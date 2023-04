Comedia lui Hafsteinn Gunnar Sigurðsson va deschide ediția din acest an a TIFF-ului

Northern Comfort va deschide cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), programat să aibă loc între 9 și 18 iunie la Cluj-Napoca.

Regizat de cineastul islandez Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, filmul face parte din programul Nordic Focus al festivalului, care va include peste 40 de filme, concerte și cine-concerte din Norvegia, Islanda, Danemarca, Finlanda și Suedia.

Pe 9 iunie, mii de oameni sunt așteptați să se alăture distribuției și echipei filmului și altor invitați speciali în Piața Unirii pentru a sărbători începutul unei noi ediții TIFF.

Northern Comfort, primul film în limba engleză al regizorului, a fost filmat în Anglia, Franța și Islanda. Filmul a avut premiera mondială în luna martie la Festivalul de Film SXSW (SUA).

Cu această proiecție, Hafsteinn Gunnar Sigurðsson revine la festivalul clujean. Primele sale filme, Either Way (2012) și Paris of the North (2015), au concurat pentru Trofeul Transilvania. În 2017, a revenit la TIFF cu Under the Tree, o comedie întunecată care a avut premiera la Veneția, despre lupta pentru teritoriu într-o suburbie burgheză islandeză.

Sursa – www.romania-insider.com