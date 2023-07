Ce trebuie să conțină trusa cu medicamente pentru concediu?

În această perioadă, unele dintre cele mai frecvente afecțiuni cu care se confruntă oamenii atunci când călătoresc sunt intoxicațiile alimentare. Care sunt simptomele și cum putem ameliora sau chiar preveni o astfel de situație ne spune medicul infecționist Adrian Marinescu.

Astfel, toxiinfecţia alimentară este o infecție digestivă care de cele mai multe ori nu pune probleme. Această infecţie digestivă nu se întâmplă doar în vacanţă, ci se poate întâmpla oricând.

Toxiinfecție alimentară n-ar trebui să ridice probleme, cu condiția să o recunoaștem la timp, pentru că, de exemplu, un copil mic care ajunge să se deshidrateze în câteva ore, ar putea să însemne o problemă gravă.

Dacă aşteptăm prea mult, s-ar putea ca cel mic să ajungă la urgență mai repede decât ne-am gândit.”, a spus medicul Adrian Marinescu, vineri, în cadrul rubricii Sfat de Sănătate.

Cele mai frecvente alimente asociate cu toxiinfecția alimentară

carnea de pui, curcan, vită, porc crudă, pregătită insuficient

fructe, legume proaspate, nespălate

germenii de grâu

laptele crud (nepasteurizat)

brânzeturi moi, cremoase

înghețată, iaurt

ouă nefierte

fructe de mare, crustacee crude

făină brută (inclusiv aluatul)

condimente

Iar, printre principalele simptomele ale infecţiei digestive se numără greață, vărsături, scaune diareice, stare modificată, nu vom putea controla la un moment dat vărsăturile și ajungem să ne deshidratăm.

În plus, este important să ştim că în momentul în care este cald afară, alimentele pot ajunge foarte ușor să ne dea toxiinfecții alimentare. Și nu e vorba doar de alimente, ci inclusiv apa.

Şi băuturile alcoolice sau cele răcoritoare pot da toxiinfecție alimentară dacă acestea sunt depozitate într-un loc necorespunzător.

Apoi, microorganismele sunt suficient de inteligente încât să-și facă loc. Și apropo de vacanțe, pentru că ne întoarcem la soare, de multe ori facem o confuzie între insolație și toxiinfecție alimentară, pentru că uneori și de la insolație ne vine să vărsăm și ne este rău.

Bine ar fi să previi și să încerci să îți dai cu cremele de protecție solară înainte de a sta în soare foarte mult timp. Dacă totuși se întâmplă până la urmă, putem face tratament simptomatic, putem folosi un antiinflamator.

Cei mai frecvenți germeni care duc la toxiinfectți alimentare

Norovirus (anterior denumit virus Norwalk)

Salmonella

Clostridium perfringens

Campylobacter

Staphylococcus aureus

Totodată, putem face insolație și când mergem pe stradă, nu neapărat când stăm la plajă.

Aşadar, trusa cu medicamente pentru concediu trebuie să conţină un antihistemic, antiinflamatoare, dar şi geluri pentru mușcăturile de insecte, precum căpuşe sau ţânţari.

Cred că diferența între țânțari și căpușe ar trebui s-o facem destul de ușor. Important e să prevenim, să folosim spray-uri în așa fel încât să nu ajungem să ne muște aceste insecte.

Revenind la toxiinfecţie alimentară, în primul rând, este extrem de important să ne uităm de unde mâncăm. Cred că este cel mai important. Să nu uităm de spălatul pe mâini, care este extrem de important şi el.

Cum să alegeți restaurantul în care luați masa?

recenzii/recomandări online

unde mănâncă localnicii

alimente în vitrină la vedere

mese curate/dezinfectate

local doar cu rezervare

Mai mult, trebuie să avem mare atenţie la apa pe care o consumăm. E bine să fim foarte atenți pentru că apa poate clar să ne îmbolnăvească și sunt exemple, lista e foarte lungă, e de multe ori greu să îți dai seama care a fost circuitul alimentelor.

Dacă o conservă are capacul bombat, evident că nu o vom mânca

În ceea ce priveşte cumpărăturile din supermarket şi data lor de expirare, ei bine, eu nu aş consuma acele alimente, adică nu le-aş consuma dacă au atins data de expirare.

Să fim atenți pentru că s-ar putea să pierdem timpul pe la camerele de primiri urgențe se poate ajunge și la complicații.

Când mergem la medic în caz de toxiinfecție alimentară?

sânge în scaun

febra înaltă (>38.30C)

vărsaturi frecvente

scăderea, absența urinarii

gura uscată, senzație intensă de sete

amețeala, stare de slăbiciune generalizată

diaree care persistă > 3 zile

durere severă abdominală care nu se ameliorează după scaun

În concluzie, există anumite aspecte de care puteți ține cont atunci când plecați in vacantă astfel incât să puteți evita o intoxicatie alimentară, printre cele mai importante fiind cele legate de igiena mainilor, de igiena locului in care luați masa si de felul in care au fost preparate alimentele.

