Acțiunile Walmart cresc după ce au depășit rezultatele și au crescut perspectivele pentru întregul an

Acțiunile Walmart Inc.

s-au redresat joi, după ce gigantul de vânzare cu amănuntul cu discount a raportat că rezultatele fiscale din primul trimestru au depășit așteptările și a ridicat perspectivele de profit pentru întregul an, dar a oferit o perspectivă a câștigurilor pentru al doilea trimestru care a fost sub previziunile Wall Street.

Profitul net pentru trimestrul până la 30 aprilie a scăzut la 1,67 miliarde de dolari, sau 62 de cenți pe acțiune, de la 2,05 miliarde de dolari, sau 74 de cenți pe acțiune, în aceeași perioadă a anului trecut. Excluzând elementele nerecurente, profitul ajustat pe acțiune de 1,47 dolari a depășit consensul FactSet de 1,32 dolari.

Veniturile au crescut cu 7,6% la 152,30 miliarde de dolari, peste consensul FactSet de 148,94 miliarde de dolari, deoarece vânzările de comerț electronic au urcat cu 26%. Vânzările Walmart U.S. au crescut cu 7,2% la 103,90 miliarde de dolari, peste așteptările de 102,09 miliarde de dolari – iar vânzările Walmart International au crescut cu 12,0% la 26,60 miliarde de dolari pentru a depăși așteptările de 24,89 miliarde de dolari, în timp ce vânzările Sam’s Club au crescut cu 4,5% la 20,50 miliarde de dolari pentru a rata așteptările de 21,04 miliarde de dolari.

Acțiunile Walmart

a urcat cu 1,8% în tranzacțiile de dinaintea pieței, suficient pentru a ține pasul cu câștigătorii din Dow Jones Industrial Average înainte de deschidere. Acțiunile erau pe cale să întrerupă o serie de patru zile de pierderi, în care au scăzut cu 2,3%, după un maxim de închidere de 5 luni și jumătate de 153,12 dolari pe 11 mai.

Corey Tarlowe, analist la Jefferies, și-a reiterat ratingul de cumpărare pentru acțiune, deoarece rezultatele din primul trimestru au depășit așteptările pe toate planurile.

“Cu tendințe puternice de trafic și cu o creștere (a comerțului electronic) și a pătrunderii mărcilor private, credem că (Walmart) este bine poziționat pentru a câștiga cotă în viitor”, a scris Tarlowe într-o notă către clienți, trimisă înainte de conferința telefonică a companiei după câștigurile companiei.

Costurile totale de exploatare au crescut mai puțin decât vânzările, cu 7,2%, până la 146,06 miliarde de dolari, în timp ce marja de exploatare s-a îmbunătățit la 4,1% de la 3,8%.

Compania a declarat că Walmart U.S. a câștigat cotă de piață în sectorul alimentar, inclusiv în gospodăriile cu venituri mai mari, în timp ce stocurile au scăzut cu 9%, dar cu niveluri mai mari ale stocurilor.

Vânzările în aceleași magazine pentru Walmart U.S. au crescut cu 7,4%, pentru a depăși consensul FactSet de creștere de 5,2%, deoarece tranzacțiile au crescut cu 2,9%, iar biletul mediu a crescut cu 4,4%.

Pentru Sam’s Club, vânzările din aceleași magazine au crescut cu 7,0% pentru a depăși așteptările de creștere de 6,1%, cu tranzacții în creștere cu 2,9% și un tichet mediu în creștere cu 4,0%.

“Am avut un trimestru puternic. Vânzările compuse au fost puternice la nivel global, iar comerțul electronic a crescut cu 26%”, a declarat directorul general Doug McMillon. “Am redus cheltuielile, am extins marja operațională și am crescut profitul înaintea vânzărilor.”

Privind în viitor, compania se așteaptă la un EPS ajustat pentru al doilea trimestru de 1,63 $ până la 1,68 $, ceea ce ar fi în scădere față de 1,77 $ în urmă cu un an și sub consensul actual FactSet de 1,71 $. Dar Walmart a crescut intervalul de orientare a EPS ajustat pentru întregul an la 6,10-6,20 dolari de la 5,90-6,05 dolari, față de 6,29 dolari în urmă cu un an și proiecțiile Wall Street de 6,14 dolari.

Rezultatele și perspectivele Walmart vin la o zi după ce rivalul Target Corp.

a depășit, de asemenea, așteptările fiscale pentru primul trimestru, dar a oferit o perspectivă negativă pentru al doilea trimestru. Pentru întregul an, însă, Target tocmai și-a reiterat previziunile privind câștigurile. Acțiunile Target au crescut miercuri cu 2,6%.

Acțiunile Walmart au câștigat 5,5% de la începutul anului până miercuri până în prezent, în timp ce fondul tranzacționat la bursă Consumer Staples Select Sector SPDR

a adăugat 2,3%, iar indicele Dow Jones Industrial Average

a urcat ușor cu 0,8%.

Sursa – www.marketwatch.com