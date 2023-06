Care sunt simptomele cele mai frecvente care pot semnala un cancer?

În contextul statisticilor, oricat de familiare am fi cu corpul nostru, majoritatea nu cunoaștem simptomele cancerului ovarian, cervical, uterin sau vaginal. Nerecunoaşterea simptomelor sau ignorarea acestora tratându-le “ca pe nimic serios” fac să întârzie tratamentul care ne-ar putea salva viaţa. Discutăm despre simptome și prevenția cancerului la femei alături de oncologul Dragoș Median.

În explicaţiile sale, “Cel mai frecvent în lume este cancerul de endometru. În România, lucrurile sunt inversate. Cancerul de col uterin este pe primul loc. Trebuie menționat că pentru cancerele în stadii incipiente nu există simptomatologie, ceea ce înseamnă că diagnosticul se pune foarte greu.

Din fericire, există însă posibilități de a le diagnostica în stadii incipiente. Sunt programele de screening, iar pentru cancerul de col uterin există un asemenea program, oarecum disfuncționale în România, dar există în tot cazul un test care poate fi făcut de orice femeie din momentul începerii vieții sexuale.

Este vorba de testul Papanicolau și mai recent este introdusă și testarea HPV, care poate diagnostica într-un stadiu incipient fie un cancer, fie o leziune premalignă care poate fi tratată înainte de a ajunge la un cancer.

Când apar simptome, atunci lucrurile sunt de obicei avansate. Cele mai frecvente simptome pentru cancerele ginecologice sunt sângerările, fie spontane, fie o sângerare care apare după instalare menopauzei, fie sângerări după actul sexual sau disconfort în timpul actului sexual.”, a spus medicul oncolog Dragoș Median.

10 simptome de cancer la femei

-durerea pelvină

-balonarea/umflarea abdomenului

-durere lombară inferioară

-sângerare vaginală anormală

-febra persistentă

-tulburări ale tranzitului intestinal

-pierdere în greutate, neintenționată

-anomalii ale vulvei/vaginului

-modificări ale sânilor

-oboseală

“Simptomatologia este extrem de înșelătoare și ne duce mai degrabă cu gândul la probleme digestive.

Cel mai important lucru este să mergem la medicul ginecolog o dată pe an, după ce am început viața sexuală. Dacă ne referim la cancerele ginecologice, singurul pentru care putem face o profilaxio-prevenție este cancerul de col uterin. Și asta se face prin vaccinare. În momentul de față și în România se vaccinează fetițele începând cu vârsta de 12 ani.

Iar pentru depistarea cancerului de col uterin există testul Papanicolau, în timp ce pentru celelalte tipuri de cancer, nu există nicio metodă de depistare precoce.

Există 150-200 de tipuri de HPV cunoscute

15 – risc ridicat: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 , 73, 82

3 – risc ridicat probabil: 26, 53, 66

12 – risc scăzut: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, CP6108

În România în weekend are loc cea mai mare cursă caritabilă, în acest sens. O înscriere la această cursă caritabilă înseamnă o testare gratuită pentru femeile vulnerabile, din zone vulnerabile, care nu își permit să meargă la medic sau nu au un medic în zona respectivă.

Este o inițiativă a Fundației Renașterea “Rase for the cure”, se numeşte acest eveniment şi este un eveniment internațional. România este parte a unui eveniment internațional, iar banii strânși se vor duce pentru testarea Papanicolau pentru femeile din zone defavorizate.

În principiu, pe măsură ce îmbătrânim, se acumulează tot felul de defecte la nivelul celulelor noastre și perpetuându-se aceste defecte pot să ducă la apariția unor celule maligne.

Virusul HPV este un virus care există în mod normal pe mucoasele noastre. Problema este că la un moment dat există o deficienţă a sistemelor de apărare ale organismului, fie din cauza epuizării, fie din cauza altor boli.”, a mai spus medicul.

Simptomele cancerul ovarian

-balonarea/umflarea abdomenului

-senzația de plin în timpul mesei

-pierdere inexplicabilă în greutate

-disconfort în zona pelviană

-apariția frecventă a constipației

-senzație imperioasă de urinare

-indigestie/dureri stomacale frecvente

-durere în timpul actului sexual

-dureri de spate

-oboseala cronică

În contextul datelor, peste 1000 de tinere din țara noastră au murit anul trecut din cauza cancerului de sân, iar alte 2.400 au aflat că au această boală. Pe 11 iunie are loc Race for the Cure la Stadionul Național Arcuri de Triumf din București. O participare la cursă înseamnă șansa pentru o femeie dintr-o zonă defavorizată de a merge la medic.

Împreună suntem mai puternici!

11 iunie – Stadionul Național Arcul de Triumf București

RACE FOR THE CURE ROMANIA!

1 înscriere = 1 testare gratuită = 1 viaţă salvată!

În acest context, Cristina Copos, vicepreședintele Fundației Renașterea, a anunțat debutul unei noi campanii umanitare “Race for the cure”, campanie prin care femeile din mediile defavorizate pot merge la medic.

“Da, este adevărat și noi, de 23 de ani, încercăm să tragem semnale de alarmă, să facem un fel de educație pentru a ridica prevenția la rang de instrument care ne poate salva și ușura viața și în același timp pentru depistarea precoce a formelor de cancer.

Da, anul acesta, în afară de prezența fizică pe data de 11 iunie la Stadionul Național Arcuri de Triumf, avem și participarea în platformele europene sau în platforma Fundația renașterea.ro. a persoanelor care locuiesc în alte localități și care vor să participe la susținerea programelor Fundației Renaștere și ajuta femei care sunt vulnerabile din punct de vedere financiar.

Facem acest lucru și după ce convingem femeile, ne întreabă unde să ne ducem. Din acest motiv am făcut și centrele de diagnostic ale Fundației Renașterea în care să hotărâm noi și să ne mișcăm mai repede atunci când este o problemă mai urgentă.

Altfel avem și un sistem de ghidaj al pacientelor pe care îl folosim atunci când trebuie să trimitem pe cineva la doctor. În cazurile în care o persoană este diagnosticată și este total dezorientată, noi să putem să o ajutăm și să o sprijinim fizic și relația cu autoritățile și cu spitalele.

Participarea la cursă este de 60 lei de persoană, aceasta presupunând că primește un tricou, un număr de participare, apă, medalie la sfârșit și un bilet de tombola la Fundația Renașterea, unde sunt foarte multe premii pentru toate vârstele, de la materiale sportive la cursuri de dans, la sejur la Poiana Brașov și la Eforie cu tratamente SPA și multe, multe alte premii.

Avem separat și fundația și tombola roz care este pentru supraviețuitoare, pentru învingătoare. Și iarăși sunt o serie de cadouri pe care supraviețuitoarele care aleargă sau merg sau participă la această sărbătoare a lor, de fapt, vor primi cadouri.

