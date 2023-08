Banca Națională a României a publicat un nou raport privind inflaţia şi economia țării

Banca Națională a României, condusă de guvernatorul Mugur Isărescu, a publicat un nou raport privind economia țării, odată cu decizii de ultim moment pe piața monetară.

Astfel, BNR a decis să nu mai scumpească banii, să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,00 la sută pe an. De asemenea, instituția a decis și menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6,00 la sută pe an, precum și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Aceste hotărâri înseamnă că băncile comerciale nu mai primesc de la BNR semnalul de a majora dobânzile, adică ratele românilor nu se vor mai scumpi. Totuși, nici nu vor scădea.

În plus, Mugur Isărescu a spus clar data când se vor ieftini facturile, mânarea, chiriile, dar și benzina și motorina

Însă din altă perspectivă avem o veste cu adevărat bună de la BNR. E vorba despre evoluția ratei inflației în perioada următoare. După cum știm, inflația e răspunzătoare pentru prețurile piperate care ne apasă acum buzunarele, iar evoluția sa ne interesează în mod direct.

Ei bine, se pare că inflația în România va scădea sub pragul psihologic de 10% la începutul ultimului trimestru din anul curent. Cu alte cuvinte, spre final de an vom avea o rată a inflației de 9%, 8% sau poate chiar mai puțin, cert e că va fi doar de o cifră, apreciază BNR.

În precizăeile BNR, „Rata anuală a inflației a coborât în iunie la 10,25 la sută – în linie cu previziunile –, de la 10,64 la sută în luna mai, pe fondul accentuării declinului în termeni anuali al prețului combustibililor și al decelerării creșterii prețurilor alimentelor procesate.

Pe ansamblul trimestrului II 2023, rata anuală a inflației și-a accelerat astfel considerabil descreșterea, așa cum s-a anticipat, reducându-se cu 4,28 puncte procentuale (de la 14,53 la sută în martie). Scăderea a fost antrenată și în acest interval în principal de dinamicile prețurilor energiei și combustibililor, care și-au accentuat trendul descendent, sub impactul efectelor de bază, al evoluției cotației țițeiului și al schemelor de plafonare a prețurilor la electricitate și gaze naturale.

În același timp, rata anuală a inflației CORE2 ajustat a continuat să se reducă gradual, ajungând la 13,5 la sută iunie, de la 14,6 la sută în martie, pe fondul intensificării efectelor de bază dezinflaționiste, al descreșterii cotațiilor mărfurilor, prioritar agroalimentare, și al ajustării descendente a anticipațiilor inflaționiste pe termen scurt. Acțiunea acestora a devansat influențele de sens opus ce au continuat să vină din transferarea treptată asupra prețurilor de consum a costurilor crescute ale firmelor, inclusiv salariale, și din conservarea marjelor de profit, în contextul cererii de consum încă solide, precum și din scumpirea unor bunuri importate.

Prognoza actualizată reconfirmă perspectiva continuării scăderii ratei anuale a inflației în următorii doi ani, pe o traiectorie ceva mai ridicată decât cea previzionată anterior doar pe segmentul de mijloc al orizontului prognozei. Potrivit acesteia, rata anuală a inflației va coborî la nivelul de o cifră în debutul trimestrului III 2023 și în proximitatea intervalului țintei la finele orizontului proiecției”, conform BNR.

