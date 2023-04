Anul horribilis pentru selecționatorii din Marea Britanie

Până acum, este cunoscut faptul că majoritatea managerilor activi au performanțe slabe aproape în fiecare an, iar pe termen lung, marea majoritate a acestora o fac. Dar chiar și după acest criteriu sumbru, selecționatorii din Marea Britanie au avut un șoc absolut în 2022.

FT Alphaville a scris luna trecută despre tabloul de punctaj anual „SPIVA” al S&P Dow Jones pentru administratorii de fonduri din SUA, iar astăzi furnizorul de indici a lansat versiunea sa europeană.

Rezultatele au fost… nu grozave:

A fost un an provocator pentru managerii activi în acțiuni europene, categoria de acțiuni paneuropene înregistrând cea mai mare rată anuală de subperformanță de la începutul SPIVA Europe Scorecard în 2014. Managerii cu venit fix au avut un an mai bun în termeni relativi, majoritatea depășind performanța în 5 din 11 categorii pe orizont de un an. Cu toate acestea, pentru ambele clase de active, ratele de subperformanță au crescut la o medie la fel de mare pe un orizont de 10 ani.

Cu toate acestea, adevăratul șocant a fost performanța fondurilor de acțiuni active din Regatul Unit. 92% dintre fondurile cu capitalizare mare și 97% dintre fondurile cu capitalizare medie și-au performat sub valorile de referință în 2022. Acestea sunt cele mai proaste rezultate anuale înregistrate, a menționat S&P.

Lucrurile au fost puțin mai bune pentru administratorii de fonduri cu capitalizare mică din Marea Britanie, dar doar în raport cu „iapa pe care au suferit-o verii lor mai mari: aproximativ 67% din fondurile britanice specializate în acțiuni mai mici au avut performanțe slabe în 2022.

S&P a remarcat că dispersia între performanții de top și cei de jos a fost neobișnuit de mare în Europa și în special în Marea Britanie, având în vedere toată volatilitatea. „Cu siguranță, a existat un potențial ridicat de performanță pe piețele europene anul trecut. Din păcate, în multe categorii, a existat, de asemenea, un potențial considerabil pentru subperformanță materială”, se afirmă.

Furnizorul de indexuri sugerează că performanța neobișnuit de proastă a administratorilor de fonduri europeni față de cei din SUA în 2022 s-ar putea reduce la smecherie valutare.

Pe lângă generarea unei volatilități mai mari, creșterile ratelor din SUA au întărit dolarul american, ceea ce ar fi fost relativ în detrimentul managerilor europeni care investeau în SUA și care au ales să-și acopere expunerea la dolarul american. . . S&P 500 EUR și S&P 500 GBP și-au depășit performanța omologilor acoperiți cu valută cu 7,8%, respectiv 12,2% și cu o volatilitate mai mică.

Acest lucru poate ajuta la explicarea de ce administratorii de acțiuni din SUA denominate în euro și lire sterline au afișat o rată de subperformanță considerabil mai mare decât omologii lor de peste Atlantic: 67% dintre fondurile cu capitalizare mare din SUA cu sediul în Europa au performat sub nivelul S&P 500 (în oricare valută raportată), în timp ce Scorecardul nostru din SUA a raportat că doar 51% dintre fondurile cu capitalizare mare din SUA au procedat similar.

Sursa – www.ft.com