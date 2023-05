“Am investit peste 10 milioane de dolari în eficiență energetică în ultimii trei ani”

“Începând cu 2019, eficiența energetică este unul dintre pilonii planului de decarbonizare al Tenaris. Suntem mândri că am redus consumul de energie electrică cu 10% în ultimii patru ani”, a declarat Mircea Blaga, Steel Shop Senior Director, TenarisSilcotub pentru The Diplomat-Bucharest.

* “Avem un plan de construire a unui parc solar de 20MW, dar acesta este relativ mic în raport cu consumul nostru”

* “Considerăm că ar trebui avută în vedere o abordare care să stimuleze companiile performante în domeniul eficienței energetice, cu bonusuri atât pentru noile investiții, cât și pentru performanță, ceea ce ar ajuta companiile să susțină și să implementeze astfel de acțiuni într-un timp mai scurt, în beneficiul rețelei naționale și al echilibrului dintre cerere și consum”

Cum reușește TenarisSilcotub să își optimizeze consumul în acest context energetic volatil?

Obiectivul nostru este să consumăm mai puțin, mai eficient. Evoluția tehnologiei (big data, contorizare inteligentă etc.) ne permite să urmărim în timp real energia consumată în procesul industrial și să consumăm doar ceea ce este necesar. Pornirea/oprirea pentru diferite procese este controlată cu ajutorul nivelului 3 (cunoscut sub numele de automatizare condiționată a conducerii), care ne ajută să navigăm mai bine în acest context energetic volatil.

Care sunt inițiativele și proiectele dvs. pentru îmbunătățirea eficienței energetice a instalațiilor dvs. de producție?

Eficiența energetică nu este un subiect nou pentru noi, fiind un consumator intensiv de energie, ne-am concentrat întotdeauna pe optimizarea procesului nostru din motive de competitivitate.

Ne uităm în toate aspectele operațiunilor noastre și definim planuri atât din inițiative mici, cât și din investiții relevante, iar an de an reușim să găsim noi echipamente sau procese care să fie îmbunătățite. Avem avantajul că avem un nivel ridicat de automatizare și avem la dispoziție date semnificative, ceea ce ne oferă o perspectivă profundă asupra domeniilor asupra cărora trebuie să ne concentrăm.

Ca să vă faceți o idee, în ultimii 3 ani am investit peste 10 milioane USD în eficiența energetică. De exemplu, am schimbat pompele de apă de la stația noastră de utilitate publică cu o generație mai nouă, cu capacități îmbunătățite și un consum mai bun. În plus, am modernizat una dintre stațiile electrice, reducând consumul în gol.

Am investit în creșterea gradului de conștientizare a echipei noastre cu privire la importanța consumului de resurse primare în general și a eficienței energetice, iar acum culegem roadele. Dacă în trecut, proiectele de eficiență energetică erau propuse de un departament dedicat energiei, astăzi, propunerile vin de la toată lumea din organizație, iar impactul este multiplicat.

Ce inițiative și implementări există pentru generarea de energie electrică ecologică?

După cum am explicat anterior, suntem un consumator intensiv de energie electrică, având în vedere că suntem un producător industrial de țevi fără sudură. Există o mare discuție dacă companiile industriale ar trebui să devină producători de energie/energie verde sau dacă ar trebui să continue să fie consumatori de energie/energie verde.

Ceea ce observăm este că piața energiei devine mai sofisticată și că există noi instrumente și tipuri de contracte disponibile, cum ar fi PPA sau PPA virtuale, care pot asigura stabilitatea prețurilor la energie electrică pe termen lung.

Generarea de energie este o industrie diferită și necesită cunoștințe și perspicacitate, astfel încât nu este atât de ușor pentru companiile industriale să integreze acest tip de activitate.

Acestea fiind spuse, avem în plan să construim un parc solar de 20MW, dar acesta este relativ mic în raport cu consumul nostru.

Ce măsuri și politici publice ar putea stimula companiile să investească mai mult în eficiența energetică?

Deși există legislație atât la nivel european, cât și la nivel românesc pentru eficiență energetică, nu vedem nicio diferență între companiile care implementează măsuri și obțin rezultate și cele care nu fac mare lucru. Recent, UE a crescut ținta de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de la 30% la 40% până în 2030 față de 2005, dar nu există o strategie concretă privind modul în care se va realiza acest lucru. România tinde în general să aplice sancțiuni mai degrabă decât să implementeze strategii de stimulare pe partea de eficiență energetică pentru consumatori. Acest lucru are și o explicație istorică, deoarece până de curând (adică până în 2019) România a avut un exces de energie și o energie relativ stabilă și ieftină, astfel încât eficiența energetică nu a fost o prioritate.

Acum există mai multe fonduri europene, dar partea administrativă de accesare a acestora este greoaie. Nu toate companiile au resursele și răbdarea de a merge înainte cu un ritm lent (lansarea târzie a axelor de finanțare, documentația birocratică și timpii de așteptare relevanți pentru evaluarea proiectelor).

Considerăm că ar trebui avută în vedere o abordare care să stimuleze companiile performante în domeniul eficienței energetice, cu bonusuri atât pentru noile investiții, cât și pentru performanță, ceea ce ar ajuta companiile să susțină și să implementeze astfel de acțiuni într-un timp mai scurt, în beneficiul rețelei naționale și al echilibrului cerere-consum.

