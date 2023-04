Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege a Codului Penal fără un prag pentru abuzul în serviciu

Camera Deputaților, Camera inferioară a Parlamentului României, a votat modificarea Codurilor penale fără prag pentru abuzul în serviciu. Deputații PSD, PNL și UDMR au votat proiectele de lege în forma elaborată de Ministerul Justiției la sfârșitul anului trecut. De asemenea, a fost păstrat amendamentul prin care interceptările SRI pot fi folosite pentru infracțiuni de corupție.

Astfel, nu a fost stabilit un prag valoric pentru infracțiunea de abuz în serviciu.

Ministrul Justiției a explicat în plenul Camerei Deputaților că, din punctul de vedere al ministerului, legea este constituțională, deși Curtea Constituțională a cerut introducerea unui prag. De la tribuna Parlamentului, ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a atacat Opoziția.

“Această Coaliție a votat anul trecut desființarea Secției speciale pentru anchetarea magistraților (SIEJ), nu ați fost în stare să o faceți, legile justiției, timp de 12 luni v-ați uitat la ele ca la pisica pe calendar, nu ați fost în stare să le treceți. Legea privind denunțătorii, legea privind consolidarea ANABI și, în sfârșit, codurile penale. Deci, noi suntem de vină că am adoptat într-un an 7 legi pentru consolidarea Justiției și voi care nu faceți nimic trebuie să ne dați lecții? Cred că și lipsa de bun simț politic și nu numai are o limită. Aveți o limită cel puțin și în critici, și în insulte, și în aberații. Doar vorbiți și vă înfășurați în cabluri între care veți intra în istorie fără să lăsați nimic în urmă. Această Coaliție a făcut ceea ce nu ați făcut dumneavoastră”, a spus Predoiu.

Liderul USR, Cătălin Drula, l-a criticat pe ministrul Justiției, înainte de vot. “Ieri, Predoiu a susținut pragul, astăzi nu-l mai susține. Faceți din Iordache un ministru cu coloană vertebrală”, a spus președintele USR.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost întrebat de presă de ce a fost eliminat pragul pentru abuzul în serviciu: “Ca să nu mai fure nimeni sub un leu!”, a răspuns Ciolacu.

La votul final au fost 191 de voturi “pentru”, 66 de voturi “împotrivă” și 12 abțineri. Camera Deputaților este o cameră decizională.

AUR a anunțat că va contesta la Curtea Constituțională cele două proiecte de lege privind Codurile penale.

Sursa – www.romaniajournal.ro