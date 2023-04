Câștigătorul de la Sundance va deschide Festivalul Filmului Independent American la București

Filmul A Thousand and One de A.V. Rockwell, câștigător al Marelui Premiu al Juriului la ediția din acest an a Festivalului de Film Sundance, va fi proiectat în deschiderea celei de-a șaptea ediții a Festivalului Filmului American Independent (AIFF) de la București.

Festivalul este programat să se desfășoare între 21 și 24 aprilie la Cinema Elvire Popesco și Cinemateca Eforie. De asemenea, va avea proiecții în aer liber între 23 și 25 iunie la Roaba de Cultură din Parcul Herăstrău. În același timp, AIFF va organiza proiecții la Cluj, între 21 și 23 aprilie, la cinematografele Arta și Victoria.

Producțiile originale dezvoltate în afara sistemului hollywoodian sunt în centrul atenției festivalului și în acest an, iar prima zi de proiecții va aduce și primul episod al miniseriei HBO Europe Spy/Master, care va fi proiectat la cinematograful Elvire Popesco în prezența echipei.

Bazat pe un scenariu dezvoltat în cadrul atelierului de dezvoltare de scenarii prezentat de AIFF și organizat de Asociația Cinemascop, Spy/Master a avut premiera la selecția Berlinale Series de anul acesta, fiind primul proiect din Europa Centrală și de Est din această secțiune.

Filmul prezintă o săptămână din viața lui Victor Godeanu, mâna dreaptă a lui Nicolae Ceaușescu și cel mai important consilier al său, și un agent KGB sub acoperire care trebuie să scape din România înainte ca acoperirea sa să fie descoperită de doi agenți de contrainformații înrăiți.

Producția HBO MAX îi are în distribuție pe Alec Secăreanu, Parker Sawyers, Svenja Jung, Ana Ularu, Laurențiu Bănescu, Andreea Vasile, Nico Mirallegro, Iulian Postelnicu, Claudiu Bleonț, Elvira Deatcu, Alexandra Bob. Scenariul este scris de Adina Sădeanu și Kirsten Peters. Antony Root, Johnathan Young și Anke Greifeneder sunt producători executivi, Ioanina Pavel este producător creativ, Viktória Petrányi și Judit Sós sunt producători la Proton Cinema, iar Tudor Reu este producător din partea Mobra Films.

În acest an, festivalul își continuă misiunea de a ridica probleme sociale și comunitare și de a dona toate încasările din vânzarea biletelor către cauze umanitare. Publicul este îndemnat să susțină aceste cauze prin prezența la film și participarea la dezbaterile AIFF.

La edițiile anterioare, următoarele organizații non-guvernamentale au beneficiat de sprijinul spectatorilor AIFF prin intermediul festivalului: Casa Bună, Ovidiu Ro, Casa Share, programul de voluntariat Our Big Day Out, Asociația Expert Forum și Asociația Salvați Câinii și alte animale.

