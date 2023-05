Binance stabilește un record în ceea ce privește măsurile anti-terorism, provoacă raportarea Reuters

Ca răspuns la un articol recent de la Reuters, Binance a emis o apărare viguroasă a politicilor sale de conformitate pentru prevenirea și combaterea finanțării terorismului pe bază de cryptomonede. Raportul a ridicat îndoieli cu privire la practicile Binance în acest domeniu, dar compania spune că reporterul a omis în mod deliberat fapte critice pentru a se potrivi unei narațiuni preconcepute.

Binance răspunde la Reuters cu o apărare puternică

Articolul Reuters a fost publicat pe 5 mai 2023 și a ridicat întrebări cu privire la politicile de conformitate ale Binance pentru prevenirea și combaterea finanțării terorismului pe bază de cryptomonede. Raportul sugerează că Binance ar putea avea nevoie să facă mai mult pentru a preveni ca actorii răi să-și folosească platforma în scopuri ilegale.

Mai exact, articolul a ridicat îngrijorări cu privire la mai multe cazuri de aplicare a legii care implică Binance, inclusiv confiscarea bunurilor legate de organizații teroriste. Raportul sugerează că aceste cazuri au evidențiat punctele slabe ale politicilor de conformitate ale Binance și au ridicat întrebări cu privire la angajamentul companiei de a preveni activitățile ilicite pe platforma sa.

După răspunsul lui Binance, bursa ia foarte în serios problema prevenirii finanțării terorismului, iar compania vrea să clarifice lucrurile. În declarația sa, compania afirmă că nu cunoaște vreo instituție de schimb sau financiară care face mai mult decât Binance pentru a ține actorii răi în afara platformei sale.

Programul robust de conformitate al Binance încorporează principii și instrumente sofisticate împotriva spălării banilor și a sancțiunilor globale pentru a detecta și aborda activitățile suspecte. În plus, politicile și procesele companiei respectă legea AMLD5/6 împotriva spălării banilor și cerințele de finanțare a terorismului. Binance are chiar și specialiști în echipa sa care și-au concentrat întreaga carieră pe combaterea terorismului.

În plus, în răspunsul său, Binance a remarcat că un fapt adesea trecut cu vederea în tranzacțiile blockchain este că este imposibil să blocați sau să inversați un depozit de active digitale odată ce o tranzacție a fost verificată pe blockchain.

În schimb, conform bursei, măsurile adecvate de conformitate pentru un schimb cryptografic sunt pașii de identificare și reacție la depozitele suspecte. Binance este lider în industrie în acest domeniu. Atunci când schimbul află despre un comportament rău, intervine și ia măsurile adecvate, inclusiv înghețarea fondurilor și colaborarea cu forțele de ordine pentru a sprijini investigațiile.

„Niciun schimb nu face mai mult” pentru a preveni actorii răi

Binance a abordat, de asemenea, cazurile ridicate în articolul Reuters și a remarcat importanța de a fi atenți la ce informații sunt partajate în timpul investigațiilor în curs de aplicare a legii. Cu toate acestea, compania a lucrat îndeaproape cu autoritățile internaționale de combatere a terorismului cu privire la aceste capturi.

În ceea ce privește organizațiile specifice menționate în articol, Binance a clarificat că actorii răi nu înregistrează de obicei conturi sub numele întreprinderilor lor criminale. Echipa companiei colaborează cu forțele de ordine și folosește informațiile disponibile doar pentru a identifica persoanele care operează conturi pentru organizații criminale.

În plus, conform răspunsului companiei, ei au în prezent peste 750 de angajați care sprijină conformitatea, mulți cu experiență anterioară în aplicarea legii și agenții de reglementare. Acești angajați sunt implicați în diverse activități, inclusiv activități de control al sancțiunilor, cum ar fi combaterea spălării banilor, screening-ul de nume, integrarea Know Your Customer (KYC) și monitorizarea în lanț.

Bursa a menționat, de asemenea, că a ajutat forțele de ordine să înghețe și să sechestreze peste 1 miliard de dolari în acest an. Compania a evidențiat provocările prevenirii activităților ilicite pe platforma sa și a remarcat că a investit masiv în echipa și sistemele sale pentru a rezolva aceste probleme.

Sursa – bitcoinist.com