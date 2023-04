Care sunt perspectivele absolvenților MBA de la Rotterdam Business School

Pentru cine se simte blocat în carieră și nu mai este sigur de următorii pași pe care trebuie să-i facă sau sunt în prezent mulți profesioniști care ating un platou în cariera lor și care se luptă să găsească o cale de urmat.

Aici intervine evenimentul Access MBA – o oportunitate unică pentru persoanele care doresc să-și ducă cariera la următorul nivel. Și cine poate atesta mai bine puterea transformatoare a Access MBA decât un profesionist de succes care își datorează succesul în carieră Access MBA?

Astfel, îl veți asculta pe Alexandru – un absolvent al Rotterdam Business School care a participat la evenimentul Access MBA de la București în urmă cu câțiva ani și apoi s-a înscris la un MBA la Rotterdam. Aflați cum această decizie i-a schimbat traiectoria carierei și care sunt lecțiile valoroase pe care le-a învățat pe parcurs.

Poți să ne povestești despre trecutul tău înainte de a urma un MBA la Rotterdam Business School?

Înainte de asta, am avut mai mulți ani de experiență în industria financiară. Cu toate acestea, mi-am dat seama că, pentru a progresa mai departe în cariera mea și pentru a-mi atinge obiectivele, trebuia să-mi îmbunătățesc cunoștințele și competențele în domeniul afacerilor. Atunci am decis să urmez un MBA.

Cum v-ați decis să studiați MBA la Rotterdam Business School?

Îmi amintesc că am intrat la evenimentul Access MBA din București fără să știu la ce să mă aștept. Știam că vreau să urmez un MBA, dar nu aveam o idee clară despre ce program ar fi cel mai potrivit pentru mine. Cu toate acestea, de îndată ce am început să vorbesc cu reprezentanții Rotterdam Business School, am simțit o scânteie de entuziasm. Cel mai bun lucru este că ai propriul tău timp pentru a străluci, deoarece întâlnirile cu școlile sunt individuale. Erau atât de bine informați și de pasionați de programul lor și mi-am dat seama că le păsa cu adevărat să mă ajute să îmi ating obiectivele profesionale. A fost o experiență transformatoare să am acces la atât de multă expertiză într-un singur loc, iar eu am plecat de la eveniment cu un sentiment de energie și inspirație. Privind în urmă, nu-mi pot imagina cât de diferită ar fi fost viața mea dacă nu aș fi participat la acel eveniment Access MBA și nu aș fi descoperit programul Rotterdam Business School.

Cum v-a ajutat în carieră diploma de MBA de la Rotterdam Business School?

Programul MBA de la Rotterdam Business School m-a ajutat enorm în cariera mea. M-a echipat cu cunoștințele și abilitățile necesare pentru a înțelege diverse aspecte ale afacerilor, cum ar fi finanțele, marketingul, operațiunile și strategia. Acest lucru mi-a permis să contribui mai eficient la organizația mea și să îmi asum responsabilități mai mari. În plus, programul de MBA m-a ajutat și să dezvolt o rețea puternică de profesioniști din diverse industrii, care a fost de neprețuit în dezvoltarea carierei mele.

Ce sfat i-ați da cuiva care se gândește să urmeze un MBA?

Aș încuraja cu siguranță pe oricine se gândește să urmeze un MBA să meargă pentru el! O diplomă de MBA poate oferi un impuls semnificativ carierei dumneavoastră, iar competențele și cunoștințele pe care le dobândiți pot fi aplicate în orice industrie sau funcție profesională. Cu toate acestea, este important să alegeți o școală de afaceri de renume, cu un curriculum și o facultate puternică, cum ar fi Rotterdam Business School. În plus, este important să profitați de toate oportunitățile de relaționare și de dezvoltare profesională oferite de program, deoarece acestea pot fi esențiale pentru dezvoltarea carierei dumneavoastră.

Cum ați descrie impactul diplomei dumneavoastră de MBA asupra vieții dumneavoastră în general?

Diploma mea de MBA de la Rotterdam Business School a avut un impact semnificativ asupra vieții mele în general. Mi-a deschis noi oportunități de avansare în carieră, mi-a extins rețeaua profesională și mi-a oferit o perspectivă mai largă asupra afacerilor și a lumii. În plus, abilitățile și cunoștințele dobândite în timpul programului meu de MBA au fost de neprețuit și în viața mea personală, cum ar fi în gestionarea finanțelor mele și în luarea unor decizii mai bune. În general, aș spune că urmarea unui MBA a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat în viața mea.

Dacă vă gândiți la un MBA pentru a vă duce cariera la următorul nivel, următorul eveniment Access MBA din București, care va avea loc pe 20 aprilie, este ocazia perfectă pentru a primi răspunsuri la toate întrebările dumneavoastră și pentru a găsi programul potrivit pentru dumneavoastră. Evenimentul este complet gratuit, așa că nu ratați șansa de a vă întâlni față în față cu școli de afaceri de top din întreaga lume și de a afla informații despre programele lor, cerințele de admitere și oportunitățile de carieră. Înscrieți-vă și faceți primul pas spre o transformare de succes în carieră.

Sursa – www.romania-insider.com