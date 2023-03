Bonusul mediu de pe Wall Street s-a prăbușit anul trecut

Bonusurile medii de pe Wall Street au scăzut brusc anul trecut la 176.700 de dolari, pe fondul profiturilor scăzute și al temerilor legate de recesiune, a raportat joi controlorul statului New York.

Bonusurile pentru angajații din industria valorilor mobiliare din New York au scăzut cu 26% față de 2021, când media a fost un record de 240.400 de dolari, potrivit estimării anuale a controlorului de stat din New York, Thomas DiNapoli. DiNapoli a precizat că bonusurile de anul trecut au revenit la nivelurile de dinaintea pandemiei.

“Se aștepta ca bonusurile în numerar de pe Wall Street să scadă, deoarece mai mulți factori au cântărit asupra profitabilității industriei valorilor mobiliare în 2022”, a declarat DiNapoli într-un comunicat pregătit.

Controlorul a declarat că profiturile înainte de impozitare ale Wall Street au scăzut cu 56% în 2022 din cauza unei scăderi puternice a comisioanelor bancare de investiții, determinată de inflație, de creșterea ratelor dobânzilor și de invazia Rusiei în Ucraina.

Fondul de bonusuri pentru 2022 a fost de 33,7 miliarde de dolari, în scădere cu 21% față de recordul din anul precedent de 42,7 miliarde de dolari, potrivit controlorului.

Industria valorilor mobiliare joacă un rol major în veniturile fiscale ale statului și ale orașului, reprezentând aproximativ 22% din colecțiile de impozite ale statului și 8% din colecțiile pentru oraș.

“Ocuparea forței de muncă în domeniul petrecerii timpului liber și al ospitalității, al comerțului cu amănuntul, al restaurantelor și al construcțiilor trebuie să continue să se îmbunătățească pentru ca orașul și statul să-și revină pe deplin”, a declarat DiNapoli.

