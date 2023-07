Ce faci dacă dozatorul este indisponibil câteva zile?

Se spune că adaptabilitatea este cheia “supraviețuirii”, atât la propriu, cât și la figurat. În natură, animalele sălbatice trebuie să se adapteze pentru a scăpa de prădători sau pentru a găsi hrană, iar oamenii, în viața de zi cu zi, trebuie să se adapteze la diferitele schimbări care au loc în jurul lor.

Viața este 10% ce ți se întâmplă și 90% cum reacționezi

De departe şi cel mai extrem exemplu este al oamenilor care pierd un anumit simț (văzul, auzul etc.), iar celelalte li se acutizează, pentru a-i ajuta să facă față mediului înconjurător. Însă există și situații mai puțin grave: spre exemplu, înlocuirea dozatorului cu o pompă pentru bidonul cu apă, pentru câteva zile, cât timp echipamentul este la igienizat sau reparat.

Concret, în cazul în care ai ales un dozator pentru hidratarea ta și a celor mai dragi și apropiate persoane, fie că vorbim despre familie sau colegii de birou, deja ai luat o decizie mai mult decât inspirată, pe termen scurt, mediu și lung, pentru sănătatea și bunăstarea voastră.

Echipamentele comercializate de H2On.ro, firmă care livrează acasă și la birou, în toată țara, în cel mai scurt timp, sunt dotate cu bidoane cu apa lor, una de calitate și microbiologic pură, premiată inclusiv la nivel internațional (premiul Superior Taste Award, acordat de către prestigiosul International Taste Institute din Bruxelles, Belgia, în anii 2019, 2020, 2021, 2022 și 2023). Însă care este legătura cu o pompa bidon apa?

În prezent, foarte simplu! Indiferent cât de performant ar fi, răcind sau încălzind apa aproape instantaneu, un dozator va avea și el nevoie de “odihnă” odată la câteva luni, fie pentru operațiunea de igienizare, fie pentru mici reparații (înlocuirea unei piese uzate sau defecte etc.). În cele câteva zile de “absență” ale echipamentului, pentru a te bucura în continuare cu ușurință, la propriu și la figurat, de calitatea apei la bidon (fără a fi nevoie să-l ridici), este indicat să îl dotezi cu o pompă pentru bidonul cu apă. Modelul electric Sink, disponibil în oferta aceleiași companii menționate anterior, are un preț mai mic de 100 de lei și numeroase avantaje!

Aşadar, pompa pentru bidonul cu apă Sink este realizată exclusiv din materiale de calitate, precum plastic ABS, oțel inoxidabil 304 sau silicon alimentar, fără miros, cu un luciu ridicat și rezistente la zgârieturi și uzură. De asemenea, autonomia sa este una remarcabilă, putând fi folosită nu mai puțin de 30-40 de zile după un ciclu de încărcare completă (care durează maximum 3 ore!).

În plus, modelul dă dovadă de maximum de portabilitate, având dimensiuni de numai 31x19x13,5 cm și o greutate de doar 340 de grame (net). Nu în ultimul rând, faptul că este dotat cu o tăviță pentru pahar/cană îi conferă un plus de stabilitate, iar silențiozitatea de care dă dovadă produsul îl face utilizabil inclusiv în medii în care trebuie să domnească liniștea (la birou, în bibliotecă etc.).

În concluzie, achiziționează o pompă pentru bidonul cu apă, extrem de folositoare atât în zilele în care dozatorul este în “concediu”, dar și când pleci tu, alături de familie, la mare sau la munte. Hidratare plăcută!

Sursa – www.antena3.ro