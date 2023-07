Care sunt cele mai bune tipuri de pahare pentru suc fresh

În această perioadă caldă, fie ca este vorba despre o petrecere la care participa o multime de invitati sau de o unitate medicala, in care se consuma apa de la dozator, paharele din plastic pot fi o alternativa eficienta la paharele traditionale de sticla, fiind si mult mai igienica.

Iar, principalele beneficii ale utilizarii acestor produse de unica folosita sunt:

-diversitatea,

-costurile reduse de achizitie si

-eliminarea stresului de spalare si curatare a produsului dupa fiecare utilizare.

Acestea sunt motivle pentru care paharele din plastic sunt atat de mult utilizate in mediul medical, unde pacientul trebuie sa fie in siguranta si unde conteaza foarte mult ca bacteriile si virusurile sa nu fie raspandite mai departe. De asemenea, sunt o optiune excelenta pentru consumarea unui suc fresh, fara sa existe riscul de a-i altera gustul sau prospetimea.

În acest sens, Ambalaj Market se adreseaza tuturor iubitorilor de petreceri, antreprenorilor de catering, birourilor si unitatilor spitalicesti, in care paharul de plastic ofera fiecarei persoane posibilitatea de a se bucura de propria bautura racoritoare fara sa aiba grija microbilor sau a spalarii ulterioare a recipientului.

Avantajele de necontestat ale paharelor de plastic

Ca avantaje, pe langă faptul ca sunt sigure si rezistente, acestea sunt potrivite si pentru calatorii, astfel incat fiecare persoana sa aiba propriul sau pahar din care sa savureze un suc natural sau un ceai delicios. Din fericire, Ambalaj Market, portalul online in care cumparatorii au sansa de a gasi o multime de recipiente de unica folosinta, vine si in ajutorul iubitorilor de calatorii cu pahare din plastic la un raport calitate/ pret excelent. Toata lumea stie ca pasarea unei sticle de suc natural sau a unui pahar de la o persoana la alta poate fi o modalitate sigura de contactare a microbilor, bacteriilor si virusurilor.

Alegerea paharelor de plastic in functie de scopul utilizarii

Inainte de achizitionarea unor seturi generoase de pahare de plastic, cumparatorul trebuie sa aiba in minte clar motivul pentru care urmeaza sa le foloseasca. In cazul in care este vorba despre organizarea unei petreceri, paharele pot fi mai mari.

Daca paharele urmeaza sa fie folosite intr-o unitate de invatamant sau la un loc de joaca pentru consumul de suc fresh sau suc natural, se pot selecta modele cat mai prietenoase pentru copii, de dimensiuni mai mici.

Cand vine vorba de aprovizionarea unei unitati farmaceutice, a unei sali de asteptare sau a unui cabinet medical cu astfel de pahare, indicat ar fi sa se opteze pentru pahare transparente de plastic.

De altfel, şi dimensiunea este iarasi un criteriu de luat in considerare. Daca la evenimentul respectiv urmeaza sa se consume in general suc fresh, atunci cumparatorul are libertatea de a alege paharele cu cea mai mare dimensiune, din moment ce se consuma o bautura racoritoare si nealcoolica. Daca protagonistul intalnirii respective este cafeaua, atunci se pot alege pahare de dimensiuni reduse.

Aşadar, antreprenorii de catering, organizatorii de petreceri si pasionatii de calatorii pot lua in considerare produsele de unica folosinta puse la dispozitie de Ambalaj Market care sunt facute din materiale de calitate si care sunt disponibile la preturi accesibile pentru toate buzunarele.

Sursa – www.antena3.ro