a luat viaţa, pensia şi apartamentul.

Radu Alexandru Negrea s-a stins pe 11 aprilie 2021 în Căminul Groazei din Voluntari, patronat de Ștefan Godei. Nici el, nici altcineva de la azil nu a avut inima să anunțe și soția sau fiica să îl poată conduce pe ultimul drum.

Avuseseră grijă însă să ia telefonul, să ia banii, să ia casa și să trimită hârtie familiei Radu Alexandru Negrea însuși, schizofrenic acut, a decis că nu dorește să mai fie căutat de familia sa.

După doi ani și trei luni de sub o cruce și un mormânt Radu Alexandru Negrea își așteaptă lumânarea și pomana creștinească.

“Am văzut și imaginile”, spune, în lacrimi, Florentina soţia bărbatului.

Reporterii de la Acces Direct au descoperit și cine l-a dus pe Radu Alexandru Negrea la groapă.

În afirmaţiile sale, “Astăzi, încă de dimineață, am fost la Cimitirul Orășenesc Voluntari, acolo unde, îndrumat de un domn, am reușit să găsim și să vedem mormântul soțului doamnei Florentina. Totodată, același domn ne-a transmis și data exactă a decesului, și anume 11 aprilie 2021. O dată pe care a citit-o dintr-un caiet de registratură, caiet pe care am mai observat un detaliu important, și anume un nume Godei Ștefan, trecut în dreptul rubricii unde erau și datele defunctului”, transmit jurnaliştii de la Acces Direct.

Cu fix un an înainte să îl ducă la groapă, în urma unui accident vascular cerebral, așa scrie în acte. Ștefan Godei îl dusese pe Radu Alexandru Negrea la notar.

Încă mai avea ceva valoros pentru patronul azilului groazei, după ce îi fuseseră scoși toți banii din bancă. Un apartament de 64m² în București, era unic moștenitor, nu-l împărțea cu soția. Ştefan Godei, se documentase temeinic, ajutat în mod evident de relațiile sale din instituțiile statului, așa că îl putea vinde fără acordul soției.

Pentru asta, domnul pe care DGASPC Sector 6 spunea că nu îl poate scoate nici până la medic, că dacă se pierde pe stradă, domnul care fusese internat săptămâni întregi la Obregia, a fost apt să fie târât la notar pentru a face succesiunea după mamă, târât la poliție pentru a i se face buletin nou pe adresa azilului, apoi târât din nou la notar pentru a vinde casa, iar aici mizeria se adâncește. Prețul vânzării este unul șocant.

Radu Alexandru Negrea a locuit într-o clădire de pe Drumul Sării. Bărbatul a fost internat în azil cu schizofrenie de gradul doi. Cu toate acestea, bătrânul a reușit să-și facă carte de identitate provizorie, să facă o succesiune și apoi să-i vândă cu numai 10.000 euro lui Ştefan Godei apartamentul. A susținut că a primit banii cash și că nu ar exista nicio asociație de locatari, asta pentru a se evita plata datoriilor pe care acesta le avea către asociație.

10.000 euro când în grila notarilor scrie că minimum minimorum ar fi 32.640 euro, nici pe aceștia Negrea însă nu i-a văzut. O arată clar fraza următoare din contract. Cum a acceptat notarul o asemenea tranzacție nu vrea să spună. Ar fi decis Camera Notarilor să nu dea declarații presei. Și mai are o scuză. Notarul s-a mutat de la notariatul din Voluntari în buricul Bucureștiului și n-ar mai avea arhiva acolo.

Câţi bani scotea reţeaua lui Ştefan Godei de pe urma unui bătrân

Pentru cei care nu înțelegeau cum îngrijirea unor bătrâni bolnavi poate fi o afacere profitabilă, poate că aceste date ajută. Nu doar cei 7.000 lei alocați de stat pentru îngrijirea acestor persoane erau ținta acestor mafioți, ci banii din conturi. Și iată casele, dar și fără jaful imobiliar.

Să facem un mic calcul 7.000 lei, așadar, pe lună, pentru fiecare beneficiar găzduit de acestea zile ar fi trebuit să fie cheltuiți pentru hrană, medicamente, produse de îngrijire, plata angajaților azilului, chiria imobilului, etc. Procurorii arată însă că Ștefan Godei plătea 960 lei pe zi pentru hrana celor 60 de beneficiari. Asta înseamnă mai puțin de 16 lei, așadar, înmulțit cu 30 de zile 475 lei din cei 7.000. Cât de mare e profitul lui Ştefan Godei din această afacere? O spun chiar angajații săi în interceptări.

Din 30.000 euro într-o lună, Ştefan Godei cheltuiește pentru bătrâni maximum 5.000 euro, în condițiile în care de la stat a primit în perioada noiembrie 2021 -21 iunie 2023 aproape 4 milioane de lei. Unde sunt bani? Nu doar în viața de huzur cu prostituate și droguri, pe care cheltuiește 25.000 lei într-o singură noapte, cât hrana unui vârstnic din azilul său în 1582 de zile sau 52 de luni- Nu, nu doar. Godei a investit. Să urmărim traseul banilor.

Gruparea condusă de Ștefan Godei a reușit să încaseze peste 3,7 milioane de lei de la autoritățile din Ilfov și București. Banii au ajuns în conturile Asociației Sfântul Gabriel cel Viteaz, care administra acest azil pentru bătrâni din Voluntari. Cel de-al doiea centru al groazei era aici, în Afumați.

În timp ce bătrânii trăiau în condiții sinistre, Ștefan Godei folosea banii pentru îngrijirea acestora, ca să îi dea la lăutari, să-și cumpere droguri sau să cumpere serviciile prostituatelor, susțin procurorii.

În vila din spatele meu este domiciliul din acte a lui Ștefan Godevil. A fost ridicată cu banii obținuți din afacerile murdare din zilele groazei. O singură vilă nu a fost suficientă pentru Godei. A mai construit o alta câteva străzi mai încolo. Nu a apucat să o termine, pentru că au intervenit procurorii DIICOT.

Două case, un teren de un hectar și jumătate Movilița, Ialomița și o groapă, groapa pe care este proprietar și în care, în urmă cu doi ani și trei luni, la vârât deposedat de familie, de casă și de bani, pe Negrea Radu Alexandru, soț și tată, conchide jurnaliştii.

