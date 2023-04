Creșterea robustă a României în 2022 a fost obținută cu prețul creșterii riscului de derapaj fiscal

În ciuda revizuirii ușor negative publicate de biroul de statistică INS pe 7 aprilie, România s-a lăudat anul trecut cu a treia cea mai puternică creștere economică (+4,7% an/an) din Europa Centrală și de Est, după Slovenia (+5,4%) și nu departe de cea mai dinamică economie din regiune, Polonia (+4,9%), pe baza datelor actualizate ultima dată pe 6 aprilie.

Pe lângă Bulgaria și Slovacia, România se numără printre cele trei economii din regiune care au înregistrat rate de creștere pozitive (QoQ) în fiecare dintre ultimele două trimestre ale anului. Republica Cehă, Estonia și Ungaria au raportat recesiune tehnică, iar celelalte cinci țări din regiune au înregistrat o creștere negativă în cel puțin unul dintre trimestrele Q3 și Q4.

Cu toate acestea, există un mesaj de avertizare vizibil în cea mai recentă revizuire a PIB-ului publicată de biroul de statistică al României la 7 aprilie: consumul public (stimulente fiscale) a fost revizuit în mod constant în sus cu aproximativ 8% (+10 mld. RON sau 2 mld. EUR, 0,7% din PIB) față de prima estimare din martie. Astfel, în loc să scadă cu 2,4%, a crescut cu 4,8% în termeni reali.

În schimb, veniturile fiscale nete au fost revizuite în scădere – într-adevăr, ușor, dar din nou în sensul unei sustenabilități mai slabe.

Modelul pare să se fi agravat în primul trimestru al acestui an, judecând după panica guvernului. Executivul estimează o abatere negativă de 1% din PIB pentru veniturile pe întregul an, pe baza execuției bugetare din T1. Acest lucru ar muta ținta de deficit pe întregul an de la 4,4% la 5,4% din PIB – totuși o îmbunătățire față de 5,8% anul trecut.

Deficitul public al României (exprimat ca raport la PIB) ar rămâne astfel de două ori mai mare decât cel al Bulgariei sau al Sloveniei (sub 3% din PIB), în timp ce Polonia a încheiat și ea anul trecut cu un deficit de aproximativ 3% din PIB.

O corecție fiscală bruscă și necontrolată, probabilă având în vedere lipsa de angajament demonstrată de coaliția oportunistă de guvernare, ar avea/va avea un impact vizibil asupra creșterii economice.

În general, consumul intern al României a crescut cu 5,2% pe an în 2022, revizuit de la 3,8% pe an. Formarea brută de capital fix a fost revizuită în scădere – nu cu mult (-RON 4,3 mld.), totuși. Stocul de stocuri a fost reevaluat puternic în jos.

În ceea ce privește formarea PIB, nu a fost operată nicio revizuire semnificativă față de estimarea din martie. Sectoarele IT&C, servicii B2B și chiar construcții sunt în plină expansiune, în timp ce sectorul serviciilor pentru gospodării înregistrează o creștere moderată din cauza evoluțiilor divergente.

Sursa – www.romania-insider.com