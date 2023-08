Care este calendarul probelor scrise pentru Bacalaureat 2023, sesiunea de toamnă

În perioada 16-21 august, elevii care nu au susţinut probele de la examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea de vară, sau cei care au picat examenul, pot susţine Bacalaureatul şi în sesiunea de toamnă.

Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2023 se întinde pe aproape o lună şi jumătate, dacă luăm în calcul atât perioada înscrierilor, cât şi perioada de până la afişarea rezultatelor parţiale sau perioada în care ar urma să se rezolve eventualele contestaţii.

Concret, examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea de toamnă, este considerat promovat de către absolvenţii claselor a XII-a dacă aceştia au susţinut toate probele scrise și au obţinut cel puţin 5 la fiecare dintre acestea, iar media finală la Balacaureat 2023 este de cel puțin 6.

Pentru candidaţii care obţin media generală la Bacalaureat 2023, sesiunea de toamnă, 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.

Calendar probe scrise la Bacalaureat 2023, sesiunea de toamnă

Miercuri, 16 august: Limba și literatura română

Joi, 17 august: proba obligatorie a profilului (discipline, în funcție de profil: Matematică și Istorie)

Vineri, 18 august: proba la alegere a profilului şi specializării (se poate opta, în funcție de filieră, profil și specializare pentru una din cele 10 discipline: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, argumentare și comunicare, Sociologie și Psihologie)

Luni, 21 august: Limba si literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale)

Ora de intrare în clase la examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea de toamnă

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30.

Trei ore au la dispoziție absolvenții claselor a XII-a pentru rezolvarea subiectelor de Limba română, profil uman, de la Bacalaureat 2023.

Cu ce au voie elevii în sală la examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea de toamnă

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru.

Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.

Obiecte interzise la examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea de toamnă

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Bacalaureat 2023, sesiunea de toamnă. Afișarea rezultatelor/depunerea contestațiilor

Afișarea rezultatelor inițiale (în centrele de examen și online) va avea loc în data de 25 august (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice.

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Afișarea rezultatelor finale este programată în data de 29 august (în centrele de examen și online).

