Ce spune Liceul Militar din Craiova, despre elevul care a ucis-o pe fata de 14 ani în Grădina Botanică

În prezent, Colegiul Național Militar “Tudor Vladimirescu” a făcut mai multe precizări despre elevul care a ucis o fată de 14 ani și a rănit grav un băiat de 19 ani, în Grădina Botanică din Craiova.

Astfel, “Elevul, în vârstă de 17 ani, a fost admis în Colegiul Național Militar “Tudor Vladimirescu” în anul 2020 și se afla în vacanța de vară”, se arată în comunicatul MApN, transmis miercuri.

“Pe parcursul celor trei ani de studii în instituția noastră, elevul a avut rezultate bune la învățătură, a absolvit ultimul an de studii, respectiv clasa a XI-a, cu media 7,67, nefiind înregistrat cu abateri disciplinare grave.

În plus, a fost declarat apt în urma testărilor psihologice desfășurate în cadrul proceselor de selecție, conform baremelor în vigoare pentru admiterea în învățământul militar liceal.

Conducerea instituției de învățământ va pune la dispoziția autorităților care desfășoară cercetările penale toate datele și informațiile necesare. În paralel, a fost numită o comisie internă pentru cercetarea împrejurărilor în care s-a produs acest incident grav.

Ministerul Apărării Naționale transmite condoleanțe și întreaga compasiune familiei îndoliate.”, se mai precizează în comunicat.

În contextul legal, compartimentul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

La data de 27.06.2023 organele de poliţie au fost sesizate cu privire la faptul că la aceeaşi dată, în jurul orelor 16:00, doi tineri au fost înjunghiaţi în timp ce se aflau în Grădina Botanică din Craiova.

În urma cercetărilor efectuate de o echipă complexă formată din procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, respectiv ofiţeri de poliţie judiciară şi criminalişti din cadrul IPJ Dolj, a fost identificat autorul faptelor în persoana unui tânăr în vârstă de 17 ani-elev, care, în timp ce se afla în Grădina Botanică, aparent pe fondul unui conflict spontan cu alţi doi tineri, a scos din rucsacul pe care-1 avea asupra sa un cuţit cu lama de 19 cm, cu care a înjunghiat-o iniţial pe persoana vătămată în vârstă de 19 ani în zona toracelui, iar apoi pe victima în vârstă de 14 ani, aplicându-i mai multe lovituri cu corpul tăietor, una dintre acestea în zona cervicală inferioară.

În urma leziunilor provocate minora în vârstă de 14 ani a decedat în scurt timp, iar persoana vătămată în vârstă de 19 ani a fost transportat în stare gravă la spital.

În cauză se efectuează cercetări de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor, prev. de art. 188 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C. pen. şi tentativa la omor, prev. de art. 32 alin. 1 rap. art. 188 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C. pen., în final ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen..

Ordonanţa din data de 28.06.2023 emisă de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj s-a dispus reţinerea inculpatului minor pentru o durată de 24 ore, acesta urmând a fi prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor comiterii infracţiunilor în raport de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.

Pentru a nu fi periclitată buna desfăşurare a activităţii de urmărire penală, în această fază a cercetărilor, nu pot fi comunicate alte informaţii, urmând ca imediat ce stadiul anchetei va permite, să fie emis un nou comunicat.

Iar punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici un fel, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

