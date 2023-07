Care sunt parametrii ideali de reglare şi incompatibilităţile de sănătate, la folosirea aerului condiţionat

Este caniculă și cei mai mulți dintre noi folosesc aerul condiționat. Însă, cât dăunează acesta sănătății și ce să facem în caz că suferim de anumite afecțiuni, însă ne-am dori un pic de răcoare.

Medicul ORL Raluca Grigore ne aduce toate lămuririle necesare.

În precizările sale, “Atunci când folosim aerul condiţionat important este ca diferența de temperatură dintre interior şi exterior să nu fie mai mare de 10 grade Celsius. Problema este că aerul condiţionat este foarte uscat şi supune toată mucoasa respiratorie la un efort mare de adapdare şi de umidificare”.

Boli agravate de aer condiționat

-deviație de sept

-astm

-rinosinuzită cronică

-alergie

-conjunctivită

În plus, “Dacă stăm la un aer condiţionat cu filtre puţin curăţate ne expunem la un tip de infecţie respiratorie, la infecţie pulmonară care poate fi ameninţătoare de viaţă la pacientul vârstnic. Mai avem un tip de afecțiuni care nu ţine de tractul respirator, mai exact cele articulare. Dacă pacientul are o afecțiune articulară, acesta nu are voie să stea într-o temperatură rece, deoarece se ajunge la o contractură musculară care este dureroasă.

De asemenea, durerea de cap se instalează atunci când trecem de la temperatura ridicată de afară, la o temperatură foarte rece din interior. Nasul ne curge pentru că mucoasa are nevoie de un timp de adaptare de la cald la rece”, a declarat medicul ORL, Raluca Grigore

Riscurile folosirii aerului condiționat:

-schimbările bruște de temperatură afectează sistemul respirator

-usucă pielea/mucoasele membranelor

-poluare fonică

-boli infecțioase respiratorii

-reacții alergice

-asociat cu rinita cronică, faringita, iritația gâtului, răgușeala

-factor de disconfort pentru purtătorii de lentile de contact

În contextul medical, “Toate mucoasele, nu doar cele respiratorii au nevoie de hidratare. De aceea, trebuie să ne hidratăm foarte bine. Este indicat să folosim produse pentru sănătatea mucoasei nazale şi să ne ferim de o scăderea bruscă a temperaturii. Putem avea şi probleme cu gâtul când stăm la aer condiționat. Chiar dacă bem lichide la temperatura camerei, dacă stăm în aer condiționat putem avea durere de gât.

În ceea ce privesc alergiile, se poate declanșa o alergie nouă dacă în aerul condiționat se găsesc bacterii, în special ciuperci. De asemenea, persoanele care sunt deja alergice sunt predispuse la pneumonii”, a mai precizat medicul Raluca Grigore.

Sfaturi pentru a vă răcori sănătos

-păstrați filtrele aerului condiționat curate, înlocuiți-le periodic

-spațiile cu aer condiționat trebuie ventilate în mod regulat

-instalarea și întreținerea profesională sunt esențiale

-mențineți temperatura camerei între 21 si 25º C

-păstrați o umiditate medie: 60% – 70%

În timp, aerul condiționat poate contribui la apariția sindromului ”clădirii bolnave”, o varietate de simptome ce apar după ce petreceți mai mult timp într-o anumita clădire. Aceste simptome includ amețeala, uscăciunea gatului, mâncărimi ale ochilor sau greaţa. Aerul condiționat este unul dintre principalii factori declanșatori ai acestui sindrom mai puțin obișnuit.

