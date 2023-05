Bosch va deschide un nou centru software la Sibiu

Bosch a anunțat că va deschide un centru software la Sibiu. Reprezentanții companiei au făcut anunțul astăzi, în cadrul conferinței anuale Bosch în România.

Bosch a încheiat anul fiscal 2022 cu vânzări consolidate de 2,5 miliarde de lei (512 milioane de euro) în România, înregistrând astfel o creștere de aproximativ patru procente față de anul trecut. Vânzările nete totale de 10,6 miliarde de lei (2,1 miliarde de euro) înregistrate în România au reprezentat o creștere de aproximativ 29% față de anul precedent.

“În 2022, Bosch a înregistrat o performanță foarte bună în România, cu o creștere de două cifre, în ciuda mediului economic și social dificil”, a declarat Mihai Boldijar, director general al Robert Bosch S.R.L. și reprezentant al Grupului Bosch în România.

În anul 2022, Bosch a investit 410 milioane de lei (83 milioane de euro) în România, în principal în dezvoltarea unităților de producție din sectorul de activitate Mobility Solutions din Cluj și Blaj, precum și în domeniul cercetării și dezvoltării, în cadrul Bosch Engineering Center din Cluj.

Fabrica Bosch din Jucu, județul Cluj, a înregistrat o creștere semnificativă în anul 2022, producând cu 12% mai multe unități de control electronic pentru airbag-uri, sisteme multicameră și asistență la condus, comparativ cu anul precedent. Bosch produce produse de ultimă generație la Cluj din 2013, oferind un portofoliu larg și competitiv de unități de control electronic pentru creșterea siguranței în trafic și a confortului la volan. De la deschidere, fabrica a livrat peste 350 de milioane de piese auto de înaltă calitate clienților internaționali.

În plus, unitatea de producție Bosch din Blaj, cunoscută pentru expertiza sa ridicată în producția de componente auto și tehnologie industrială, intenționează să își dezvolte capacitatea de producție în sectorul de activitate Tehnologie industrială prin extinderea utilajelor de producție pentru tehnologia liniară. În plus, în 2022, unitatea de producție Bosch din Blaj a inaugurat o clădire modernă pentru gestionarea reciclării resurselor. Clădirea, care se întinde pe o suprafață de 1.750 de metri pătrați, asigură gestionarea și eliminarea eficientă la fața locului a tuturor materialelor reziduale rămase în urma producției. Compania investește constant în inițiative pentru educație și pentru comunitatea locală. Prin proiectele sale de renovare în cadrul universităților din Sibiu și Alba Iulia, fabrica din Blaj a creat spații moderne și eficiente de instruire și recreere pentru studenți. În plus, în 2022, fabrica Bosch din Blaj a deschis un centru afterschool cu 45 de locuri în cadrul uneia dintre școlile locale, pentru a oferi sprijin în educația copiilor.

Sursa – www.thediplomat.ro