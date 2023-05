Acordul privind plafonul datoriei: Această clauză este rea pentru securitatea socială

Dacă nu ar exista escroci fiscali în America, nu ar exista o criză a securității sociale. Beneficiile ar putea fi plătite, iar impozitele pe salarii menținute la fel, pentru următorii 75 de ani.

Nu sunt eu cel care vorbește. E vorba de matematică. Vine de la cei care calculează cifrele de la Administrația de Securitate Socială și de la Serviciul de Venituri Interne.

Și explică de ce aceia dintre noi care susțin securitatea socială ar trebui să bată pe masă cu indignare din cauza unei clauze a acordului Biden-McCarthy privind plafonul de îndatorare: Partea în care președintele trebuie să se retragă de la represiunea sa asupra trișorilor fiscali doar pentru ca McCarthy și republicanii din Camera Reprezentanților să fie de acord să împiedice America să intre în incapacitate de plată a datoriilor sale.

Au trecut doar doi ani de când administrația a obținut prin lege o sumă suplimentară de 80 de miliarde de dolari pentru ca IRS să întărească aplicarea legii. Aceasta ar fi trebuit să includă angajarea unui număr estimat de 87.000 de agenți IRS.

OK, deci nimănui nu-i place să plătească taxe și nimănui nu-i place IRS.

Urmează criticile inevitabile ale unei “armate” fiscale a IRS, și așa mai departe. Dar aici nu este vorba despre faptul dacă taxele ar trebui să fie mai mari sau mai mici. Este vorba despre faptul dacă toată lumea ar trebui să plătească impozitele pe care le datorează.

La urma urmei, dacă avem de gând să reducem taxele, nu ar trebui să se aplice atât celor care respectă legile, cât și celor care nu le respectă? Sau susținem doar legea “Reducerilor de taxe pentru infractori”?

De ce s-ar aduna vreun alegător în jurul unei platforme de “Sunt alături de trișorii fiscali”?

Biroul de buget al Congresului a calculat că finanțarea suplimentară pentru IRS ar fi redus deficitul, deoarece s-ar fi plătit mai mult decât de la sine. Dar acum a fost redusă cu aproximativ 21 de miliarde de dolari din 80 de miliarde de dolari.

Dacă acest lucru pare abstract, luați în considerare contextul și modul în care vă afectează pe dvs. și pensia dvs. – și pensiile tuturor celor pe care îi cunoașteți.

Securitatea socială are acum un deficit anual de 80 de miliarde de dolari. Aceasta este suma cu care se preconizează că beneficiile vor depăși taxele salariale în acest an. (Așa spun administratorii administrației de securitate socială).

Anul viitor, se așteaptă ca acest deficit să depășească 150 de miliarde de dolari. Până în 2026, vom ajunge la 200 de miliarde de dolari și va crește. Fondul de încredere va rămâne fără bani până în 2034 și, fără taxe suplimentare pe salarii, va trebui să reducă beneficiile cu o cincime sau mai mult.

În următorii 75 de ani, spune Biroul de buget al Congresului, întregul deficit de finanțare pentru program va reprezenta în medie aproximativ 1,7% din produsul intern brut pe an.

Între timp, cât de mult fură trișorii fiscali de la noi ceilalți? Un multiplu din această sumă.

Conform celor mai recente estimări ale IRS, evazioniștii fiscali fură aproximativ 470 de miliarde de dolari pe an. Iar această cifră este depășită cu patru ani, raportându-se la 2019. Aceasta este cifra după măsurile de aplicare a legii.

Oh, iar Inspectorul General al Trezoreriei pentru Administrarea Fiscală spune că este o cifră mică.

Dar tot a ajuns la aproximativ 12% din toate impozitele pe care oamenii ar fi trebuit să le plătească (inclusiv impozitele pe salarii). Și în jur de 2,3% din PIB.

Pe parcursul următorilor 10 ani, pe baza unor raporturi similare față de PIB, aceasta ar ajunge la încă 3,3 miliarde de dolari.

Sigur, fondul fiduciar al Securității Sociale este teoretic separat de restul finanțelor Unchiului Sam. Dar aceasta este o problemă de contabilitate: O distincție fără diferență.

Securitatea socială este planul de pensionare al Americii.

Puțini ar putea ieși la pensie cu demnitate fără el. Cu toate acestea, se confruntă cu o criză fiscală. Până în 2034, în lipsa unor schimbări, programul va fi forțat să reducă beneficiile – drastic.

Unii oameni vor să reducă beneficiile. Alții vor să crească vârsta de pensionare, ceea ce înseamnă, de asemenea, reducerea beneficiilor. Alții vor să crească impozitele pe beneficii – ceea ce înseamnă, de asemenea, reducerea beneficiilor. Alții vor să crească impozitele pe salarii, fie pentru noi toți, fie (inițial) doar pentru cei cu venituri foarte mari.

În sfârșit – cu doar 40 și ceva de ani în urmă – unii încep să vorbească despre investirea unei părți din fondul fiduciar, la fel ca aproape toate celelalte planuri de pensii din lume, în acțiuni cu randament ridicat, în loc de doar obligațiuni de trezorerie cu randament scăzut.

(Îmi vine greu să cred că acum sunt aproape 16 ani de când am scris pentru prima dată despre această soluție ridicol de evidentă și, da, de atunci am plictisit cititorii pe această temă, inclusiv aici și cel mai recent aici, și nu, nu am de gând să mă opresc).

Dar dacă investirea unei părți din fondul fiduciar în acțiuni este un lucru de la sine înțeles, la fel este și insistarea ca toată lumea să respecte legea și să plătească impozitele pe care le datorează efectiv în fiecare an. Adică, nu ar trebui să facem asta înainte de a ne gândi să creștem și mai mult impozitele celor care respectă legea?

Cum ar putea cineva să se opună?

Orice partid care crede în lege și ordine ar sprijini aplicarea, ăăă, legii și ordinii în ceea ce privește evaziunea fiscală. Și orice partid care susține conservatorismul fiscal ar sprijini măsuri, precum aplicarea legii fiscale, pentru a reduce deficitul.

Și, de fapt, orice partid care ar susține cu adevărat taxe mai mici pentru toți ar fi dur cu evaziunea fiscală: Tocmai această evaziune de 500 de miliarde de dolari a unei minorități mici, care nu respectă legea, ne obligă pe noi ceilalți să plătim mai mult. Avem, la propriu, o taxă pe respectarea legii.

Unul dintre numeroasele argumente în favoarea impozitării activelor sau a averii, în loc de a impozita doar veniturile, este acela că aplicarea legii ar fi mai ușoară și evaziunea mult mai dificilă.

Washington, D.C., pare a fi un loc în care oamenii vin cu propuneri complexe doar pentru a le putea evita pe cele simple și corecte.

Sursa – www.marketwatch.com