Care sunt cei mai importanți recrutori din Marea Britanie 2024?

Financial Times și partenerul său de cercetare, Statista, lansează un nou proiect de clasament pentru a ajuta companiile să identifice cele mai bune firme de recrutare din sectoarele lor.

În prezent, 47 la sută dintre întreprinderile britanice externalizează o parte sau toate recrutările de personal către agenții și firme de căutare, potrivit celui mai recent raport Resourcing and Talent Planning Report al Chartered Institute of Personnel and Development. Dar, având în vedere că Oficiul Național de Statistică a raportat luna trecută 1,12 milioane de locuri de muncă vacante în Marea Britanie – și că această piață a forței de muncă restrânsă a împins inflația salariilor din sectorul privat până la 7 % – utilizarea celor mai eficienți recrutori a devenit o prioritate pentru mulți.

Așadar, clasamentul nostru al celor mai importanți recrutori din Marea Britanie 2024 se va baza pe recomandările managerilor de angajare, ale candidaților la locuri de muncă și ale agențiilor de recrutare în sine, pentru a selecta cele mai bine cotate firme din diferite industrii.

Dacă sunteți membru al unui departament de resurse umane la un angajator cu sediul în Marea Britanie, sau un manager responsabil cu angajarea, sau dacă lucrați pentru o firmă de recrutare sau de căutare a cadrelor, sau dacă ați intrat în contact cu un recrutor în calitate de candidat, vă rugăm să faceți clic aici pentru a vă înregistra la sondajul nostru.

De asemenea, vă puteți invita colegii, colegii și clienții să participe la sondaj – după ce vă înregistrați, vi se va trimite un link către un chestionar de sondaj în care puteți introduce și datele lor de contact.

Clasamentul nostru final va fi publicat pe 3 noiembrie 2023 într-un raport special al FT, împreună cu ziarul și online pe ft.com. Alături de clasamentele sectoriale, jurnaliștii FT vor oferi comentarii cu privire la profesia de recrutor și la provocările de afaceri pe care aceasta ajută să le îndeplinească.

Sursa – www.ft.com