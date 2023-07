Bill Bowder: Pe Evgheni Prigojin, “Putin nu-l poate ucide”

Evgheni Prigojin, liderul trupelor Wagner, are încă o influenţă foarte mare în rândul trupelor ruse şi în politica externă a ţării, motiv pentru care nu poate fi eliminat, susţin experţi în domeniul militar.

În Rusia, timp de 24 de ani nu a existat nicio dispută cu privire la cine era șeful în Rusia. Vladimir Putin părea să poarte cu mândrie eticheta celui mai de temut om puternic din lume. Dar în urmă cu două săptămâni, dintr-o dată, regula lui de fier a fost contestată.

Însă acum, Putin s-a împiedicat și a părut pentru prima dată slab și vulnerabil. Iar de data aceasta pare că a rămas fără pârghiile necesare pentru a-şi elimina duşmanul. Omul care amenința să-l răstoarne pe preşedintele rus a fost Evgheni Prigojin. În calitate de șef al grupului Wagner, el îi controlează pe mercenarii care au luptat alături de forțele ruse în războiul împotriva Ucrainei, precizează jurnaliştii de la 60 minutes Australia.

În viziunea sa, „E o nebunie. Trebuie să cred că motivul pentru asta e că Prigojin controlează atât de mult din politica militară şi externă a Rusiei, chiar şi acum, că nu-l pot ucide”, spune Bill Bowder, considerat unul dintre duşmanii şefului de la Kremlin.

„Mercenarii îşi joacă clienţii unul împotriva celuilalt”

Un fost mercenar vorbeşte despre „ambiţiile uriaşe” ale lui Prigojin.

În opinia sa, „Trebuie să-şi fi imaginat că-l poate înlocui pe Putin. Îmi imaginez că, atunci când Prigojin mărşăluia către Moscova – amintiţi-vă că ultimii doi tipi care-au încercat să mărşăluiască spre Moscova au fost Hitler şi Napoleon – că era la telefon, că Putin şi Prigojin vorbeau la telefon şi negociau. Din ce ştim, la un telefon Prigojin vorbea cu Putin şi la celălalt telefon probabil vorbea cu Zelenski, încercând să negocieze cu ambii o înţelegere. Mercenarii îşi joacă clienţii unul împotriva celuilalt. E o strategie de marketing, nu una militară”, susţine acesta.

Totuşi, fostul mercenar spune că există posibilitatea ca ambii – Putin şi Prigojin – să fie ucişi: „E cel mai periculos moment din războiul ucrainean până acum”.

“E cel mai abominabil asasin pe care ţi-l poţi imagina!”

Vladimir Putin are mulţi duşmani şi Bill Bowder e printre cei înverşunaţi. Preşedintele l-a declarat pe activist o ameninţare la securitatea Rusiei. Şi chiar dacă Putin e un lord al războiului fără scrupule, Bill crede că e un fricos, comparat cu Prigojin.

Spune că asta reiese dintr-un video pe care Prigojin l-a publicat, în care liderul Wagner a executat un mercenar pe care l-a acuzat că e trădător.

În precizările sale, „E la fel de brutal ca teroriştii ISIS. Şi-a executat un soldat pe care-l credea lipsit de loialitate. L-a dus într-o cameră, l-a pus cu capul la perete şi i-au zdrobit capul cu un baros. L-au omorât. A filmat şi a postat pe internet. E cel mai abominabil asasin pe care ţi-l poţi imagina şi, până săptămâna trecută, a avut susţinerea totală a lui Vladimir Puțin”, declară Bill Bowder.

La rîndul său, „N-am niciun regret că am făcut parte din grupul Wagner. Sunt mândru de asta”, spune unul dintre foştii oameni ai lui Prigojin, Marat Gabidullin.

Acesta a acceptat „să ridice vălul de pe chipul acestei infame găşti de mercenari”, precizează jurnaliştii de la 60 minutes Australia.

În plus, „Am fost numit soldat, luptător. Am fost rănit foarte rău. Apoi am fost asistent pentru Prigojin. E un om (Prigojin – n.r.) foarte dur, ca un lider. E un individ foarte creativ. Cred că e mult mai deştept decât mulţi din jurul lui Puțin”, susţine Marat Gabidullin.

Sursa – www.antena3.ro