Actrița română Ana Ularu joacă în noul serial numărul unu de la Amazon, Puterea

După premiera internațională din februarie, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Berlin, a serialului Spy/Master (HBO Max), în care joacă unul dintre rolurile principale, actrița română Ana Ularu a avut recent premiera în The Power (Amazon Prime), un serial de nouă episoade în care joacă alături de Toni Collette (The Sixth Sense, Little Miss Sunshine), John Leguizamo (Moulin Rouge, Romeo + Juliet), Auli'i Cravalho (Moana, Ralph Breaks the Internet) și Josh Charles (The Good Wife).

“Puterea este cu adevărat o serie revoluționară de povești despre curaj, descoperirea de sine, depășirea limitelor și subminarea ordinii”, spune Ana Ularu, citată în comunicatul de presă. Personajul ei multifațetat, expresiv și carismatic, Zoia, intră în poveste în episodul care va fi lansat vinerea aceasta, 14 aprilie.

Serialul de thriller științifico-fantastic se află în prezent pe primul loc în topul producțiilor Amazon Prime, poziție pe care o deține de două săptămâni de la lansare. Este urmat de Stăpânul inelelor: The Rings of Power și Star Trek: Picard.

Bazat pe romanul bestseller cu același nume, Puterea este lumea în care trăim acum, dar cu o întorsătură – dintr-o dată, adolescente de pretutindeni dezvoltă o nouă, misterioasă și puternică abilitate: pot transmite energie prin mâini în voie și, la nevoie, chiar să se electrocuteze din proprie voință. Fenomenul se răspândește în întreaga lume, dar numai în rândul tinerelor, ceea ce duce la o răsturnare globală a echilibrului de putere în lume.

Debutând la vârsta de 9 ani în producțiile franceze Meurtres par procuration și Passion Mortelle, Ana Ularu a interpretat roluri în peste 50 de filme, scurtmetraje și producții de televiziune, atât în proiecte europene, cât și americane. Viața ei se petrece între București, Berlin și Los Angeles, iar pe lângă limba sa maternă, vorbește fluent engleza, franceza, spaniola și italiana.

În cinematografie, rolul ei principal din Siberia, alături de Keanu Reeves, a fost precedat de un rol cheie în Inferno, al treilea film din franciza Codul DaVinci, alături de Tom Hanks, regizat de Ron Howard, laureat al premiului Oscar. Cariera ei internațională a început cu Serena, alături de Bradley Cooper și Jennifer Lawrence, în regia lui Susanne Bier, laureată a premiului Oscar.

