Comunitatea startup-urilor românești, invitată să pătrundă în Europa de Nord

Fondatorii de startup-uri, investitorii și pasionații de tehnologie din România sunt invitați să participe la evenimentul “From Riga to Bucharest – Building Stronger Startup Communities” pentru a descoperi oportunitățile de a intra în comunitățile de startup-uri din Europa de Nord și Țările Baltice. Evenimentul va avea loc pe 18 aprilie, ora 18:00, la spațiul de coworking Commons Unirii din București.

Evenimentul va reuni antreprenori din domeniul tehnologiei din ambele țări pentru a discuta despre potențiale oportunități de cooperare între țări în domenii precum piața muncii, creșterea startup-urilor și dezvoltarea competențelor și a rețelelor. Evenimentul este organizat de Agenția de Investiții și Dezvoltare din Letonia (LIAA) în parteneriat cu hackathon-ul HackCodeX și studioul de startup-uri Creative Motion.

Regiunea baltică a fost numită “fabrica de unicorni”, cu una dintre cele mai mari rate de unicorni pe cap de locuitor din lume. Între timp, Letonia, care se află în centrul țărilor baltice, a fost desemnată țara nr. 1 cea mai prietenoasă cu startup-urile din lume, datorită vizei pentru startup-uri, impozitelor favorabile afacerilor, politicilor privind opțiunile de cumpărare de acțiuni și multe altele. Prin dezvoltarea lor economică rapidă, în parte datorită inovațiilor din domeniul startup-urilor, țările baltice sunt considerate de mulți drept “noile nordice”, cu legături strânse în cadrul regiunii. Accentul pus de Letonia pe construirea unui mediu favorabil startup-urilor pune bazele unei colaborări transfrontaliere de succes, iar Letonia invită România să profite de aceste oportunități.

“Suntem încântați să aducem împreună reprezentanți din România și Letonia pentru a explora potențialele oportunități de creștere și inovare a spus. Scopul nostru este de a ajuta startup-urile românești să ajungă pe piața letonă, arătând beneficiile ecosistemului de startup leton și credem că acest eveniment este ocazia perfectă pentru a face acest lucru.” – Polina Ivleva, expert principal al Diviziei de sprijin pentru startup-uri din cadrul LIAA.

Evenimentul va pune accentul pe tehnologiile emergente și pe colaborarea în cadrul ecosistemului. Agenția Letonă de Investiții și Dezvoltare va prezenta oportunitățile de intrare pe piața letonă, care vor fi urmate de două paneluri – unul privind tehnologiile emergente, cu vorbitori precum Alexandru Agatinei (CEO la How To Web), Mihai Ghinea (CEO la Hazelgate Software), Ioana Anutoiu (CEO la Cruze), moderat de Luca Stirbat, CEO al Creative Motion și ReactorX. Cel de-al doilea panel va pune accentul pe construirea de relații transfrontaliere și îi va avea ca vorbitori pe Răzvan Rughiniș (profesor la Universitatea Politehnica din București, co-fondator la Innovation Labs România), Līva Pērkone (co-fondator la Helve, Angel Investor la BADideas.fund & Member of the Board at TechChill Foundation), moderat de Luca Stirbat (CEO al Creative Motion și ReactorX). Programul va fi urmat de networking,

Evenimentul este co-organizat de hackathon-ul HackCodeX, care va avea loc în Riga, Letonia, în perioada 3-5 iunie. Comunitatea românească de tehnologie este invitată să participe la hackathon și să culeagă beneficiile participării, care vor fi discutate în detaliu în cadrul evenimentului de networking din 20 aprilie. Printre aceste beneficii se numără colaborarea cu cele mai mari companii de tehnologie din Europa de Nord, participarea la târgul internațional de locuri de muncă cu principalii angajatori din domeniul tehnologiei din regiune, învățarea de la profesioniști consacrați din regiune în calitate de mentori, precum și obținerea de intrare gratuită la Forumul HackCodeX.

Sursa – www.romaniajournal.ro