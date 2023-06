Care sunt investiţiile la produsele alternative de fumat?

În ultima perioadă, companiile din industria tutunului au făcut investiţii semnificative pentru cercetarea şi dezvoltarea noilor categorii de produse cu nicotină.

Concret, British American Tobacco, de exemplu, a investit 1,5 miliarde de lire sterline, începând din 2018, în cadrul programului Building A Better Tomorrow, care include reducerea impactului afacerii asupra sănătății, oferind consumatorilor alternative cu risc redus la fumat.

În opinia sa, Danni Tower, BAT Head of Scientific and Regulatory Affairs,

“Noi avem un scop foarte clar la BAT, acela de a construi un viitor mai bun prin reducerea impactului activității noastre asupra sănătății. Și de aceea este atât de incitant și de satisfăcător să lucrezi în domeniul cercetării științifice, deoarece misiunea noastră este de a furniza dovezi științifice care să demonstreze cu adevărat acest scop și progresul pe care îl facem în reducerea efectelor nocive ale fumatului. Așadar, la BAT, am creat un portofoliu de produse alternative cu risc redus. Și o mare parte din munca pe care o depunem este știința. Generăm știință pentru a demonstra că acestea sunt o opțiune mai bună pentru fumătorii care nu pot renunța la fumat și care altfel ar continua să fumeze. Am dori să încurajăm cât mai mulți fumători posibil, și sunt încă mulți în lume, să treacă la aceste produse cu risc redus, fundamentate științific. Și sunt convinsă că facem progrese pentru că, până la sfârșitul acestui an, vom avea 22,5 milioane de consumatori ai produselor noastre fără combustie. Iar obiectivul nostru este de a avea 50 de milioane de consumatori ai acestor produse cu risc redus până în 2030”.

În contextul social, unul dintre cele mai mari avantaje ale produselor cu risc redus este reducerea impactului asupra sănătății. În comparație cu fumatul tradițional, care implică arderea tutunului și generarea unui amestec complex de substanțe toxice și cancerigene, produsele cu risc redus, cum ar fi țigările electronice sau tutunul încălzit, elimină sau reduc semnificativ aceste substanțe nocive. Acest lucru duce la scăderea riscului de dezvoltare a bolilor asociate fumatului.

În acest sens, Konstantinos Farsalinos, cardiolog și cercetător la Centrul de chirurgie cardiacă Onassis, a subliniat:

“Există studii care arată că, foarte rapid, în decurs de patru săptămâni de la trecerea de la fumat la utilizarea țigărilor electronice, inclusiv a țigărilor electronice cu nicotină, există o îmbunătățire semnificativă a funcției arteriale. Nu vreau să fiu mai specific, pentru că cei care nu sunt experţi nu vor înțelege. Dar funcționarea arterelor este un marker important pentru riscul viitor de boli cardiovasculare. Și știm că renunțarea la fumat îmbunătățește destul de rapid funcția arterială. Același lucru a fost observat și în cazul țigărilor electronice. Și, așa cum am spus, lipsa combustiei și lipsa tuturor acestor compuși care sunt prezenți în fumul de țigară din tutun este cea care determină diferența mare în profilul de risc al acestor produse”.

La rândul său, Mihaela Răescu, medic stomatolog:

“Am constatat că, după 9 luni, cantitatea plăcii bacteriene scade foarte mult, și nu numai cantitatea, ci și calitatea plăcii bacteriene, devenind mult mai ușor de îndepărtat, ceea ce o face mult mai accesibilă, inclusiv vizita la stomatolog, de care cu toții ne temem. Mi-ar plăcea să continui acest studiu, mai ales că argumentul științific este singurul argument care leagă dezbaterile pe această temă. Și de fiecare dată când medicii și farmacologii și personalul Academiei sunt informați despre lucrările științifice publicate, considerăm că practic fiecare studiu are ca rezultat diseminarea informației. Iar o persoană informată poate lua o decizie pe baza cunoașterii cauzei, și să știe care sunt beneficiile, care sunt riscurile, deci este un proces”.

În plan global, exemplele de succes din țări precum Marea Britanie, Japonia și Suedia demonstrează că o abordare deschisă și bine reglementată a produselor cu risc redus poate avea rezultate pozitive în reducerea fumatului și îmbunătățirea sănătății publice. Astfel de abordări pot include promovarea accesului la informații corecte și obiective, reglementări adecvate privind vânzarea și comercializarea acestor produse și sprijin pentru fumători în tranziția către alternative mai sigure. Suedia este singura ţară din Europa şi din lume care a devenit practic prima ţară fără fumători, cu o rată de sub 5%. Ei au reuşit să ajungă aici printr-o abordare de încurajare a produselor cu risc redus, dar şi a altor produse asemănătoare.

Iar alte guverne pot folosi exemplele pozitive pentru a crea propriile politici publice.

În viziunea sa, Clive Bates, director Contrafactual

“Primul lucru pe care guvernele trebuie să îl facă pentru a crea o piață pentru produse mai sigure este să înceteze să mai facă ceea ce nu trebuie. Așadar, ceea ce observăm este un impuls către interzicerea noilor produse. Astfel, o țară ca India, de exemplu, care are 100 de milioane de fumători, a interzis țigările electronice și produsele din tutun încălzit. A nu le interzice ar fi un lucru corect de făcut. Doar să le permitem oamenilor opțiunea de a avea aceste produse. În principal, ceea ce trebuie să facă guvernele este să nu intervină într-un mod care să îngreuneze schimbarea pentru oameni. Există chestiuni de reglementare pe care le pot face. Pot acorda licențe producătorilor, pot ține o bază de date cu produse, pot stabili standarde pentru produse, pot pune controale asupra marketingului, astfel încât acestea să nu atragă copiii. Există o întreagă gamă de lucruri pe care le pot face dacă doresc. Noi numim asta în general reglementare proporțională cu riscul. Reglementarea proporțională cu riscul înseamnă că se iau cele mai stricte măsuri în cazul celor mai periculoase produse. Astfel, de exemplu, se aplică taxe ridicate la țigări și se adoptă politici mai orientate către consumatori pentru produsele mai sigure. Deci, aveți taxe scăzute, dar aveți informații despre cum să utilizați produsul și despre cât de bine este să schimbați produsul. Dacă implementaţi o reglementare proporțională cu riscul, ceea ce faceți este să folosiți reglementarea, impozitarea și informarea pentru a încuraja persoanele care fumează să treacă la produse cu risc redus”.

Totodată, produsele cu risc redus pot aduce beneficii sociale și economice. Prin reducerea numărului de fumători și îmbunătățirea sănătății acestora, costurile asociate îngrijirii medicale și tratamentului bolilor asociate fumatului pot fi reduse semnificativ. Aceasta eliberează resursele și bugetul în sectorul sănătății, care pot fi direcționate către alte nevoi și priorități.

Astfel, Sud Patwardhan, director la Centrul pentru cercetare și educație în domeniul sănătății:

“Există țări, cum ar fi Regatul Unit, unde lucrez și locuiesc, și observăm că, în ultimii 10 ani, pe măsură ce au apărut datele privind reducerea efectelor nocive ale tutunului, utilizarea țigărilor electronice de către fumătorii actuali pentru a renunța la fumat și la comportamentele de risc, pe măsură ce au apărut datele, Regatul Unit a adoptat o abordare foarte pragmatică a reducerii efectelor nocive ale tutunului, nu doar ca politică și principiu, ci și ca practică.

Și asta pe baza dovezilor care sunt produse continuu. Și care sunt, de asemenea, deschise pentru a fi contestate atunci când dovezile încep să arate alte semne unde nu ar trebui să se ajungă. De exemplu, în cazul în care există un risc real ca tinerii minori să consume țigări electronice, când nu au fost fumători înainte, se vor asigura că politicile vor reflecta provocările legate de aceste lucruri și se vor asigura că acești consumatori neintenționați nu vor avea acces la produse. Dar să nu folosim acest motiv pentru a-i împiedica pe fumătorii actuali să aibă acces la aceste produse”.

În timp ce unele țări și organizații din domeniul sănătăţii au adoptat o abordare deschisă față de produsele cu risc redus, altele, precum India sau anumite țări din America de Sud, au ales să adopte o legislație strictă împotriva acestor produse. Motivațiile din spatele acestor decizii pot varia și pot fi influențate de factori culturali, politici sau de incertitudinile cu privire la impactul pe termen lung al produselor cu risc redus.

Se estimează că aproape 100 de milioane de oameni vapează acum în întreaga lume, iar alte câteva zeci de milioane folosesc alte produse cu nicotină mai puţin riscante. Speranţa pentru viitor este că mulţi se vor lăsa complet de fumat înlocuind ţigările cu noile tipuri de produse care nu ard tutunul.

Sursa – www.antena3.ro